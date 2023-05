SecuTix wächst mit der Oracle-Cloud, um ein weltweit überlegenes Publikumserlebnis zu bieten

Genf – SecuTix (Mitglied der Elca-Gruppe), der in der Schweiz ansässige globale Anbieter von Cloud-basierten Ticketing-Plattformen, gab heute bekannt, dass er seine S-360-Plattform, die umfassendste Plattform für Veranstaltungsprofis, mit Oracle Cloud Infrastructure betreiben wird, um sein schnelles Wachstum zu unterstützen. Mit Hilfe von ELCA Cloud Services entschied sich SecuTix aufgrund des ausgiebigen öffentlichen Cloud-Angebots mit Rechenzentren auf der ganzen Welt sowie der hohen Leistung und der geringen Kosten für OCI.

SecuTix bietet seine S-360-Plattform an, um das Erlebnis der Fans auf der ganzen Welt vor, während und nach einer Veranstaltung zu verbessern. Diese Lösung bietet Funktionen, die vom Kartenverkauf und der Analyse bis hin zu Marketing und Handel reichen. Sie wird von den grössten Sportvereinen und Stadien der Welt, Live-Entertainment-Unternehmen und führenden Museen und Städten eingesetzt und anerkannt, darunter die UEFA, die Opéra National de Paris, das Centre Pompidou, das Paléo Festival, die Pariser Philharmonie, das Stade de France und viele andere.

Durch OCI erhält SecuTix erhebliche IT-Kapazitäten für die Bereitstellung der S-360-Plattform in den einzelnen Ländern und Regionen. Alle neuen S-360-Implementierungen bei Kunden werden auf OCI durchgeführt, wobei die Verfügbarkeit der Oracle-Cloud-Regionen genutzt wird. Beginnend mit neuen Kunden in der EMEA-Region, dem Nahen Osten und den USA konnte SecuTix über die Oracle-Cloud-Regionen für seine Organisationen operieren, die ihre Daten in ihrem Land aufbewahren möchten und dabei auf flexible, sichere und hochleistungsfähige ITRessourcen zugreifen. Diese Änderung führte zu einer 60-prozentigen Steigerung der Rentabilität der IT-Workloads und der Verfügbarkeit in den Regionen, wodurch das Unternehmen seine Dienstleistungen schnell anpassen und wachsen konnte.

«Unsere Strategie besteht darin, branchenführende Lösungen anzubieten, die von einigen der grössten und bekanntesten Sportvereine, Museen und Live-Events weltweit übernommen wurden», sagte Abdel Zerigue, Head of Cloud Operations, SecuTix «Wir sehen bereits die Auswirkungen von OCI auf unseren Betrieb, darunter eine deutliche Verringerung der Servicelatenz bei wichtigen Anwendungen, stärkere Sicherheitskontrollen und Kosteneinsparungen. OCI gibt uns auch eine grössere Skalierbarkeit, mit der Möglichkeit, aus über 40 Oracle Cloud-Regionen in mehr als 20 Ländern zu schöpfen.»

«Mit der Leistung und Verfügbarkeit von Oracle OCI legt SecuTix strategisch den Grundstein für ein schnelles und konsequentes weltweites Wachstum», sagt Billy Kneubühl, Oracle Country Manager, Schweiz. «Durch die Erhöhung ihrer Marktpräsenz wird OCI eine entscheidende Rolle bei der Kostensenkung sowie bei der schnellen Anpassung und Skalierung der Dienste spielen, die letztlich die Fans vereinen und ihre Leidenschaft für Veranstaltungen entfachen.» (Oracle/mc/ps)