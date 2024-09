Salesforce stellt Agentforce vor: Autonome KI für Unternehmen

San Francisco/Zürich – Salesforce, Anbieter von KI-gestütztem CRM, stellt Agentforce vor, eine Suite autonomer KI-Agenten. Sie unterstützt Mitarbeitende in den Bereichen Kundenservice, Vertrieb, Marketing und Handel bei ihren täglichen Aufgaben und trägt zur Steigerung von Effizienz und Kundenzufriedenheit bei.

Mit Agentforce können Unternehmen die eigene Arbeitsleistung bei Bedarf mit wenigen Klicks erweitern. Die KI-Agenten analysieren Daten, treffen Entscheidungen und übernehmen Aufgaben wie die Beantwortung von Kundendienstanfragen, die Qualifizierung von Vertriebskontakten und die Optimierung von Marketingkampagnen. Zudem kann jedes Unternehmen mit Agentforce auf einfache Weise eigene Agenten für jeden Anwendungsfall und jede Branche erstellen, anpassen und implementieren.

«Agentforce steht für die dritte Generation der KI: Sie geht über das Konzept von Co-Piloten hinaus und läutet eine neue Ära ein, in der hochpräzise und halluzinationsarme intelligente Agenten aktiv zum Kundenerfolg beitragen. Im Gegensatz zu anderen Plattformen bietet Agentforce eine wegweisende und vertrauenswürdige Lösung, die KI nahtlos in jeden Arbeitsablauf integriert und tief in der Customer Journey verankert ist. Sie ermöglicht es, Bedürfnisse frühzeitig zu erkennen, Beziehungen zu stärken, Wachstum zu fördern und bei jeder Interaktion aktiv zu handeln», sagt Marc Benioff, Vorsitzender und CEO von Salesforce.

«Während andere KI-Lösungen viel eigene Entwicklungsarbeit erfordern, ist Agentforce eine sofort einsatzbereite Plattform, die Unternehmen unmittelbare Vorteile und hohe Flexibilität bietet – inklusive fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen, Compliance mit Branchenstandards und beispielloser Anpassungsfähigkeit. Unser Ziel ist ambitioniert: Bis Ende 2025 wollen wir eine Milliarde Agenten mit Agentforce aktivieren. Denn genau dafür ist KI gedacht.»

Im Gegensatz zu bisherigen Copiloten und Chatbots, die auf menschliche Anleitung angewiesen sind und Schwierigkeiten mit komplexen oder mehrstufigen Aufgaben haben, arbeitet Agentforce autonom und somit ausgeklügelter: Es ruft bei Bedarf die richtigen Daten ab, erstellt Ablaufpläne für jede Aufgabe und führt sie ohne menschliches Zutun aus. Wie ein selbstfahrendes Auto nutzt Agentforce Echtzeitdaten, um sich an veränderte Bedingungen anzupassen und arbeitet selbständig innerhalb der benutzerdefinierten Leitplanken des Unternehmens. Damit wird gewährleistet, dass jede Kundeninteraktion fundiert, relevant und werthaltig ist. Bei Bedarf übergibt Agentforce Aufgaben nahtlos an zuständige Mitarbeiter:innen, inklusive einer Zusammenfassung der bisherigen Interaktion, einem kompakten Überblick über die Kundendaten und Empfehlungen für das weitere Vorgehen.

Erste Pilotkunden mit eindeutigen Ergebnissen

Branchenführer wie OpenTable, Saks und Wiley nutzen bereits heute Agentforce. Das Verlagshaus Wiley beispielsweise bietet seinen Kunden damit einen dynamischen, dialogorientierten Self-Service. Agentforce beantwortet Kundenfragen mithilfe der bereits in Salesforce integrierten Wissensdatenbank von Wiley, kann Probleme mit Zugangsdaten, Registrierungen oder Zahlungen regeln sowie Kunden die richtigen Informationen bereitstellen. Durch diese neuartige Bearbeitung von Routineanfragen konnte Agentforce bei Wiley die Falllösungsrate um über 40 % steigern, den alten Chatbot übertreffen und Mitarbeiter:innen mehr Zeit für die Bearbeitung komplexer Fälle verschaffen.

