Swiss Cyber Security Days 2025: Desinformation, Kinderschutz, Quantum Safe und KI als Schwerpunktthemen

Bern – Die diesjährige Ausgabe der Swiss Cyber Security Days stand unter dem Motto «Eye of the cyber – create tomorrow» und fand auf dem BERNEXPO-Areal in Bern statt. Nationale und internationale Expertinnen und Experten zeigten, warum ein sicherer Cyberraum essenziell ist. Höhepunkte waren die Einblicke der Cyber Division des FBI, die Ausführungen von Korpskommandant Thomas Süssli sowie Panels zu Desinformation, Radikalisierung und digitalem Kinderschutz. Mit 2’500 Besuchenden sowie 90 Ausstellenden knüpfte die Veranstaltung an den letztjährigen Erfolg an. Die nächste Ausgabe ist für den 17. und 18. Februar 2026 erneut in Bern angesetzt.

Die sechste Ausgabe der Swiss Cyber Security Days (SCSD), der führenden Dialog- und Know-how-Plattform zum Thema Cybersicherheit ist am Dienstag, 18. und Mittwoch, 19. Februar 2025 erfolgreich über die Bühne gegangen. Besucht wurde die Veranstaltung von 2’500 Personen. Programmdirektor Nicolas Mayencourt betonte bei seiner Eröffnungsrede, dass die Cybersicherheitslage alarmierend ist: «Die Technologie entwickelt sich exponentiell, unser Denken ist linear. Wir müssen dringend handeln und die digitale Zukunft mutig gestalten – ein sicherer Cyberraum und souveräner Umgang mit Technologie werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor.» Nik Gugger, Präsident der SCSD, ergänzt: «Die Schadenssumme des Cyberraums im Jahr 2024 betrug über acht Billionen Schweizer Franken – eine Summe, die rund 20-mal so hoch ist wie die Schäden durch Naturkatastrophen im gleichen Zeitraum.»

Desinformation und Kinderschutz im Fokus

Höhepunkte waren unter anderem die Beiträge der Cyber Division des FBI oder des Korpskommandanten der Schweizer Armee Thomas Süssli. Auch die hochkarätig besetzten Panels zu den dringlichen Themen Desinformation, Radikalisierung und dem Schutz von Minderjährigen im digitalen Raum stiessen auf reges Interesse.

Kinder und Jugendliche sind immer mehr Gefahren im Cyberraum ausgesetzt, hielten Regula Bernhard Hug, Leiterin der Geschäftsstelle Kinderschutz Schweiz, und Christian Brenzikofer, Kommandant der KAPO Bern an einer Medienkonferenz vor Ort fest. Die zunehmende Onlinesucht von Jugendlichen aber auch die steigenden Fälle von Sextortion und Pädokriminalität, beschäftigt die Fachstelle und auch die Behörden. «Im Kanton Bern bearbeitet die KAPO Bern zwischen 200 und 250 Verdachtsfälle im Bereich Pädokriminalität», so Christian Brenzikofer.

Ein Novum war die interdisziplinäre Ausstellung «Alternate Realities». Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Museum für Kommunikation, der gibb Berufsfachschule Bern sowie den Berner Motion-Designern Kaspar Kilchenmann und Yan Hirschbühl umgesetzt und setzte die kreativen Möglichkeiten der KI eindrucksvoll in Szene.

Positive Bilanz der Ausstellenden und zufriedene Veranstalter

Zum zweiten Mal in Folge fanden die SCSD auf dem BERNEXPO-Areal statt und knüpften an den Erfolg des letzten Jahres an. Nebst über 100 Vorträgen in Form von Podien, Expertengesprächen und Best Practices bot auch der Messebereich mit rund 90 Ausstellenden viel Gelegenheit für persönlichen Austausch und Networking. Zum ersten Mal als Aussteller mit dabei war Hornetsecurity, ein führender Anbieter für Lösungen im Bereich Cyber-Bedrohungen. Der Country Manager Schweiz, Roger Staub, spricht von einem vollen Erfolg: «Mit unseren Produktelösungen konnten wir zeigen, wie Unternehmen sich umfassend vor Cyber-Bedrohungen schützen können. Stolz sind wir auf die NetworkingParty, die eine grossartige Plattform für den fachlichen Austausch und neue Kontakte geschaffen hat. Unser Engagement für eine sicherere digitale Zukunft geht weiter – daher werden wir voraussichtlich 2026 wieder an den SCSD dabei sein.»

Auch Tom Winter, CEO der BERNEXPO AG ist erfreut: «Gerade in der aktuellen, von protektionistischen Entwicklungen geprägten Zeit, zeigen die Swiss Cyber Security Days eindrücklich, wie wichtig Zusammenarbeit und Austausch sind, um den Herausforderungen der digitalen Welt zu begegnen. Wir sind stolz auf den erneuten Erfolg der Veranstaltung und freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe am 17. und 18. Februar 2026». (Swiss Cyber Security Days/mc/ps)

Die Swiss Cyber Security Days

Die SCSD ist die führende Dialogs- und Know-how-Plattform der Schweiz im Bereich Cybersicherheit und bietet Politik, Verwaltung, Fachleuten und Anwendern Einblicke in aktuelle und zukünftige Bedrohungen sowie innovative Lösungen. Allen beteiligten nationalen wie internationalen Akteuren steht die Plattform offen für den

Informationsaustausch, Inspiration und Treffen mit führenden Sicherheitsexpertinnen und -experten.



Die SCSD fanden am 18. und 19. Februar 2025 in Bern auf dem BERNEXPO-Areal statt.



Präsident der SCSD ist Nationalrat Nik Gugger.