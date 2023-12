Salesforce erweitert Lösungen für den Kundendienst um KI- und Virtual Reality-Funktionen von Apple

Zürich – Salesforce und Apple erweitern ihre Partnerschaft und machen Innovationen für Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in Service und Aussendienst zugänglich. Weltweit gibt es über zwei Milliarden aktive Apple-Geräte. Die neuen Messaging- und Augmented-Reality-Integrationen schaffen ein optimiertes Serviceerlebnis und erhöhen die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit Apple Messages for Business in der Service Cloud können Kundinnen und Kunden den Kundensupport kontaktieren, Termine vereinbaren sowie Einkäufe mit Apple Pay abwickeln und erhalten personalisierte Einkaufsempfehlungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Konversationen in der Service Cloud sowohl in der Sprach- als auch in der digitalen Kommunikation effizient verwalten und auf alle notwendigen Daten für eine schnelle Lösung der Anliegen zugreifen. So können sie beispielsweise Kund:innen im Chat personalisierte, KI-gestützte Produktempfehlungen und Auskünfte über Grössen, Bestände, Umtausch und mehr geben.

ermöglicht Aussendienstmitarbeiter:innen Augmented-Reality-Funktionen innerhalb der Salesforce Field Service-Mobile App zu nutzen. Mit dem Apple ARKit erstellen Mitarbeiter:innen detaillierte 3D-Renderings von grossen Flächen, vermessen Räume oder bilden Objekte mit einer einfachen Bilderfassung ab. So lässt sich beispielsweise feststellen, ob ein neuer Kühlschrank durch die Tür passt und wie gewünscht aufgestellt werden kann. Mit dem Salesforce Field Service iOS-Widget können Technikerinnen und Techniker im Aussendienst wichtige Account-Informationen direkt auf dem Startbildschirm ihres iPhones einsehen und sparen dadurch Zeit. Dazu zählen beispielsweise Termine, Details zu Arbeitsaufträgen und Wegbeschreibungen zum Einsatzort.

Die strategische Partnerschaft zwischen Apple und Salesforce besteht bereits seit 2018. Seitdem haben die Unternehmen schon mehrere Tools und Ressourcen für Salesforce Entwickler:innen zur Verfügung gestellt, um native Apps mit einem Salesforce Mobile SDK für iOS zu erstellen. Zudem haben sie gemeinsam einen iOS-App-Entwicklungskurs auf Trailhead, der kostenlosen Online-Lernplattform von Salesforce, gestartet.

Apple Messages for Business for Service Cloud ist ab sofort über Service Cloud Digital Engagement verfügbar; das Apple ARKit in der Salesforce Field Service Mobile App und das Salesforce Field Service iOS Widget sind ab Sommer 2024 erhältlich.

Weitere Details zu den neuen und erweiterten Integrationen finden Sie hier. (Salesforce/mc/ps)