ServiceNow erweitert sein CRM-Portfolio durch die Übernahme der KI-gestützten CPQ-Lösung von Logik.ai

Zürich – ServiceNow die KI-Plattform für die Unternehmenstransformation, gab heute den Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme von Logik.ai bekannt – einem Branchenführer mit einer modernen, KI-gestützten und modular aufgebauten CPQ-Lösung (Configure, Price, Quote). Die erstklassigen Funktionen von Logik.ai im Bereich Vertrieb und Handel werden das wachsende CRM-Portfolio von ServiceNow erweitern und Vertriebsorganisationen dabei unterstützen, Geschäftsabschlüsse schneller zu realisieren, die Produktivität zu steigern und die Effizienz nachhaltig zu verbessern. Die Übernahme beschleunigt zudem das Wachstum von ServiceNow im Bereich Sales and Order Management (SOM) – einem zentralen Prozess, der den gesamten kommerziellen Lebenszyklus abbildet: von der Vertriebschance über Angebotserstellung und Auftragserteilung bis hin zur Auslieferung sowie Vertragsverlängerungen und Geschäftsausweitungen.

Unternehmen aller Branchen kämpfen mit ineffizienten Vertriebsprozessen – verursacht durch komplexe Produktkonfigurationen, inkonsistente Preisgestaltung und fehleranfällige manuelle Angebotserstellung. Vertriebsteams verlieren wertvolle Zeit mit der Arbeit in Tabellenkalkulationen, veralteten Preismodellen und isolierten Freigabeprozessen. Die Folge: verzögerte Geschäftsabschlüsse, entgangene Umsatzchancen und frustrierte Kunden. Besonders deutlich wird dieses Problem in Branchen wie der Fertigungsindustrie, dem Hightech-Sektor und dem Vertrieb von Medizintechnik, in denen die Komplexität von Produkten und Dienstleistungen höchste Präzision und Agilität erfordert.

Logik.ai integriert Künstliche Intelligenz in seine moderne CPQ-Lösung, um den gesamten Transaktionsprozess zu beschleunigen. Mithilfe einer fortschrittlichen Regel-Engine werden Geschwindigkeit, Einfachheit und Skalierbarkeit sichergestellt – und gleichzeitig eine benutzerfreundliche, konsumentenähnliche Erfahrung für Verkäufer und Käufer ermöglicht. Die Kombination aus den branchenführenden Funktionen von Logik.ai für KI-gestützten Vertrieb und den bereits am schnellsten wachsenden Bereichen von ServiceNow – CRM und Industry Workflows – wird neue Massstäbe in Vertrieb und Handel setzen und Kunden zu noch mehr Leistungsfähigkeit verhelfen.

„ServiceNow treibt sein Engagement weiter voran, leistungsstarke und nahtlos integrierte CRM-Lösungen bereitzustellen. Der CPQ-Markt entwickelt sich rasant – und Logik.ai nimmt eine führende Rolle ein, wenn es darum geht, ein einfacheres, KI-basiertes Verkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu ermöglichen. Durch die Integration der branchenführenden Vertriebs- und Handelslösung von Logik.ai in unser CRM-Portfolio stärken wir unsere Fähigkeit, Vertrieb, Auftragsabwicklung und Kundenservice auf einer einzigen Plattform zu vereinen. Es geht darum, eine grundlegend neue Vision und Herangehensweise an klassische CRM- und CPQ-Lösungen zu realisieren – eine, die echte Schmerzpunkte adressiert und durchgängige Kundenerlebnisse effektiv miteinander verbindet“, so John Ball, Executive Vice President und General Manager für CRM & Industry Workflows bei ServiceNow.

„Kunden erwarten heute ein erstklassiges Nutzererlebnis – einfach, skalierbar, schnell und präzise –, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Abschlüsse erzielen, Kundenerfolg ermöglichen und Wachstumspotenziale ausschöpfen. Die Next-Generation-Technologie von Logik.ai versetzt uns in die Lage, diesen einzigartigen Mehrwert schnell bereitzustellen. In Kombination mit unserer leistungsstarken KI-Plattform für die digitale Transformation von Unternehmen werden wir neu definieren, was eine führende CRM-Lösung leisten kann“, so Ball weiter.

