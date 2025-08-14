Salesforce-Studie: CFOs sehen KI-Agenten als klaren Wettbewerbsvorteil

Zürich – In Sachen KI wechseln Finanzchefs den Kurs, das belegt eine aktuelle Studie von Salesforce: Sie investieren strategisch in die Technologie und sehen in ihr nicht nur eine Kostenersparnis durch gesteigerte Effizienz und Produktivität, sondern auch einen Motor für nachhaltiges Wachstum und neue Geschäftsmodelle.

Transformation im grossen Stil

73 Prozent der befragten CFOs in der EMEA-Region gaben an, noch vor fünf Jahren eine konservative KI-Strategieverfolgt zu haben, heute bejahen dies nur noch drei Prozent. Dieser signifikante Wandel unterstreicht, dass KI in den Finanzabteilungen mittlerweile als entscheidend für die Effizienz, zur Optimierung der Betriebsabläufe und zur Förderung des langfristigen Wachstums etabliert ist.

KI-Agenten weit mehr als Effizienztreiber

70 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass KI-Agenten nicht nur Kosten senken, sondern auch den Umsatz steigern werden. Fast ebenso viele (68 Prozent) erwarten, dass KI-Agenten ihr Geschäftsmodell grundlegend verändern werden. 72 Prozent setzen sie bereits für Risikobewertungen bei wichtigen Entscheidungen ein und die Hälfte der CFOs geht davon aus, dass KI-Agenten zunehmend strategische Aufgaben statt blosser Routine-Tätigkeiten übernehmen werden.

Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Finanzverantwortlichen bewertet deswegen den ROI neu – mit stärkerem Fokus auf Kosteneinsparungen, optimiertes Risiko- und Compliance-Management sowie Umsatzwachstum.

CFOs stecken mehr als ein Viertel ihres KI-Budgets in agentenbasierte KI

CFOs investieren entschlossen in KI: Im Durchschnitt geben sie 29 Prozent ihres aktuellen KI-Gesamtbudgets speziell für KI-Agenten aus, weltweit sind es etwas weniger, 25 Prozent. 59 Prozent der CFOs im EMEA-Raum halten KI-Agenten für entscheidend, um angesichts der aktuellen Wirtschaftslage wettbewerbsfähig zu bleiben.

Weiterführende Informationen

Zusätzliche Informationen finden Sie hier.

Wie Personalvorstände die Auswirkungen digitaler Arbeitsweisen auf ihre Teams einschätzen, zeigen diese Zahlen.

(Salesforce/mc/ps)