Spitch: Axel Conradi tritt als Pre-Sales Manager dem DACH-Verkaufsteam bei

Zürich – Spitch, der international tätige Schweizer Anbieter von Conversational AI-Lösungen hat Axel Conradi zum neuen Pre-Sales Manager DACH ernannt. Axel Conradi ist in Deutschland ansässig und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von technischen Pre-Sales-Engagements, Architektur-, Design- und Beratungsunterstützung für eine Vielzahl von Kunden in unterschiedlichen Branchen.

Vor seinem Wechsel zu Spitch war Axel Conradi Technical Manager bei der Verint Systems GmbH und davor Aspect Software, heute Alvaria tätig. Axel Conradi ist der Ansprechpartner in Deutschland für alle technischen Aspekte der Spitch-Produkte und -Lösungen. Zu seinen Aufgaben gehören der Kontakt zu Kunden und Partnern, die Erarbeitung von technischen und funktionalen Anforderungen für Conversational AI-Anwendungen sowie die Erstellung von technischen Inhalten für Vertriebsangebote und Produktdemonstrationen. Axel Conradi berichtet direkt an Stephan Fehlmann, Vice President DACH. Dieser sagt: «Axel Conradi spielt eine Schlüsselrolle bei der raschen Expansion unserer Präsenz auf dem deutschen Markt.“ (Spitch/mc)