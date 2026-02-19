Stefan Velikov wird Head of Sales bei Bug Bounty Switzerland 

Zürich – Bug Bounty Switzerland ernennt Stefan Velikov zum Head of Sales und Mitglied der Geschäftsleitung. Die Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund des starken Unternehmenswachstums und des Erfolgs des Cyber Resilience Shields. Mit seinem Know-how komplexer Verkaufsprozesse und der Skalierung von Unternehmen wird Velikov Bug Bounty Switzerland bei der Bewältigung der hohen Nachfrage nach dem KI-orchestrierten Security-Testing-Produkt sowie der anstehenden Internationalisierung unterstützen.

Bug Bounty Switzerland hat Stefan Velikov per 1. Februar 2026 zum Head of Sales ernannt. In dieser Schlüsselposition verstärkt Velikov die Geschäftsleitung der Schweizer Pionierin für Sicherheitstests mit ethischen Hackern. Zu den vordringlichsten Aufgaben zählt die Skalierung des Sales-Teams. Damit einher geht die Schaffung tragfähiger Strukturen und reproduzierbarer Prozesse innerhalb der Verkaufsorganisation, um die Transformation von Bug Bounty Switzerland vom Start-up- zum Scale-up-Unternehmen und die nationale wie internationale Expansion zu unterstützen. Bei dieser wichtigen Aufgabe kann Velikov sowohl auf ein umfangreiches Know-how komplexer Verkaufsprozesse als auch auf seine weitreichende Vernetzung im Schweizer Venture- und Start-up-Ökosystem zurückgreifen.

Stefan Velikov gründete 2017 das Unternehmen VIABZ, das eine App für die betriebliche Gesundheitsförderung entwickelte, und skalierte es erfolgreich bis zum Verkauf im Jahr 2022. Seither engagiert er sich stark in der schweizerischen Startup-Szene, unter anderem bei der Non-Profit-Organisation Swisspreneur. Zudem hat er mit dem Sales Velocity Collective die grösste B2B-Sales-Community der Schweiz aufgebaut, die seit 2025 die Swiss Sales Trophy für Verkaufstalente im B2B-Software-Bereich vergibt.

Unterstützung der nächsten Wachstumsphase und der Internationalisierung

Bug Bounty Switzerland blickt auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück, in dem sich das Unternehmen endgültig vom Startup zum Scaleup entwickelt hat. Einen gewichtigen Anteil daran hat der im November 2024 lancierte Cyber Resilience Shield, ein innovatives Security-Testing-Produkt. Velikovs Aufgabe wird es sein, das bestehende Sales-Team weiterzuentwickeln und bis Ende 2027 zu vervielfachen, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden und weiteres Umsatzwachstum zu generieren. Gleichzeitig soll die internationale Expansion nun systematisch vorangetrieben werden.

Der Aufbau einer effizienten und skalierbaren Sales-Organisation mit klarem Setup ist dabei der nächste Schritt in der Umsetzung von Bug Bounty Switzerlands Vision: die Neudefinition von Security-Testing und die Positionierung als führender Anbieter. «Ich sehe bei Bug Bounty Switzerland eine seltene Kombination aus Timing, Talent und Technologie, sagt Stefan Velikov. «Mich reizt besonders, gemeinsam mit dem Team eine skalierbare Go-to-Market-Organisation aufzubauen und das Unternehmen gezielt auf die nächste Wachstumsphase sowie die Internationalisierung vorzubereiten.»

«Stefan Velikovs ausgeprägter Antrieb, sein weitreichendes Netzwerk und seine umfassende Erfahrung im Aufbau skalierbarer Sales-Systeme und leistungsstarker Teams machen ihn zur idealen Besetzung für unser Scale-up», sagt Sandro Nafzger, CEO und Co-Founder von Bug Bounty Switzerland. «Stefan stösst in einer entscheidenden Phase zu uns – in einem Moment, in dem wir uns als Unternehmen wandeln, und sich zugleich die die Art und Weise verändert, wie Sicherheitstests im Zeitalter der künstlichen Intelligenz durchgeführt werden.» (Bug Bounty/mc/hfu)