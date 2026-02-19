Stefan Velikov wird Head of Sales bei Bug Bounty Switzerland
Zürich – Bug Bounty Switzerland ernennt Stefan Velikov zum Head of Sales und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund des starken Unternehmenswachstums und des Erfolgs des Cyber Resilience Shields. Mit seinem Know-how komplexer Verkaufsprozesse und der Skalierung von Unternehmen wird Velikov Bug Bounty Switzerland bei der Bewältigung der hohen Nachfrage nach dem KI-orchestrierten Security-Testing-Produkt sowie der anstehenden Internationalisierung unterstützen.
Bug Bounty Switzerland hat Stefan Velikov per 1. Februar 2026 zum Head of Sales ernannt. In dieser Schlüsselposition verstärkt Velikov die Geschäftsleitung der Schweizer Pionierin für Sicherheitstests mit ethischen Hackern. Zu den vordringlichsten Aufgaben zählt die Skalierung des Sales-Teams. Damit einher geht die Schaffung tragfähiger Strukturen und reproduzierbarer Prozesse innerhalb der Verkaufsorganisation, um die Transformation von Bug Bounty Switzerland vom Start-up- zum Scale-up-Unternehmen und die nationale wie internationale Expansion zu unterstützen. Bei dieser wichtigen Aufgabe kann Velikov sowohl auf ein umfangreiches Know-how komplexer Verkaufsprozesse als auch auf seine weitreichende Vernetzung im Schweizer Venture- und Start-up-Ökosystem zurückgreifen.
Stefan Velikov gründete 2017 das Unternehmen VIABZ, das eine App für die betriebliche Gesundheitsförderung entwickelte, und skalierte es erfolgreich bis zum Verkauf im Jahr 2022. Seither engagiert er sich stark in der schweizerischen Startup-Szene, unter anderem bei der Non-Profit-Organisation Swisspreneur. Zudem hat er mit dem Sales Velocity Collective die grösste B2B-Sales-Community der Schweiz aufgebaut, die seit 2025 die Swiss Sales Trophy für Verkaufstalente im B2B-Software-Bereich vergibt.
Unterstützung der nächsten Wachstumsphase und der Internationalisierung
Bug Bounty Switzerland blickt auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück, in dem sich das Unternehmen endgültig vom Startup zum Scaleup entwickelt hat. Einen gewichtigen Anteil daran hat der im November 2024 lancierte Cyber Resilience Shield, ein innovatives Security-Testing-Produkt. Velikovs Aufgabe wird es sein, das bestehende Sales-Team weiterzuentwickeln und bis Ende 2027 zu vervielfachen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und weiteres Umsatzwachstum zu generieren. Gleichzeitig soll die internationale Expansion nun systematisch vorangetrieben werden.
Der Aufbau einer effizienten und skalierbaren Sales-Organisation mit klarem Setup ist dabei der nächste Schritt in der Umsetzung von Bug Bounty Switzerlands Vision: die Neudefinition von Security-Testing und die Positionierung als führender Anbieter. «Ich sehe bei Bug Bounty Switzerland eine seltene Kombination aus Timing, Talent und Technologie, sagt Stefan Velikov. «Mich reizt besonders, gemeinsam mit dem Team eine skalierbare Go-to-Market-Organisation aufzubauen und das Unternehmen gezielt auf die nächste Wachstumsphase sowie die Internationalisierung vorzubereiten.»
«Stefan Velikovs ausgeprägter Antrieb, sein weitreichendes Netzwerk und seine umfassende Erfahrung im Aufbau skalierbarer Sales-Systeme und leistungsstarker Teams machen ihn zur idealen Besetzung für unser Scale-up», sagt Sandro Nafzger, CEO und Co-Founder von Bug Bounty Switzerland. «Stefan stösst in einer entscheidenden Phase zu uns – in einem Moment, in dem wir uns als Unternehmen wandeln, und sich zugleich die die Art und Weise verändert, wie Sicherheitstests im Zeitalter der künstlichen Intelligenz durchgeführt werden.» (Bug Bounty/mc/hfu)
|Über Bug Bounty Switzerland
Die Bug Bounty Switzerland AG betreibt eine KI-gestützte Schweizer Plattform für datengetriebenes Security-Testing. Die Plattform ermöglicht Grossunternehmen und Organisationen kontinuierliche, skalierbare und einfach zugängliche Sicherheitsüberprüfungen – always-on, selbstlernend und «plug and play». Kern der Lösung ist der Cyber Resilience Shield: ein virtueller Schutzschild, der das Know-how von über 16 000 ethischen Hackern mit Threat-Intelligence und autonomen KI-Agenten kombiniert, um Sicherheitslücken schneller, präziser und effizienter als mit klassischen Testmethoden aufzudecken. Das System lernt kontinuierlich aus jedem Testergebnis, verfeinert seine Methodik und passt Sicherheitsstrategien in Echtzeit an.
Bug Bounty Switzerland mit Standorten in Luzern, Zürich und Bern unterstützt Organisationen weltweit beim Aufbau nachhaltiger digitaler Resilienz. Zu den Kunden zählen führende Organisationen in Europa, darunter Regierungen, Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Banken und Versicherungen.
www.bugbounty.ch