ServiceNow übernimmt das Cybersicherheitsunternehmen Armis

Santa Clara – ServiceNow übernimmt Armis, einen führenden Anbieter von Cyber-Exposure-Management und cyber-physische Sicherheit, für 7,75 Milliarden Dollar in bar.

Armis verwaltet Cyberrisiken über die gesamte Angriffsfläche in den Bereichen IT, Betriebstechnik (OT), medizinische Geräte und anderen Umgebungen für Unternehmen, Regierungen und kritische Infrastrukturen weltweit. Die Übernahme werde das Angebot von ServiceNow im Bereich Sicherheits-Workflows erweitern und die KI-native, proaktive Cybersicherheit und Schwachstellenreaktion auf allen verbundenen Geräten vorantreiben, schreibt ServiceNow in einer Mitteilung.

Die zunehmende Nutzung von KI führt zu einer rasanten Zunahme der Komplexität grosser IT- und OT-Umgebungen in Unternehmen – insbesondere vergrössert sich die Angriffsfläche für vernetzte Geräte. CISOs und Sicherheitsteams benötigen daher mehr denn je KI-gestützte Abwehrmassnahmen, um immer raffinierteren Angriffen einen Schritt voraus zu sein. Die KI-basierte, proaktive Cybersicherheits-Exposure-Management- und Cyber-Physical-Security-Lösung von Armis soll es ermöglichen, in Kombination mit den Remediation- und Response-Workflows von ServiceNow Cybersicherheitsprobleme zu erkennen, zu priorisieren und zu beheben, bevor sie auftreten.

«ServiceNow baut die Sicherheitsplattform von morgen», sagte Amit Zavery, Präsident, Chief Operating Officer und Chief Product Officer bei ServiceNow. «Im Zeitalter der agentenbasierten KI sind intelligentes Vertrauen und Governance, die sich über jede Cloud, jede Ressource, jedes KI-System und jedes Gerät erstrecken, unverzichtbar, wenn Unternehmen KI langfristig skalieren wollen. Zusammen mit Armis werden wir einen branchenprägenden strategischen Cybersicherheitsschild für proaktiven Echtzeit-End-to-End-Schutz über alle Technologiebereiche hinweg bereitstellen. Moderne Cyberrisiken lassen sich nicht mehr auf einen einzelnen Bereich beschränken, und dank der in die ServiceNow AI Platform integrierten Sicherheitsfunktionen gilt das auch für uns.» (pd/mc)