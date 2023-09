Smarte Chatbots: aiaibot lanciert GPT-Feature für den Kundendienst

Dübendorf – Der Schweizer Chatbot-Pionier aiaibot optimiert mit dem GPT-Feature den digitalen Kundenservice. Mit der Einbindung der neuesten generativen künstlichen Intelligenz von ChatGPT in die aiaibot-Plattform geniessen Kunden Zugriff auf spezifische Inhalte.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Plattform für Chatbots und Conversational AI lanciert das Zürcher Unternehmen aiaibot ein GPT-Feature. Die neue Funktion ergänzt das AI-Modul der aiaibot Plattform und integriert das grosse Sprachmodell (LLM) von ChatGPT für die Beantwortung von komplexen Kundenanfragen. Das GPT-Feature verwendet dabei dedizierte, auch firmenspezifische Inhalte als Kontext für die Beantwortung der Anfragen. Dieser Kontext wird bei jeder Kundenanfrage vom aiaibot AI-Modul mittels einer semantischen Suche in der Wissensdatenbank bereitgestellt. Als Quellen können Unternehmenswebseiten, Geschäftsapplikationen, PDF-Dokumentationen (z.B. Bedienungsanleitungen oder Vertragsbedingungen) verwendet werden. Das aiaibot Robot Modul übernimmt dabei die Steuerung des ganzen Beantwortungsprozesses und kommuniziert dazu auch mit dem GPT-Sprachmodell.

Plattform zur Serviceprozess-Automatisierung

Mit der Lancierung des GPT-Features komplettiert aiaibot das umfassende Portfolio für die Serviceprozess-Automatisierung, welches auch Lösungen für Mehrsprachigkeit (DeepL-Integration) oder Analysetools zur Überwachung des Kundenverhaltens beinhaltet. Erste Kunden nutzen das GPT-Feature bereits für rasch umsetzbare und leistungsfähige Chatbots, die keine Kundenfragen unbeantwortet lassen. «Innerhalb von vier Wochen ist das aiaibot GPT-Feature im Kundenservice einsatzbereit – das ist deutlich schneller als jedes Chatbot-Projekt», so Tom Buser, CEO von aiaibot.

GPT-Sprachmodell integriert nutzen

Die neuen innovativen Möglichkeiten der aiaibot Plattform überzeugen nicht nur Firmen verschiedener Branchen, sondern auch deren Kunden. Diese können natürlich formulierte Fragen an den Chatbot richten und erhalten umfassende, unternehmensspezifische und korrekte Antworten. Damit können die meisten Kundenanfragen digital und im Selfservice beantwortet werden. Der telefonische Kundendienst wird spürbar entlastet. «Auf diese Weise erhöhen sich sowohl das Tempo als auch die Qualität der Antworten laufend, was wiederum auf das Kundenerlebnis einzahlt», erklärt Tom Buser.

Datenhaltung in der Schweiz und EU

Die aiaibot Plattform wird als Software as a Service angeboten und in der Schweiz gehostet. Das GPT-Feature nutzt den OpenAI-Service der Microsoft Azure Cloud in Europa. Zudem bietet die aiaibot Plattform eine Vielzahl an Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, die sensitive Daten wie Personendaten speziell schützen, von der Verarbeitung durch das GPT-Sprachmodell ausschliessen oder periodisch löschen. Damit erfüllt das GPT-Feature in der aiaibot Plattform vorbildliche Sicherheitsstandards. «aiaibot übernimmt die Orchestrierung aller KI-Technologien und sorgt dafür, dass Benutzeranliegen nicht nur bestmöglich beantwortet werden, sondern auch Datenschutz, Sicherheit und ethische Standards eingehalten werden», so KI-Experte Dr. Hans-Peter Uebersax, Mitgründer von aiaibot. (aiaibot/mc)

aiaibot