Aufbau und Funktionen

Agentforce besteht aus innovativen Technologien der Salesforce Platform, sofort einsatzbereiten autonomen Agenten, Low-Code-Tools zur Erstellung von eigenen Agenten – und zwar ohne das aufwändige Training von KI-Modellen – sowie dem Agentforce Partner Network mit einer Reihe an speziellen Agenten und Aktionen.

Die Salesforce Platform Innovationen

Daten : Die Data Cloud zur Vereinheitlichung und Harmonisierung aller Kunden- und Metadaten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit steht im Zentrum des Geschehens. Sie liefert den Kontext und die Präzision für die von Agentforce ausgeführten Aufgaben über alle involvierten Anwendungen und Kontaktpunkte (Chat, E-Mail, etc.) hinweg.

: Die Data Cloud zur Vereinheitlichung und Harmonisierung aller Kunden- und Metadaten aus verschiedenen Quellen in Echtzeit steht im Zentrum des Geschehens. Sie liefert den Kontext und die Präzision für die von Agentforce ausgeführten Aufgaben über alle involvierten Anwendungen und Kontaktpunkte (Chat, E-Mail, etc.) hinweg. KI : Die neue Atlas Reasoning Engine ist das «Gehirn» von Agentforce und simuliert menschliches Denken und Handeln. Von der Aufgabenerfassung bis zur -ausführung prüft sie jeden Schritt auf Richtigkeit und Relevanz, wobei diese stets auf vertrauenswürdigen Daten beruhen. Auf diese Weise kann Agentforce präzise und sachlich eigenständig Entscheidungen treffen und Aufgaben erledigen.

: Die neue Atlas Reasoning Engine ist das «Gehirn» von Agentforce und simuliert menschliches Denken und Handeln. Von der Aufgabenerfassung bis zur -ausführung prüft sie jeden Schritt auf Richtigkeit und Relevanz, wobei diese stets auf vertrauenswürdigen Daten beruhen. Auf diese Weise kann Agentforce präzise und sachlich eigenständig Entscheidungen treffen und Aufgaben erledigen. Automatisierung: Unternehmen können bestehende Workflows und Prozesse durch Anwendungen wie MuleSoft oder Schnittstellen direkt mit Agentforce integrieren und diese optimieren, beispielsweise durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen, die sich über mehrere Abteilungen erstrecken.

Sofort einsatzfähige Agenten, auch von Drittanbietern

Agentforce Agenten lassen sich schnell und einfach mit wenigen Klicks ohne Programmierung einrichten und sind sofort einsatzbereit. So stehen Agenten für Anwendungen im Kundenservice, Vertrieb, E-Commerce, B2B-Handel und Marketing zur Verfügung. Der ehemalige Einstein Copilot geht in Agentforce auf und ist durch sein höheres Mass an selbständiger Datenrecherche, Intelligenz und Aufgabenausführung deutlich leistungsfähiger.

Mit verschiedenen Buildern können Unternehmen schnell und einfach Agenten an ihre Bedürfnisse anpassen oder eigene erstellen und testen. Der Prompt Builder ermöglicht es zudem, vorgefertigte Templates mit eigenen CRM- oder Data-Cloud-Daten zu optimieren.

Führende Technologieunternehmen wie Amazon Web Services, Box, Certinia, Copado, Coupa, Google, Honeywell, IBM, Workday, und mehr werden im ersten Schritt über 20 Agenten und Aktionen für Agentforce über die AppExchange bereitstellen.

Preise und Verfügbarkeit

Agentforce für Kundenservice und Vertrieb wird ab dem 25. Oktober 2024 allgemein verfügbar sein, einige Bestandteile der Atlas Reasoning Engine (wie Query Refinement und Output Evaluation) ab Februar 2025. Die Preisstaffel für Agentforce beginnt bei 2 US-Dollar pro Konversation, es gelten zudem Volumenrabatte. (Salesforce/mc)