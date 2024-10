Schweizer Unternehmen nutzen zunehmend KI

Zürich – Eine neue Studie von Amazon Web Services (AWS) zeigt, dass Schweizer Unternehmen verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen und dadurch signifikante Vorteile für Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit erzielen. Laut der Studie könnte eine verstärkte Nutzung von digitalen Technologien bis zu 127 Milliarden Franken für die Schweizer Wirtschaft freisetzen.

Wichtige Studienergebnisse im Überblick:

83 % der Schweizer Unternehmen sind mit KI-Technologien vertraut und 49 % nutzen sie bereits in ihren Prozessen.

Die Hauptvorteile, die Unternehmen durch KI sehen, sind Effizienzsteigerungen (49 %), Kostensenkungen (41 %) und die Steigerung des Geschäftswerts (80 %).

54 % der Unternehmen planen, in den nächsten Jahren gezielt Mitarbeiter(innen) mit KI-Kompetenzen einzustellen, um die Implementierung weiter voranzutreiben.

Zürich gilt als der wichtigste KI-Hotspot der Schweiz, wobei 62 % der befragten Unternehmen die Stadt als führende Region für technologische Innovationen nennen. Weitere bedeutende KI-Standorte sind Bern und Basel.

Positive Auswirkungen auf die Wirtschaft

Die Studie zeigt, dass Unternehmen, die bereits KI eingeführt haben, signifikante Vorteile verzeichnen. 80 % der Unternehmen berichten von einem positiven Einfluss auf ihren Geschäftswert und 77 % sehen in der Technologie ein enormes Potenzial für Kosteneinsparungen.

Mit der zunehmenden Integration von KI in den Arbeitsalltag der Unternehmen kristallisieren sich immer mehr Anwendungsfälle heraus. 51 % der Unternehmen setzen KI vor allem für interne Tätigkeiten wie die Prozessautomatisierung und -optimierung ein, während 45 % sie zur Unterstützung im Kundendienst und bei Supportaufgaben nutzen. Unternehmen sehen in KI zudem einen entscheidenden Faktor zur Verbesserung des Kundenerlebnisses (41 %).

Branchenspezifische Einblicke

Besonders in der Finanzdienstleistungsbranche ist die Verbreitung von KI-Technologien weit fortgeschritten: 97 % der Unternehmen in diesem Sektor sind mit KI vertraut und 74 % haben die Technologie bereits eingeführt. Die Hauptanwendungsbereiche in dieser Branche sind die Prozessautomatisierung und -optimierung (53 %) und der Kundendienst und Support (53 %).

Auch im Gesundheitswesen wächst der Einsatz von KI kontinuierlich. 92 % der Unternehmen in dieser Branche sind mit der Technologie vertraut, wobei 58 % bereits KI-Lösungen nutzen.

Die vollständige Studie mit weiteren Details und branchenspezifischen Erkenntnissen finden Sie hier. (pd/mc/pg)