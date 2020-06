Siemens und Salesforce kooperieren für sichere Arbeitsumgebungen

München / San Francisco – Salesforce und Siemens haben heute eine strategische Partnerschaft für die Entwicklung einer neuen Lösungs-Suite für Technologie am Arbeitsplatz bekannt gegeben. Diese wird Unternehmen weltweit bei der sicheren Wiedereröffnung ihrer Büros unterstützen und ein neues Arbeitsplatzerlebnis in physischen Arbeitsumgebungen schaffen. Im Rahmen der Partnerschaft werden Work.com von Salesforce, basierend auf Customer 360, und Lösungen von Siemens Smart Infrastructure, zum Beispiel Angebote von Comfy und Enlighted, kombiniert. Dadurch werden die Prozesse, Mitarbeiter und Voraussetzungen koordiniert, die unerlässlich sind, um sichere, vernetzte Arbeitsstätten der Zukunft zu schaffen.

Zu den wichtigsten Bestandteilen der Lösung gehören ein „touchless office“ („berührungsloses Büro“) mit digitalen Mitarbeiter-Zugangskarten für den Zutritt zu Gebäuden und Aufzügen sowie ein zuverlässiges System für das Belegungsmanagement. Dieses ermöglicht es den Mitarbeitern, Konferenzräume und Schreibtische über die Comfy App zu reservieren, die in Echtzeit Warnmeldungen sendet, wenn Schwellenwerte erreicht werden. Darüber hinaus können Unternehmen auch Belegungs- und Standortdaten, die von Enlighted gesammelt und über Comfy gebündelt werden – etwa Mitarbeiter-Check-ins und Schreibtisch- oder Raumreservierungen – für die Erweiterung der manuellen Kontaktverfolgung über Work.com nutzen. Dies erlaubt im Notfall eine schnellere und präzisere Reaktion. Die Kontaktverfolgung ist eine Opt-in Funktion, damit die Privatsphäre der Nutzer sichergestellt ist.

Datengesteuerte Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeitdaten treffenDie Kombination der branchenführenden IoT-Technologie von Siemens mit den Work.com-Lösungen von Salesforce versetzt Kunden in die Lage, auf der Grundlage von Echtzeitdaten datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und einen flexiblen Rahmen für die neue Arbeitswelt zu schaffen. Siemens und Salesforce werden die ersten sein, die die neuen Lösungen in ihren eigenen Büros einsetzen, einschliesslich der Zentrale von Siemens Smart Infrastructure in Zug (Schweiz) und des Salesforce Tower in San Francisco.

„Die sichere Rückkehr der Menschen an ihre Arbeitsplätze ist eine globale Herausforderung, und es ist entscheidend, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter schützen, um Vertrauen und Zuversicht aufzubauen“, sagt Roland Busch, stellvertretender CEO und Mitglied des Vorstands der Siemens AG. „Gemeinsam mit Salesforce können wir Unternehmen auf der ganzen Welt zügig dabei unterstützen, Technologien zu implementieren, die ihre Mitarbeiter bei der Rückkehr ins Büro unterstützen und gleichzeitig die Grundlagen für eine langfristige digitale Weiterentwicklung der Arbeitsplätze schaffen.“

„Unternehmen auf der ganzen Welt sind dabei, die zukünftige Arbeitsplatzgestaltung neu zu durchdenken. Dabei stellen sie die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter in den Mittelpunkt ihrer digitalen Transformation“, so Alex Dayon, President und Chief Strategy Officer von Salesforce. „Durch die Kombination der Smart Infrastructure Lösungen von Siemens mit Work.com von Salesforce geben wir Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie smarte, datengestützte Entscheidungen schnell treffen und ihre Büros mit einem sicheren Gefühl wieder öffnen können.“

Siemens plant, Technologie aus seinem Smart Infrastructure Portfolio beizusteuern, darunter die Lösungen des IoT-Anbieters Enlighted und die Workplace-App Comfy. Die Daten werden mehrmals pro Sekunde über intelligente, mit der Cloud vernetzte Sensoren von Enlighted erfasst. Die Building IoT-Plattform von Enlighted schafft ein “sensorisches System” im gesamten Gebäude und liefert dadurch Erkenntnisse sowie Analysen zur Gebäudenutzung in Echtzeit. Dazu gehören auch Belegungs- und Ortungsfunktionen für Belegschaft und Inventar. Zu der Safe Workplace Solution von Comfy gehört eine App für die Mitarbeiter. Über diese können Unternehmen Mitarbeiter informieren und produktiv halten und gleichzeitig einen sicheren, den lokalen Regularien entsprechenden Arbeitsplatz bereitstellen. Mitarbeiter können in Echtzeit Schreibtische und Besprechungsräume einsehen, die den jeweiligen Abstandsregelungen entsprechen, und diese reservieren. Zudem können sie nach Gesundheits- und Hygieneeinrichtungen suchen und sich dorthin führen lassen oder Dienstleistungen wie eine desinfizierende Reinigung anfordern. Darüber hinaus bietet Comfy Insights Unternehmen ein Analyse-Dashboard, um besser zu verstehen, wie Büros genutzt werden, um so eine intelligentere, datengetriebene Strategie für zukünftige Arbeitsplätze zu entwickeln.

Brandneue Suite von Anwendungen und Beratungsressourcen

Work.com von Salesforce, basierend auf Customer 360, ist eine brandneue Suite von Anwendungen und Beratungsressourcen, mit denen Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung auf der ganzen Welt bei der sicheren Wiedereröffnung unterstützt werden. Die wesentlichen Lösungen von Work.com – einschliesslich Workplace Command Center, Contact Tracing, Emergency Response Management und Rapid Crisis Response – ermöglichen es Kunden, datengestützte Entscheidungen zu treffen, Pläne für Betriebskontinuität und Risikomanagement zu erstellen und mit Interessengruppen zielgerichtet und effektiv zu kommunizieren. (Siemens/mc/ps)