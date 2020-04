Swico: Corona trifft die ICT-Branche hart

Zürich – Die Konjunkturprognosen in allen ICT-Branchen sind durch die Coronakrise düster. Abgesagte oder aufgeschobene Aufträge, Lieferengpässe und grosse Unsicherheiten im Markt sorgen für wirtschaftliche Einbrüche. Der Swico ICT Index taucht auf 66.2 Punkte. Gegenüber den Vorjahreswerten ist das ein Minus von 44 Prozent.

Die Coronakrise trifft ICT-Unternehmen hart. Alle Teilbereiche der Branche leiden unter wirtschaftlichen Einbrüchen. Die Aussichten in den im Swico ICT Index berücksichtigten Branchen «ICT», «Consumer Electronics» und «Imaging/Printing/Finishing» sind düster. Alle Branchen rechnen mit deutlichen Rückgängen bei den Auftragseingängen, dem Umsatz und den Bruttomargen.

Die einzelnen ICT-Teilbranchen haben natürlich mit unterschiedlichen Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen, das Resultat ist aber für alle dasselbe: eine signifikant pessimistische Stimmung hinsichtlich der zu erwartenden Marktentwicklung.

Potenzial in der Krise

Die Geschäftsleitung von Swico, dem Schweizer Verband der Digitalisierer, sieht in der Krise aber auch Potenzial. Geschäftsführerin Judith Bellaiche: «Die Coronakrise hat eindrücklich gezeigt, wie systemrelevant unsere Branche ist. In der Krise bleibt wettbewerbsfähig, wer digital fit ist. Durch den Lockdown ging ein veritabler Digitalisierungsrutsch durchs Land. Ich bin überzeugt: Die Schweiz wird in Sachen Digitalisierung nach Corona nicht mehr wiederzuerkennen sein. Und davon wird die ICT-Branche mittel- und langfristig profitieren.»

Zunächst gelte es aber, sich so schnell wie möglich aus dem Konjunkturtal herauszusarbeiten. Judith Bellaiche: «Mich beeindruckt, wie die ICT-Branche in den letzten Wochen durch ihre Innovations- und Improvisationsfähigkeit, durch höchste Professionalität und Leistungsbereitschaft massgeblich dazu beigetragen hat, die Krise in der Schweiz zu bewältigen. Unsere Branche strotzt vor Selbstbewusstein und dem Willen, die digitale Zukunft unseres Landes mitzugestalten. Das sind die besten Voraussetzungen, um die momentanen Rückschläge in Chancen umzuwandeln.» (Swico/mc)

Swico ICT Index April 2020