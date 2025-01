ServiceNow und SoftwareOne schliessen strategische Partnerschaft zur IT-Modernisierung in der Cloud

Santa Clara – ServiceNow (NYSE: NOW), Anbieter von KI-Lösungen für die erfolgreiche Unternehmenstransformation, und die SoftwareOne Holding AG (SWON:SWX), ein globaler Experte für Software- und Cloud-Lösungen mit Hauptsitz in Stans, gaben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt, um die IT-Modernisierung in der Cloud voranzutreiben. In der ersten Phase der Partnerschaft entwickeln die Unternehmen ein gemeinsames Angebot für Kunden, das die führende Workflow-Automatisierung von ServiceNow mit der Cloud-Expertise von SoftwareOne kombiniert. Ziel ist es, den ROI von Software- und Cloud-Ausgaben der Kunden zu maximieren und gleichzeitig Innovationen sowie eine Optimierung der IT-Prozesse zu ermöglichen.

Die Partnerschaft ermöglicht es den Kunden, Innovationen zu beschleunigen, die Betriebseffizienz zu verbessern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschliessen. So können sie einen besseren Überblick über ihre IT-Ressourcen gewinnen, die steigenden Softwarekosten bewältigen und eine solide Datengrundlage zur Unterstützung von KI-, Sicherheits- und Modernisierungsmassnahmen schaffen. Gemeinsam werden SoftwareOne und ServiceNow die Erfahrungen von Mitarbeitenden und Kunden verbessern, indem sie End-to-End-Lösungen bereitstellen, die Plattform-Services automatisieren und optimieren. Zudem maximiert dieser Ansatz den ROI und gewährleistet eine intuitive Benutzererfahrung, die es den Mitarbeitern erleichtert, ihre Aufgaben effizient zu erledigen – für eine intuitive Benutzererfahrung, die Mitarbeiter und Kunden gleichermassen überzeugt. (ServiceNow/mc/ps)