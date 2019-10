Riet Steiger wird CEO der Competec Logistik AG

Willisau – Die Competec-Gruppe, zu der in Gestalt von BRACK.CH einer der umsatzstärksten Schweizer Onlinehändler gehört, misst ihrer Logistik künftig eine noch grössere Bedeutung bei. Deshalb baut sie die Management-Kapazitäten vor Ort in Willisau aus und ermöglicht der Logistik mehr Mitsprache – im obersten Führungsgremium der Gruppe.

Als CEO der Competec Logistik AG beruft die Competec-Unternehmensleitung Riet Steiger. Dabei handelt es sich um eine neu geschaffene Position. Steiger nimmt in seiner Funktion auch Einsitz in die Unternehmensleitung der Firmengruppe. Der 39-Jährige arbeitete zuletzt drei Jahre beim Schweizer Onlinemarktplatz siroop und war unter anderem für Finanzen und Logistik zuständig. Steiger hält ein MBA der Heriot-Watt University Edinburgh und ist Betriebsökonom FH in International Business Management.

Logistik neu im obersten Führungsgremium vertreten

«Die Logistik ist einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren und soll auch in Zukunft eins unserer grossen Alleinstellungsmerkmale bleiben. Dies bedingt, dass wir die Organisation und die Strukturen den Wachstumsanforderungen anpassen», sagt Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe. Er freue sich sehr, in Riet Steiger eine erfahrene Fachperson für diesen verantwortungsvollen Posten gefunden zu haben. Steiger hat seine Stelle vor kurzem angetreten. Unterstützt wird er von einem dreiköpfigen Führungsteam in Willisau: Edgar Stöckli wird mitsamt seinem Team weiterhin den operativen Betrieb der Logistik sicherstellen. René Fellmann leitet die Projekte AutoStore III und Erweiterungsbau. Eine weitere neu geschaffene Position in der Personalleitung ist noch vakant und ausgeschrieben. (Competec Logistik/mc/ps)

Organisationsentwicklung, Wissensmanagement, Strukturen, Prozesse und Effizienz

Mit dem schnellen Wachstum der Competec-Gruppe sind auch die Herausforderungen an die Logistik gewachsen. Competec hat in den letzten Jahren viel in den Standort Willisau investiert, viele Stellen geschaffen und zahlreiche Erweiterungen zur Leistungssteigerung vorgenommen. Prekäre Platzverhältnisse, primär infolge der mehrjährigen Verzögerung des Erweiterungsbaus, immer komplexere Prozesse und die Verdoppelung der Organisationsgrösse seit 2012 machen es erforderlich, mehr Aufgaben der Unternehmensführung vor Ort wahrzunehmen. (Competec/mc/ps)

Die Competec-Gruppe

Zur Competec-Gruppe gehören die Online-Händler BRACK.CH, der Elektronik-Distributor Alltron, der Home-and-Living-Distributor Jamei, der Logistikdienstleister Competec Logistik und die unter Competec Service zusammengefassten zentralen Dienste. Gründer und Inhaber von Competec ist Roland Brack. Die Gruppe ist der grösste Online-Anbieter der Schweiz für Privat-, Geschäfts- und Handelskunden, der von Grossverteilern unabhängig und komplett in Schweizer Hand ist. Die Gruppe umfasst über 720 Mitarbeitende und hat 2018 einen Umsatz von rund 725 Millionen Schweizer Franken erzielt. Die Unternehmen der Competec-Gruppe versenden ihre Lieferungen klimaneutral.

Competec

Competec Logistik AG

