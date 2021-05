SIT Webinar: Lehren und Lernen von Online-Code: Heute und morgen

Schaffhausen – Das Webinar «Teaching and Learning to Code Online: Today and Tomorrow» wird erörtern, wie Online-Programmierkurse heute funktionieren und analysieren, wie sich Programmierkurse in den kommenden Jahren auf der Grundlage von Trends und Marktforschung höchstwahrscheinlich weiterentwickeln werden.

In diesem einstündigen interaktiven Webinar werden wir die zwei häufigsten Fragen zum Thema Online-Programmierung beantworten:

Verfügen Coding-Lehrer über alle Ressourcen und Materialien, die sie benötigen, um Online-Kurse zum Thema Coding anzubieten? Können SchülerInnen beim Online-Codieren immer das Beste aus den Kursen herausholen?

Gemeinsam mit den Branchenexperten Laurent Dedenis, CEO von SIT Alemira, und Jura Gorohovsky, Senior Product Manager von SIT Alemira, wird das Webinar eine Prototyp-Demonstration von SIT Alemiras zukünftigem Online-Klassenzimmer-Produkt beinhalten, von dem wir erwarten, dass es Colleges, Universitäten und Bootcamps dabei helfen wird, den nächsten notwendigen Schritt in Richtung der Spitzenklasse der Online-Programmierausbildung zu machen. Das Webinar schliesst mit einer offenen Frage- und Antwortrunde. (SIT/mc/hfu)

