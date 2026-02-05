Spitch forciert Partner-Autonomie: Strategischer Ausbau des globalen Partnerprogramms für Agentic AI

Zürich – Spitch, der international tätige Schweizer Spezialist für kollaborative Agentic-KI, erweitert sein globales Partnerprogramm. Ziel ist es, den Umsatzanteil über den Partnerkanal von derzeit rund einem Drittel zeitnah zu verdoppeln. Im Fokus steht dabei die vollständige Autonomie der Partner über den gesamten Projektlebenszyklus.

Fokus auf Autonomie und Qualität

Statt auf reine Wiederverkaufsmodelle setzt Spitch auf ein exklusives Ökosystem aus Systemintegratoren und Value-Added-Partnern. Das nach Levels (Silber, Gold, Platin) gestaffelte Programm wurde grundlegend auf „Enablement“ ausgerichtet. Neue Tools wie ein einheitlicher Installer und standardisierte Projektmanagement-Konzepte vereinfachen die Implementierung und sichern die Qualität.

Partner als Team-Erweiterung

Pablo Reznik, Partner Success Manager bei Spitch, erklärt: „Unsere Partner sollen in Vertrieb und Auslieferung völlig autark agieren. Wir befähigen sie, komplexe Anwendungsfälle eigenständig zu designen, auszuliefern und zu supporten. Wir setzen dabei bewusst auf Qualität statt Quantität.“ Weltweit kooperiert Spitch mit rund 15 ausgewählten Partnern. In der Schweiz bilden Branchengrössen wie Swisscom, Adnovum, NTT Data und UMB den Kern; international zählen Unternehmen wie NextIP und ComApp zum zertifizierten Kreis.

Rollenbasierte Zertifizierung und hybrides Lernen

Das Schulungsprogramm wurde zu einem hybriden Pfad weiterentwickelt. Es umfasst:

Zielgruppen: Vertrieb, Pre-Sales, Analysten und Delivery-Ingenieure.

Vertrieb, Pre-Sales, Analysten und Delivery-Ingenieure. Methodik: Flexibles Lernen via Portal kombiniert mit praktischen Übungen in einer „Sandbox“-Umgebung.

Flexibles Lernen via Portal kombiniert mit praktischen Übungen in einer „Sandbox“-Umgebung. Inhalte: Von Einführungskursen bis zur fortgeschrittenen Fehlerbehebung.

Sicherheit und Innovation

Dank der ISO-27001-Zertifizierung bietet Spitch Partnern die nötige Sicherheit für Projekte in regulierten Branchen wie dem Banken- und Versicherungswesen. Mit dem Fokus auf „Collaborative Agentic AI“ – der nahtlosen Zusammenarbeit von Mensch und KI – liefert Spitch eine zukunftssichere Plattform, die Routineaufgaben automatisiert und die Effizienz von Mitarbeitenden messbar steigert. (Spitch/mc/ps)