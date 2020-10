Sicheres Arbeiten im Homeoffice: Swisscows steigt mit KeyShift ins Hardware Business ein

Egnach – KeyShift ist die Hardware Eigenentwicklung des Thurgauer IT-Unternehmens Swisscows. Fokussiert auf ein sicheres, kontrolliertes Arbeiten im Homeoffice richtet sich KeyShift gezielt an Unternehmen und Studierende. Die KeyShift Produktereihe umfasst verschiedene Packages. Am umfassendsten ist der PC all-in-one Arbeitsplatz: PC, Monitor, Tastatur, Maus, Drucker, WebCam sowie eine passende Softwareumgebung. Der Start ins Homeoffice war noch nie so einfach: auspacken – einstecken – los.

«Homeoffice, Corona und Sicherheitsbedenken haben unser Swisscows Entwicklungsteam dazu bewogen, eine eigene Hardwareumgebung inkl. passender Software zu entwickeln. Dies, um den Bedürfnissen einer sicheren, perfekten IT-Arbeitsumgebung für das Homeoffice gerecht zu werden», nennt Andreas Wiebe, CEO Swisscows, die Gründe für den Einstieg ins Hardware Business. «Wir freuen uns, ein Paket entwickelt zu haben, welches sich perfekt für Grossunternehmen und KMU, wie auch für Studierende eignet.»

Corona als Auslöser für KeyShift

Aufgrund der Corona Massnahmen und dem rasanten Anstieg von Homeoffice, ist es für Arbeitgeber wichtiger denn je, ihren Mitarbeitenden eine sichere, kompakte und alles umfassende Arbeitsplattform im Homeoffice zur Verfügung stellen zu können. Swisscows hat die Situation analysiert und die Bedürfnisse erkannt. Die Erfahrung als Technologieunternehmen mit hoher Kompetenz im Sicherheitsbereich hat Swisscows zum Anlass genommen, das ausgeklügelte Hardware System KeyShift zu entwickeln und zu lancieren.

Eine Hardware Einheit für alle Bedürfnisse

Sämtliche Packages von KeyShift sind optimal auf die Bedürfnisse von Homeoffice ausgerichtet. Das Business Paket all-in-one zum Beispiel besteht aus:

PC/Laptop von KeyShift

Monitor 24’’ von Samsung

Tastatur und Maus

HP-Color Laserjet

… und selbstverständlich ausgestattet mit einem Microsoft Software-Paket und mit den Swisscows typischen Sicherheitsstandards, die ihresgleichen im Markt suchen.

KeyShift überzeugt mit einem Top Preis-Leistungs-Angebot, das seinesgleichen sucht. KeyShift ist ab sofort unter www.keyshift.com erhältlich. Unter dieser Websadresse finden sich sämtliche Pakete für Unternehmen und Studierende. Die Pakete sind auf Anfrage auch als Miete oder auf Leasing erhältlich. (Swisscows/mc/ps)

Über Swisscows AG

Swisscows AG ist ein führendes Schweizer Technologie-Unternehmen im IT-Bereich. Swisscows entwickelt Technologien, die Menschen im Alltag helfen, sicher mit Informationen zu arbeiten, ohne dabei überwacht zu werden. Swisscows ist die effiziente Alternative für alle, denen Datensicherheit und Persönlichkeitsschutz wichtig sind. Im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen hinterlassen die Nutzer bei Swisscows keinen Fussabdruck und können deshalb nicht überwacht werden. Swisscows ist als Technologieunternehmen bekannt für die Entwicklung von intelligenten Softwareprodukten und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning. Seit Oktober 2020 führt Swisscows mit KeyShift eine Hardware Eigenentwicklung im Dienstleistungsprogramm.