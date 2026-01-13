Salesforce bringt Slackbot als persönlichen KI-Agenten für die Arbeitswelt auf den Markt

Zürich – Salesforce gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Slackbot bekannt. Slackbot ist der intelligente Assistent im Arbeitsalltag, mit dem Slack Anwenderinnen und Anwendern mit Hilfe von KI ab sofort smarter und produktiver arbeiten. Auf der Dreamforce hat Salesforce angekündigt, dass die Art und Weise wie wir arbeiten sich grundsätzlich ändern wird – und dass Slack diese Transformation voranbringen wird. Mit Slackbot wird das nun Wirklichkeit. Essenziell ist dabei die Einbeziehung des jeweiligen Kontexts für jede einzelne Anwenderin und Anwender. Denn wenn eine KI intelligent zuarbeiten soll, dann muss sie den Kontext verstehen und einbeziehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Agenten, die lediglich isolierte Anwendungen erweitern, berücksichtigt Slackbot den strukturierten und unstrukturierten Datenbestand aus dem täglichen Arbeitskontext: Er bezieht Informationen aus den gesamten Unterhaltungen, Korrespondenzen, Terminen, Aufzeichnungen sowie Unternehmens- und Kundendaten der Anwenderinnen und Anwender ein. Dabei übernimmt Slackbot sämtliche Berechtigungen und Zugriffskontrollen aus den jeweiligen verbundenen Systemen. Dieser integrierte Kontext macht den neuen Slackbot genauer, relevanter und hilfreicher.

Indem Slackbot KI-Agenten von Agentforce und anderen Anbietern zentral bündelt und koordiniert, können Beschäftigte Slackbot einfach eine Frage stellen oder eine Aufgabe geben und müssen dafür nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln. Die KI-Agenten werden dadurch leistungsfähiger und bieten konkreten Geschäftsnutzen.

Die Neuerungen im Überblick:

Slackbot wurde von Grund auf neu entwickelt. Er ist tief in den Unternehmenskontext eingebettet und nutzt Informationen aus Unterhaltungen, Unternehmensdaten, Projekten und Arbeitsabläufen.

Er lernt aus Unterhaltungen und Daten, kennt organisatorische Abläufe sowie Details und versteht, wie Anwenderinnen und Anwender vorgehen oder im Team zusammenarbeiten. In Tonalität und Stil passt er sich an die Nutzer:innen an und erledigt selbst komplexe, mehrstufige Aufgaben wie Besprechungsnotizen, Zusammenfassungen und ist beispielsweise für Brainstormings nutzbar. Slackbot hilft Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, Themen vorzubereiten, Prioritäten zu setzen und Entscheidungen zu treffen, indem er die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitstellt und Empfehlungen gibt. «Slack ist die Eingangstür zum Agentic Enterprise – und Slackbot ist der persönliche Arbeitsassistent, der Menschen, KI-Agenten, Daten und Anwendungen nahtlos zusammenbringt», sagt Alexander Wallner, CEO Salesforce DACH. «Wir schaffen damit das, was andere Agenten oft nicht hinkriegen: Slackbot löst die Kontextlücke, weil er versteht, wo Arbeit stattfindet. Wie ein persönlicher Assistent wird er auf Zuruf aktiv und stützt sich dabei auf unternehmensweites Wissen und den persönlichen Arbeitskontext.»

Der neue Slackbot wird den ersten Business+ und Enterprise+ Kunden ab dem 13. Januar bereitgestellt und bis Februar kontinuierlich weiter ausgerollt. (Salesforce/mc/ps)