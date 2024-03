smapOne unterstreicht Wachstumsziele mit Andreas Ermantraut als neuem CFO

Hannover – Das deutsche No-Code-Unternehmen smapOne wächst rasant. In den vergangenen vier Jahren betrug die Rate 270 Prozent. Zur Steuerung der finanziellen Ausrichtung und als Unterstützer der strategischen Planung konnte ndreas Ermantraut als neuen CFO gewonnen werden.

Mit der Ernennung von Andreas Ermantraut zum Vorstand Finanzen stellt smapOne die Weichen in Richtung Wachstum. Der erfahrene Finanzexperte bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in seinem Metier mit, darunter in führenden Rollen als Unternehmensberater, Interimsmanager, CEO und CFO.

Dass Ermantraut in die Wirtschaft geht, war zunächst nicht vorgesehen: „Ich spielte beim VfB in der U19-Mannschaft und werde nie den Rat von Ralf Rangnick vergessen. Der sagte «Fußballprofi wird nichts, geh lieber studieren.» Jetzt bin ich Finanzprofi. Mein Dank gilt Ralf Rangnick.“

Wachstum und Führung gehen Hand in Hand

Bei smapOne wird Ermantraut als CFO die finanzielle Führung übernehmen und als Teil der Geschäftsführung an der strategischen Ausrichtung des No-Code-Anbieters mitwirken. Ob mittelständisches Unternehmen, Beratung oder Management – mit seinem umfassenden Fachwissen wird Andreas Ermantraut smapOne unterstützen, das Wachstum des Unternehmens mit Blick auf dessen finanzielle Sicherheit und geschäftliche Stabilität langfristig zu sichern.

Die besondere Kultur bei smapOne und die Herausforderung der IT-Branche haben Ermantraut dazu bewogen, die neue Stelle anzutreten: „Im Bereich No Code setzt smapOne in der DACH-Region bereits neue Maßstäbe. Garant für den Erfolg ist aber nicht nur das innovative Produkt, sondern auch das besondere Team, das kontinuierlich seine Expertise und Kreativität einsetzt, um neue Horizonte zu erschließen. Um das angestrebte Wachstum weiter zu forcieren, ist es nun wichtig, Synergien gezielt einzusetzen und die Stärken jedes Einzelnen zur vollen Entfaltung zu bringen.“

Das Ziel von Andreas Ermantraut ist klar: Er möchte den Finanzbereich so aufstellen, dass er mit den Wachstumszielen skaliert.

smapOne befindet sich im Aufschwung

Die Ernennung des neuen CFOs passt zur positiven Geschäftsentwicklung des Softwareunternehmens. Erst vergangene Woche wurde smapOne mitdem Deloitte Technology Fast 50 Award ausgezeichnet. Der Award prämiert die 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen der Tech-Branche in Deutschland, basierend auf ihrem prozentualen Umsatzwachstum der vergangenen vier Geschäftsjahre. Im Gesamt-Ranking belegte smapOne mit einem Wachstum von 270 Prozent den 35. Platz. Ausschlaggebend für diesen Erfolg war die selbst entwickelte No-Code-Plattform des Softwareunternehmens.

Sven Zuschlag, CEO und Gründer von smapOne, zu den aktuellen Entwicklungen: „Seit der Gründung 2014 ist es unser Ziel, Digitalisierung und Innovation einfach und zugänglich für alle zu machen. Dass wir nun zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Deutschlands gehören, zeigt, dass wir mit unserem No-Code-Ansatz auf dem richtigen Weg sind. In dieser spannenden Phase ist die Ernennung von Andreas zum CFO ein wichtiger Schritt, um unsere Wachstumsziele voranzutreiben und die finanzielle Stabilität im Unternehmen sicherzustellen. Wir freuen uns riesig, Andreas mit an Bord zu haben.“

smapOne ist im DACH-Raum der Haupttreiber der No-Code-Bewegung und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Beschleunigung der digitalen Transformation. (smapOne/Bettertrust/mc/hfu)