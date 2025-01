Swiss Cyber Security Days 2025

Bern – Die Swiss Cyber Security Days (SCSD) finden am 18. und 19. Februar 2025 auf dem BERNEXPO-Areal unter dem Motto «Eye of the Cyber – create tomorrow» statt. Das illustre Programm wird ergänzt durch eine interaktive KI-Ausstellung und Panels, welche sich den Gefahren von Desinformation, Terrorismus und dem Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum widmen. Ein weiteres Highlight sind die Ausführungen der Cyber-Division des FBI. Die Hauptbühne wird vom ehemaligen Kassensturz-Moderator und Neu-Nationalrat Ueli Schmezer moderiert. Der Ticketverkauf liegt bereits jetzt ein Drittel über dem Vorjahr, davon viele im begehrten, limitierten Kongressteil. Dies zeigt das grosse Interesse am Austausch in der Welt der Cyber-Security.

Am 18. und 19. Februar 2025 finden auf dem BERNEXPO-Areal die Swiss Cyber Security Days (SCSD) statt. Auf den beiden Hauptbühnen zeigen hochrangige nationale und internationale Referentinnen und Referenten während zwei Tagen auf, wie dominant Technologie die Gegenwart und Zukunft bestimmt, und warum ein sicherer und souveräner Cyberraum für die Schweiz von grösster Bedeutung ist. Die Organisatoren sind stolz, das illustre Programm mit Beiträgen der Cyber Division des FBI sowie zwei hochkarätig besetzten Panels zu den dringlichen Themen Desinformation, Radikalisierung und dem Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum zu ergänzen.

Die Hauptbühne wird am Auftaktstag vom ehemaligen Mr. Kassensturz und frisch gewähltem Nationalrat Ueli Schmezer moderiert. Am zweiten Tag moderiert SRF Investigativ-Journalist und Terrorismusexperte Dani Glaus die Hauptbühne.

Interaktive KI-Kunst «Made in Bern»

Entlang des Mottos «Eye of the Cyber – create tomorrow» richten die Organisatoren ihren Fokus auf die kreative Schaffenskraft der Künstlichen Intelligenz und präsentieren diese in einer unkonventionellen Zusammenarbeit: Technologie und Kunst gehen hierfür neue Wege. Gemeinsam mit dem Museum für Kommunikation, der gibb Berufsschule Bern und den beiden Berner Motion-Art Künstler Kaspar Kilchenmann und Yan Hirschbühl präsentieren die Organisatoren wärend beider Tage interaktive KI-Kunst «Made in Bern».

«Die Zusammenarbeit ist eine spannende Gelegenheit, um die Stärken des Museums für Kommunikation in einem neuen Umfeld einbringen zu können.» sagt Nico Gurtner, Kommunikationsverantwortlicher beim Museum für Kommunikation. Creative Director der Berner Agentur «Efentwell» Kaspar Kilchenmann und Motion Designer Yan Hirschbühl begeistern das Publikum mit speziell für die SCSD produzierten Bildwelten. Die technische Infrastruktur wird von der Berufsschule gibb Bern zur Verfügung gestellt.

Führende Ausstellende präsentieren bahnbrechende Lösungen

Mit Axpo, Aveniq, Sophos, Amazon Web Services sowie zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Ausstellenden versprechen die SCSD 2025 wegweisende Einblicke und Lösungen aus der Cyber-Security-Welt. Die präsentierten innovativen Ansätze reichen dabei von Security Awareness und Human Risk Management bis hin zu Themen wie Zero Trust Architecture, Künstliche Intelligenz, Quantum Computing und fortschrittlichem Bedrohungsschutz.

In der Start-up Zone stellen rund 20 vielversprechende Start-ups ihre innovativen Cyber-Security-Lösungen vor; ebenfalls präsentiert sich die gibb HF Informatik als starker Bildungspartner. Besucher:innen können an deren Messestand in einem spannenden Capture-the-Flag-Wettbewerb (CTF) selbst aktiv werden und live erleben, wie Theorie in Praxis übergeht. Eine hervorragende Möglichkeit für Führungspersönlichkeiten und Cyber Security Expert:innen, wertvolle Kooperationen für die digitale Zukunft zu knüpfen.

Networking auf neuem Level

Hornetsecurity hebt das Networking an der Swiss Cyber Security Days 2025 auf ein neues Niveau. Am Dienstagabend erwartet Sie die Networking-Party gesponsert von Hornetsecurity, der perfekte Ort, um wertvolle Kontakte zu knüpfen.

«Die namhaften Ausstellenden und das renommierte Programm, machen die SCSD 2025 zu einem zentralen Treffpunkt für die Branche und zieht grosses Interesse auf sich» sagt Tom Winter, CEO der BERNEXPO AG. «Die bisherigen Ticketverkäufe belegen dies. Mit den Swiss Cyber Security Days 2025 knüpfen wir am letztjährigen Erfolg an». (SCSD/mc/ps)

Swiss Cyber Security Days 2025

Swiss Cyber Security Days (SCSD)

Die SCSD ist die führende Dialogs- und Know-how-Plattform der Schweiz im Bereich Cybersicherheit und bietet Politik, Verwaltung, Fachleuten und Anwendern Einblicke in aktuelle und zukünftige Bedrohungen sowie innovative Lösungen. Allen beteiligten nationalen wie internationalen Akteuren steht die Plattform offen für den

Informationsaustausch, Inspiration und Treffen mit führenden Sicherheitsexpertinnen und -experten.

Die SCSD finden am 18. und 19. Februar 2025 in Bern auf dem BERNEXPO-Areal statt.