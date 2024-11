Erfolgreiche Premiere des What’s Next Forum 2024

Zürich – Das What’s Next Forum hat am Donnerstag seine Premiere bei Google an der Europaallee Zürich mit rund 300 Teilnehmenden gefeiert. Entscheider und Innovationstreibende aus verschiedensten Branchen kamen zusammen, um KI-Anwendungen und immersive Technologien (XR) in der Praxis zu entdecken.

Das What’s Next Forum bot bei seiner Premiere eine hochkarätige Auswahl an Speakern und Kooperationspartnern, welche die neuesten KI-basierten Technologien und XR-Anwendungsmöglichkeiten präsentierten. Eröffnet wurde das Forum durch Dr. Simone Ruppertz-Rausch, Head of Sales Engineering Switzerland & Austria, Google Cloud als Host Location. Im Fokus standen intelligente Lösungen und Tools für die Bereiche HR, Marketing oder Kommunikation, die sofort implementiert werden können, sei dies eine Chatbot-Lösung aus der Schweiz für modernen Kundenservice oder ein Set an AI-Tools für die Steigerung der Effizienz in Mediastrategien. Im Bereich der Industrie begeisterten XR-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, die wachsende Komplexität von Maschinen zu meistern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken oder die Indoor-Navigation von Besucher- und Enterprise-Erlebnissen zu revolutionieren.

Ewa Christina Ming, Veranstalterin und Geschäftsführerin der ming agentur ag, zeigt sich hocherfreut: «Das ausgebuchte What’s Next Forum hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig der Austausch von Ideen und Innovationen im Bereich KI- und XR-Anwendungen ist. Die rund 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten disruptive Technologien und Trends live erleben wie auch testen und erhielten praxisnahe Anwendungen verständlich erklärt. Wir sind stolz auf das neue Eventformat, das Entscheider, innovative Köpfe und Game-Changer aus der ganzen Schweiz vernetzt!» Sie ergänzt: «Wir planen das Format auszubauen und mit weiteren «What’s Next»-Themen zu ergänzen. Am 29. April 2025 ist in Yverdon-les-Bains im EXPLORiT Center das zweite Forum als «Romandie-Event» geplant. Wir sind offen mit Partnern zusammen, in verschiedenen Landesteilen weitere Treffpunkte für Innovation und neueste Technologien zu planen. Wir erleben gerade, dass der Wissensbedarf zur Nutzung von künstlicher Intelligenz und immersiver Technologien riesig ist! Welcher Geschäftsführer möchte nicht schneller, effizienter und effektiver sein, um sich von der Konkurrenz abzuheben und profitabler zu sein?»

Praxis Use Cases, Erlebnis und Vernetzung als Höhepunkte

Den Veranstaltern ist es wichtig, dass der Fokus auf die Praxis und die Vernetzung gelegt ist und ein lockeres Ambiente für Dialog herrscht. Jede Frage darf gestellt werden. Der Event soll Freude bereiten und Mut machen, sich in neue Themen einzulassen. Die Highlights lagen am Premieren-Event deshalb im Erleben, Ausprobieren und gemeinsamen Erfahren. Die Metaverse Academy präsentiere beispielsweise «Lucy» als Event-Avatar, die den Anlass mitverfolgte und dokumentierte. Auf der VR-Spielwiese erlebten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hautnah eine VR-Multiplayer-Erfahrung mit den Meta Quest Headsets und probierten die Interaktion in virtuellen Welten aus. Im Startup-Connect-Corner wurde rege diskutiert und die Lab-Sessions wie «AI meets HR» und das Google Atelier Digital boten ergänzende Impulse aus der Welt von AI und der Cloud. Zum Schluss begeisterte der Showact «The Blackouts» mit einer LED-Tanzperformance und der anschliessende Apéro bot eine hervorragende Gelegenheit, um sich mit Gleichgesinnten und den Experten vor Ort zu vernetzen. Wer sich online vernetzen möchte, dem steht kostenlos die «What’s Next Connect» App zur Verfügung. (pd/mc)