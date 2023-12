Salesforce kündigt Erweiterungen seiner KI-Plattform Einstein 1 an.

Zürich – Salesforce hat im Rahmen seiner World Tour in New York Erweiterungen für Data Cloud und den dialogbasierten KI-Assistenten Einstein Copilot angekündigt, um unstrukturierte Daten, wie PDFs, E-Mails, Audio und Social-Media-Inhalte, für Unternehmen besser nutzbar zu machen.

Einstein Copilot Search versetzt Unternehmen nun in die Lage, auch auf komplexe Abfragen zuverlässige Antworten in Echtzeit zu erhalten. Salesforce Data Cloud verfügt jetzt über eine integrierte Vektordatenbankunterstützung, die es Salesforce Kunden ermöglicht, strukturierte und unstrukturierte Daten nahtlos zu kombinieren. Mit der Data Cloud Vector Database können einheitliche Unternehmensdaten schnell und einfach in jedem KI-Prompt genutzt werden, sodass Kunden vertrauenswürdige, relevante generative KI in allen Salesforce Anwendungen einsetzen können. Die Data Cloud Vector Database, die in die Einstein 1-Plattform integriert ist, ermöglicht KI, Automatisierung und Analysen für verbesserte Entscheidungsfindung und Kundeneinblicke in allen Salesforce CRM-Anwendungen.

Data Cloud Integration mit Google Display & Video 360 und LinkedIn

Ausserdem hat Salesforce die Data Cloud mit Google Display & Video 360 und LinkedIn integriert. Damit können Werbetreibende ihre First-Party-Daten sicher nutzen, um einheitliche Kundenprofile aus der Data Cloud zu erstellen. Sie können dann personalisierte Werbekampagnen auf Google und LinkedIn durchführen, indem sie First-Party-Zielgruppensegmente im gesamten digitalen Werbe-Ökosystem aktivieren.

Neues Produktpaket für vereinfachten Einsatz von KI

Salesforce hat zudem ein kompaktes Technologiepaket für Unternehmen geschnürt, die ihr Wachstum mit KI, Daten und CRM beschleunigen möchten: Die Unlimited Edition+ (UE+) umfasst die Sales Cloud Unlimited+ und Service Cloud Unlimited+ mit Sales Cloud, Service Cloud, Einstein AI, Data Cloud, Slack, Tableau und Industries in einem einzigen Angebot. (Salesforce/mc)