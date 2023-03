San Francisco – Salesforce lanciert Einstein GPT, die weltweit erste CRM-Technologie mit generativer KI für mehr Produktivität und Personalisierung bei jeder Interaktion von Vertrieb, Kundenservice, Marketing, Handel und IT. Einstein GPT ist die neue Generation von Salesforce Einstein. Sie kombiniert die Salesforce eigenen KI-Modelle mit ChatGPT oder weiteren generativen KI-Technologien von Partnern und verbindet sie mit Echtzeitdaten aus der Salesforce Data Cloud. Die Salesforce Data Cloud speichert, harmonisiert und vereinheitlicht sämtliche Kundendaten eines Unternehmens.

Damit lassen sich Befehle in natürlicher Sprache direkt auf die Daten in Salesforce CRM anwenden, um beispielsweise zeitsparende Automatisierungen aufzusetzen oder personalisierte Inhalte zu generieren, die sich in Echtzeit an sich ändernde Kundeninformationen und -bedürfnisse anpassen. So kann der Vertrieb personalisierte E-Mails an Kundinnen und Kunden erstellen oder der Kundenservice mit spezifischen Antworten Kundenfragen schneller bearbeiten. Marketingexpert:innen generieren passgenauere Inhalte für erfolgreichere Kampagnen, Entwicklerinnen und Entwickler sparen Zeit durch automatisch erstellten Code.

ChatGPT App für Slack: Themen schneller erfassen und produktiver arbeiten

Salesforce und OpenAI haben die ChatGPT App für Slack vorgestellt. Die von OpenAI auf der Slack-Plattform entwickelte App nutzt die Technologie von ChatGPT, um Zusammenfassungen, Recherchetools und Schreibhilfen direkt in Slack bereitzustellen. Indem sich Mitarbeitende einen schnelleren Überblick über Konversationen verschaffen, Informationen in Slack direkt finden und Antworten, Updates sowie Notizen automatisch generieren, steigern sie ihre Geschwindigkeit und Produktivität. Die ChatGPT App für Slack ergänzt das über 2.600 Integrationen umfassende Produktivitäts-Portfolio von Slack ebenso wie die strategische Partnerschaft zwischen OpenAI und Salesforce.

Mit der ChatGPT App für Slack können Nutzerinnen und Nutzer:

Schneller in Channels oder Threads einsteigen: KI-gestützte Zusammenfassungen von Konversationen helfen den Nutzerinnen und Nutzer, sich schnell über das aktuelle Geschehen zu informieren.

Sofortige Antworten auf jedes Projekt oder Thema finden: Mit KI-gesteuerten Recherchetools können Anwenderinnen und Anwender schneller lernen und Fachwissen direkt von Slack aus aufbauen – egal, ob sie Best Practices recherchieren, Informationen zu neuen Kund:innen suchen und vieles mehr.

Nachrichten in Sekundenschnelle verfassen, um mit Kundinnen und Kunden sowie Projekt-Teams zu kommunizieren: Mit der KI-gestützten Schreibunterstützung verbringen Nutzer:innen weniger Zeit mit dem Verfassen von Antworten, Status-Updates und Meeting-Notizen – und haben mehr Zeit für die Umsetzung von Projekten.

Salesforce Ventures: Generative AI Fund über 250 Millionen US-Dollar

Salesforce kündigte ausserdem den Generative AI Fund von Salesforce Ventures an, der Investmentsparte des Unternehmens. 250 Millionen US-Dollar investiert der Fonds in vielversprechende Start-ups für vertrauenswürdige, verantwortliche generative KI und stärkt damit das Ökosystem.