„Wir haben frühzeitig in Innovationen wie KI und nutzerfreundliche Erlebnisse investiert – und damit massgeblich verändert, wie selbst komplexeste Produkte verkauft werden. ServiceNow CRM wurde für das Zeitalter der KI entwickelt und ist daher der ideale Partner, um dieses Momentum weiter voranzutreiben“, sagt Christopher Shutts, CEO und Mitgründer von Logik.ai. „Unternehmen sind zunehmend frustriert von Lösungen, die sie in langsame und umständliche Prozesse zwingen und dadurch die Vertriebsproduktivität ausbremsen. Die transformative Lösung von Logik.ai – in Kombination mit der innovativen, KI-basierten Plattform von ServiceNow – sorgt für Geschwindigkeit und Effizienz im gesamten Vertriebszyklus: von der Lead-Generierung über konkrete Vertriebschance und Auftragserfüllung bis hin zu Verlängerungen und Upselling. Wir freuen uns darauf, Teil von ServiceNow zu werden und Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr Einfachheit und Skalierbarkeit über den gesamten CRM-Prozess hinweg zu erreichen.“

Vertriebszyklen nahtlos gestalten – mit intelligenter CPQ-Technologie

Logik.ai bietet nahtlose Erlebnisse für alle Beteiligten entlang vielfältiger Vertriebsprozesse – darunter Direktvertrieb, Partnervertrieb, B2B, Self-Service für Endkunden und vieles mehr. Die flexible, modular aufgebaute Lösung von Logik.ai ist auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt und bewältigt problemlos grosse Nutzerzahlen sowie umfangreiche Angebotspositionen. Renommierte Marken wie Keysight, Oldcastle Infrastructure, Lamons, CORT und viele weitere setzen bereits auf Logik.ai, um ihren Vertriebserfolg nachhaltig zu steigern.

Logik.ai, das bereits in die Lösungen von fast 50 Technologiepartnern – darunter auch ServiceNow – integriert ist, wird nahtlos mit ServiceNows Customer Service Management sowie Sales and Order Management zusammenarbeiten. Ziel ist es, komplexe Vertriebsprozesse zu vereinfachen und effizientere Self-Service-Funktionen für Kunden und Partner bereitzustellen. Dieser Fortschritt stellt einen logischen nächsten Schritt in der CRM-Strategie von ServiceNow dar und baut auf den zentralen Stärken des Unternehmens auf: der nahtlosen Verbindung funktionsübergreifender Teams und der Bereitstellung einfacher, effizienter Workflows.

Das CRM-Angebot von ServiceNow deckt den gesamten Customer Lifecycle ab – von Vertrieb und Kundenservice im Frontoffice über Auftragsmanagement und -abwicklung bis hin zu Vertragsverlängerungen und Upselling. Mit dem kürzlich angekündigten Yokohama-Plattform-Release stärkt ServiceNow sein Geschäftsfeld CRM & Industry Workflows weiter – durch neue Funktionen wie Self-Service-Commerce-Portale, sofort einsatzbereite CCaaS-Integrationen (Contact Center as a Service) sowie KI-Agenten, die speziell für CRM-Anwendungsfälle entwickelt wurden. Dazu zählen beispielsweise CSM-Triage-Agenten zur Bearbeitung von Serviceanfragen sowie KI-Agenten für Netzwerktests und -reparaturen – alle mit dem Ziel, Reibungsverluste zu minimieren und das Kundenerlebnis über eine einheitliche Plattform hinweg zu optimieren.

Seit 2016 ist ServiceNow ein Innovationsführer im Bereich Kundenservice und Support. Das Unternehmen transformiert Kundenerlebnisse durch die Leistungsfähigkeit der ServiceNow-Plattform, die Menschen, Daten und Systeme unternehmensweit miteinander verbindet – für einen reibungslosen Kundenservice und Vertrieb, vom ersten Kontakt bis zur vollständigen Lösung. (ServiceNow/mc/ps)