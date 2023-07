SAP ernennt Doppelspitze für Schweizer Geschäft 

Biel – SAP SE ernennt Sabrina Storck und Thomas Schreitmüller mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der SAP (Schweiz) AG. Sie folgen auf Michael Locher-Tjoa, der innerhalb der SAP eine neue Führungsaufgabe in der Region Greater China übernimmt. Mit der Ernennung der neuen Geschäftsführer kündigt SAP auch die Berufung von Michael Haldimann als Chief Financial Officer (CFO) und Florian Dreifus als Chief Operating Officer (COO) in die Geschäftsleitung an.



Generationenwechsel an der Spitze von SAP Schweiz

Sabrina Storck und Thomas Schreitmüller sind aufgrund ihrer vorherigen Rollen im Schweizer Markt bereits hervorragend etabliert. SAP präsentiert sich so mit einer nachhaltigen und zuverlässigen Nachfolgeplanung. Die Neubesetzung unterstreicht zudem den Unternehmensfokus auf Talententwicklung und eine moderne und diverse Führungskultur. Mit der Ernennung von Sabrina Storck tritt erstmals eine Frau die Rolle der Geschäftsführung für SAP Schweiz an.

«Mit der Besetzung der Doppelspitze übertragen wir die Verantwortung für unser Schweizer Geschäft zwei hochkarätigen langjährigen SAP-Führungskräften», unterstreicht Alex Kläger, Präsident der SAP-Region MEE. «Sie haben das richtige Gespür für unsere Schweizer Kunden und das Ökosystem wie auch für die Mitarbeitenden. Mit ihrem Erfahrungsschatz in den Bereichen Transformation und Cloud Business und ihrer starken Kundenorientierung werden sie einen wichtigen Beitrag für die Wachstumsstrategie von SAP in der Schweiz leisten.»

Expertise für Markt, Kunden und Digitalisierung

Sabrina Storck startete ihre Karriere bei SAP bereits vor 15 Jahren. Seit 2021 hatte sie die Rolle der COO Schweiz inne und führte im Jahr 2022 zusätzlich interimistisch die lokale Vertriebseinheit für KMU-Kunden und Partner. Als COO zeigte sie sich verantwortlich für die Geschäftseinheiten Customer Advisory & Cloud, die unternehmenseigene Transformation sowie die operative Geschäftssteuerung. Zuvor leitete sie die Revenue Strategy & Operations Organisation für die Region MEE. Sabrina Storck absolvierte eine kaufmännische Lehre in Kooperation mit SAP und studierte anschliessend Internationale Wirtschaftskommunikation in Stuttgart.

Thomas Schreitmüller stiess 2008 zu SAP, wo er verschiedene globale und regionale Fach- und Führungsfunktionen in der Organisation für Finance und Operations in der SAP Zentrale in Deutschland innehatte. Seit seinem Wechsel zu SAP Schweiz im Jahre 2013 verfolgt er mit Leidenschaft die digitale Transformation in der Steuerung von Unternehmen. Zuletzt war er CFO und Country Manager für die Vertriebsorganisation von SAP Schweiz und stellvertretender Geschäftsführer. Er hat einen Diplomabschluss in Wirtschaftsmathematik des Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

«SAP unterstützt unsere Schweizer Kunden seit fast 40 Jahren in der Steuerung sämtlicher Geschäftsprozesse», betonen Sabrina Storck und Thomas Schreitmüller. «Die rasanten technologischen Entwicklungen, die den besonderen Herausforderungen unserer Zeit begegnen, benötigen in der Umsetzung ein hohes Mass an Expertise, Zusammenarbeit und Vielfalt. Diese Werte bilden die Grundlage unseres Handelns. Auf dieser Basis freuen wir uns unsere Kunden gemeinsam mit unseren Partnern in die Zukunft begleiten zu dürfen.»

Nachhaltige Geschäftsentwicklung und effiziente Prozesse

Florian Dreifus stieg bereits während seines Studiums als Werkstudent bei SAP ein, wo er seither verschiedene Führungspositionen innehatte, die letzten fünf Jahre als COO SuccessFactors in der Region MEE. Nach seinem Diplom in Wirtschaftsmathematik an der TU Kaiserslautern promovierte er in Betriebswirtschaftslehre am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Universität des Saarlandes. In seine neue Position bringt er ausgewiesene Expertise im Bereich der Cloud-Transformation und Personalsoftware mit.

Michael Haldimanns Karriere bei SAP beginnt 2009 als Werkstudent am Sitz in Biel. Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebsökonomie (mit Spezialisierung in Accounting & Controlling) an der Berner Fachhochschule 2011 hatte er zunächst die Funktionen des Finanzcontrollers und Controllingleiters inne, bevor er 2021 zum kaufmännischen Direktor und stellvertretenden CFO ernannt wurde. In seiner Laufbahn bei SAP hat er breite Erfahrungen in der Finanzsteuerung- und Geschäftsentwicklung gesammelt. (SAP/mc/hfu)