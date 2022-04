ServiceNow veröffentlicht Global Impact-Report 2022

Zürich – ServiceNow, Spezialistin für digitale Workflows zur Verbesserung der Arbeitswelt, hat die Veröffentlichung seines zweiten, jährlichen Global Impact-Reports bekanntgegeben. Der Bericht für das Jahr 2022 zeigt, wie ServiceNow in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) im Vergleich zum Vorjahr rascher Fortschritte macht. Gleichzeitig hebt der Report die Pläne für die Zukunft hervor.

«ServiceNow hat sich verpflichtet, die Ressourcen seiner Mitarbeiter und der Plattform für unseren Planeten und mehr Chancengleichheit einzusetzen. Gleichzeitig will das Unternehmen integer handeln und als Katalysator für andere Organisationen wirken, die ihre eigenen ESG-Ziele verfolgen», sagte Gina Mastantuono, CFO von ServiceNow. «Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass ESG unsere Strategie, unseren Entscheidungsfindung sowie unsere Kultur durchzieht. In Zeiten des Wandels, der Herausforderungen und Chancen müssen wir jetzt und in den kommenden Jahrzehnten eine verantwortungsvolle Unternehmensführung vorleben.»

ServiceNow ist stolz auf die eigene Verpflichtung, ESG-Lösungen auf der ServiceNow Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln. ESG ist bei ServiceNow in der gesamten Organisation eine strategische Aufgabe, da sich das zweckorientierte Unternehmen der langfristigen Wertschöpfung verschrieben hat. 2021 machte das Software-Unternehmen Fortschritte darin, Kunden mit digitalen Tools zu unterstützen, um ihnen die Arbeit in der komplexen ESG-Landschaft zu erleichtern. ServiceNow setzt sich damit für einen nachhaltigen Einfluss auf Stakeholder und den Planeten ein. Im Jahr 2022 will das Software-Unternehmen seinen Kunden eine CO2-neutrale Cloud liefern. Mit dieser Verpflichtung werden alle Anwendungen auf der ServiceNow Plattform klimaneutral sein.

ESG-Fortschritte haben sich im Vergleich zum Vorjahr beschleunigt

Der Global Impact-Report 2022 enthält Highlights aus dem vergangenen Jahr. 2021 hat ServiceNow folgende Meilensteine erreicht:

Einführung einer integrierten ESG Command Center-Lösung, einschliesslich des ESG Management-Produkts, um Kunden bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele zu unterstützen

Verwendung von 100% erneuerbarem Strom, die Erreichung von CO2-Neutralität sowie die Genehmigung der kurzfristigen, wissenschaftsbasierten Ziele von ServiceNow durch die Science Based Targets Initiative (SBTi)

Verpflichtung zu „Net Zero“ bis 2030

Kopplung der Vergütung von Führungskräften an Umwelt- und Diversitätsziele

Entwicklung eines neuen Wertversprechens für Mitarbeiter (der «People Pact»), das die Personalstrategie des Unternehmens mit der Geschäftsstrategie in Einklang bringt

Systematische Lohngleichheit

Fortschritte bei der Repräsentation von Diversität in Führungspositionen (Direktoren und höher)

Vollständige Verteilung des 100-Millionen-Dollar-Fonds für Gleichberechtigung auf Basis der Herkunft von ServiceNow in 10 Regionen in den USA

Zuteilung von mehr als 10 Millionen Dollar an Bargeldspenden für das Gemeinwesen (Zuschüsse, Unternehmenszuschüsse und Belohnungen)

Verdreifachung der Beteiligung der Mitarbeiter am freiwilligen Engagement

Entwicklung einer EU-basierten Lösung für Kunden, die es vorziehen, ihre in der EU gehosteten Daten innerhalb der EU-Grenzen verarbeiten zu lassen

Erzielung einer durchschnittlichen Betriebszeit von 99,995%

Blick in die Zukunft

ServiceNow ist weiterhin bestrebt, seinen globalen Einfluss zu verstärken und sich den Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu stellen. Wie im Global Impact-Report 2022 dargelegt, plant ServiceNow folgendes:

Die Entwicklung von ESG-Lösungen auf der ServiceNow Plattform fortzusetzen, um die Risiken und Chancen der Kunden noch besser zu berücksichtigen

Bereitstellung einer CO2-neutralen Cloud für ServiceNow Kunden im Jahr 2022

Entwicklung des Fahrplans für die kurzfristigen SBTi-Ziele für 2026 mit besonderem Schwerpunkt auf dem Engagement in der Lieferkette und der verantwortungsvollen Beschaffung

Abschluss einer zweijährigen Verpflichtung in Höhe von 1 Million US-Dollar zur Unterstützung der Dekarbonisierung durch gemeinnützige Partnerschaften

Bereitstellung eines neuen, unternehmensweiten, strategischen Personalplans und einer Standortstrategie, die sich auf unterversorgte Gemeinden konzentriert und eine solide Grundlage für Wachstum und Grösse schafft

Bereitstellung eines neuen, globalen Rahmens für Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung sowie die Verstärkung der Wirkung in und durch das Geschäft von ServiceNow

Beschleunigung des Einflusses von ServiceNow für das Gemeinwesen durch Erhöhung der Unternehmensspenden, der freiwilligen Mitarbeiterbeteiligung und der Beteiligung an Spenden sowie durch die Skalierung des NextGen Professionals Digital Skills Programm

Die freiwillige ESG-Berichterstattung von ServiceNow orientiert sich an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) für Software und IT-Services. ServiceNow orientiert sich auch an der Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) und an den UN Sustainable Development Goals (UN SDGs). Die Treibhausgasemissionen (THG) des Unternehmens, die gekaufte und erzeugte, erneuerbare Energie, die gekauften Kohlenstoffkompensationen und die Nettoemissionen wurden von Apex, einer dritten Partei, gemäss ISO 14064-3 verifiziert.