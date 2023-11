Salesforce bringt mit Hyperforce Datenresidenz und Grundlage für vertrauensvolle KI in die Schweiz

Zürich – Hyperforce, die vertrauenswürdige Plattform-Architektur von Salesforce, ist ab Ende November in der Schweiz allgemein verfügbar.

Hyperforce nutzt die Skalierbarkeit und Agilität der Public Cloud, um Salesforce-Lösungen einfach bereitzustellen. Damit bietet Salesforce dem globalen Kundenstamm mehr Flexibilität sowohl für weltweites Wachstum als auch für lokalen Service. Hyperforce wird über eine strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) bereitgestellt. Sie ist eine bedeutende Weiterentwicklung der Salesforce-Plattform und ermöglicht die Speicherung von Daten innerhalb von Landesgrenzen. Sich entwickelnden Datenschutzbestimmungen und der zunehmenden Bedeutung von Datensicherheit und -residenz bleiben Salesforce-Kunden so einen Schritt voraus.

Zuverlässige Grundlage für KI-Anwendungen

Mit Hyperforce gewinnen Kunden Vertrauen, Sicherheit und Zuversicht, um Innovationen mittels KI voranzutreiben. Denn Hyperforce bildet das Fundament für den Einstein Trust Layer und die gesamte Einstein 1-Plattform. Salesforce stellt so eine sichere, skalierbare und zuverlässige Grundlage für KI-Anwendungen bereit.

«Mit dem Start von Hyperforce in der Schweiz stärken wir nicht nur unsere lokale Präsenz, sondern ermöglichen unseren Kunden auch, ihre digitale Transformation voranzutreiben. Das Vertrauen unserer Kunden steht dabei immer an erster Stelle für uns. Wir freuen uns darauf, weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden zu treffen und ihnen so schnelle Innovationen zu ermöglichen. Gleichzeitig helfen wir unseren Kunden, die verschiedenen Compliance-Anforderungen sowie Sicherheitsrichtlinien und Policies zu erfüllen», sagte Rami Habib, Senior Vice President und General Manager von Salesforce Schweiz.

Zu Beginn werden die Sales Cloud und Service Cloud sowie die Plattform und branchenspezifische Clouds auf Hyperforce für Kunden in der Schweiz verfügbar sein. Salesforce plant die Einführung weiterer Services, darunter die Data Cloud. Sie wird mit Hilfe eines bewährten Best Practices-Ansatz eingeführt, der Salesforce-Kunden dabei helfen soll, ihre eigenen Kunden zu unterstützen. (Salesforce/mc)