Quickline zum vierten Mal in Folge als Internetanbieterin mit dem besten Kundenservice ausgezeichnet

Nidau – Quickline gewinnt in der Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) bereits zum vierten Mal in Folge den 1. Platz in der Kategorie Kundenservice unter den Internetanbietern. Unter den TV-Anbietern schaffte es der Kundenservice von Quickline in die TOP 3. Auch das Preis-/Leistungs-Verhältnis erhält wieder eine herausragende Bewertung.

Die im Mai 2024 durchgeführte Online-Kundenbefragung des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT) bestätigt die Topleistungen von Quickline: Im Schweizer Branchenmonitor 2024 holt sich Quickline bereits zum vierten Mal in Folge den 1. Platz für den «Kundenservice» unter den Internetanbietern. Der «Kundenservice» unter den TV-Anbietern ist in den TOP 3 und das «Preis-/Leistungs-Verhältnis» erreicht zum wiederholten Mal eine herausragende Note.

«Es freut mich sehr, dass die hohe Qualität unseres Kundenservice durch die unabhängigen Tests bestätigt wurde. Diese Auszeichnung geht vor allem an unsere Mitarbeitenden an der Front für ihren täglichen Einsatz. Sie beraten unsere Kundinnen und Kunden persönlich von Nidau aus oder bei unseren regionalen Partnern.», kommentiert Felix Kunz, CEO Quickline a.i. die Resultate. «Erfreulich ist auch, dass sich unsere Produkte beim Preis-/Leistungs-Verhältnis behaupten können.» (Quickline/mc)

Branchenmonitor 2024