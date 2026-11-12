Swiss Cyber Security Days 2027: Wenn KI handelt, muss die Sicherheit Schritt halten

Bern – Manipulierte Kühlanlagen und kritische Sicherheitslücken in der weitverbreiteten Open-Source-Skriptsprache PHP: Die jüngsten Vorfälle zeigen, wie verwundbar Wirtschaft und Gesellschaft sind. Gleichzeitig entwickelt sich künstliche Intelligenz vom unterstützenden Werkzeug zu einem eigenständig handelnden Agenten. Unter dem Motto «When AI Acts – Securing the Next Digital Frontier» finden am 23. und 24. Februar 2027 in Bern die Swiss Cyber Security Days (SCSD) statt. Während zwei Tagen diskutieren Fachpersonen, welche Risiken selbstständig handelnde KI birgt und wie sich Unternehmen, KMU und Behörden wirksam schützen können. Eröffnet werden die SCSD 2027 von Nationalrat Nik Gugger sowie Staatssekretärin und Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), Helene Budliger Artieda.

In den vergangenen Wochen manipulierten Unbekannte in mehreren europäischen Ländern Kühlanlagen von Supermärkten oder Gesundheitsorganisationen. Fast zeitgleich sorgten zwei kritische Sicherheitslücken im PHP-System weltweit für Alarm. Hinzu kommt: Künstliche Intelligenz verkürzt die Zeit zwischen dem Bekanntwerden einer Schwachstelle und ihrem Missbrauch drastisch. Angriffe lassen sich heute in einem Tempo und Umfang automatisieren, das noch vor Kurzem undenkbar war.

Wer trägt die Verantwortung, wenn künstliche Intelligenz selbstständig entscheidet und handelt? Wie schützt man Systeme, die schneller reagieren als jeder Mensch? Wie können wir uns gegen Hackerangriffe wappnen, die Kühlsysteme lahmlegen, unser Gesundheitswesen bedrohen oder hochsensible Personendaten öffentlich machen?

Und was können gerade KMU und Behörden mit begrenzten Ressourcen konkret tun? Diesen hochaktuellen Fragen widmen sich nationale und internationale Spezialistinnen und Experten an den Swiss Cyber Security Days 2027 auf dem BERNEXPO-Areal in Bern.

Agentic AI ist derzeit der grosse Entwicklungsschritt der künstlichen Intelligenz. KI-Systeme verarbeiten zunehmend nicht mehr nur Informationen, sondern planen und handeln eigenständig. Dadurch verschieben sich die Grundlagen von Vertrauen, Verantwortung und Sicherheit. Was neue Möglichkeiten für Wirtschaft und Gesellschaft eröffnet, stellt die Cybersicherheit vor grundlegende Herausforderungen: KI wird zum Werkzeug der Angreifer – und zugleich zum unverzichtbaren Instrument der Verteidigung. Das Motto der SCSD 2027 «When AI Acts – Securing the Next Digital Frontier» rückt diesen Übergang zu Agentic AI ins Zentrum und beleuchtet beide Seiten: KI für Cybersecurity und Cybersecurity für KI.

Nicolas Mayencourt, Programmdirektor der Swiss Cyber Security Days, hält fest: «Wenn künstliche Intelligenz selbstständig handelt, muss auch die Sicherheit dringendst Schritt halten, und zwar jetzt. Cybersicherheit ist längst keine rein technische Aufgabe mehr. Sie ist Voraussetzung für eine handlungsfähige Wirtschaft, eine vertrauensvolle Gesellschaft und digitale Souveränität.»

Politik und Wirtschaft geben den Auftakt

Nik Gugger, Nationalrat und Präsident der Swiss Cyber Security Days, wird die achte Ausgabe der SCSD mit einer politischen Perspektive auf das Verhältnis zwischen Cybersicherheit und Vertrauen eröffnen. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wie das Vertrauen in digitale Technologien, Institutionen und Infrastrukturen erhalten bleibt, auch wenn sich deren Grundlagen so rasch verändern.

Staatssekretärin und Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO), Helene Budliger Artieda, zeigt auf, weshalb sichere digitale Infrastrukturen für den internationalen Handel, die wirtschaftliche Stabilität und den Wirtschaftsstandort Schweiz entscheidend sind.

Programm: Von der Cyberabwehr bis zu den Menschenrechten

Das Programm knüpft direkt an die aktuelle Bedrohungslage an: Wie verändert KI die Angriffe, und wie lassen sich KI-Systeme unter realistischen, auch feindlichen Bedingungen testen? Weitere Schwerpunkte sind Verantwortung und Menschenrechte sowie Souveränität, Wirtschaft und Infrastruktur. Weitere Diskussionen führen in die physische und vernetzte Welt. Denn: Cybersicherheit betrifft längst nicht mehr nur Software, sondern auch Satellitenkommunikation, medizinische Robotik und vernetzte Systeme, wo ein Angriff unmittelbare Folgen für Menschen haben kann – wie die manipulierten Kühlanlagen eindrücklich gezeigt haben.

Zu den Speakerinnen und Speakern der SCSD 2027 zählen:

Yves Zischek, Managing Director Schweiz und Österreich, Digital Realty

Francesca Bosco, Deputy Head of Programme (Acting Head) Security and

Technology at United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR)

Dr. Jennifer Victoria Scurrell, Forscherin und CTO, University of Zurich, AI safety

Dr. Bernhard Tellenbach, Leiter Cyberdefense, armasuisse Wissenschaft und Technologie

Prof. Dr. Katerina Mitrokotsa, Lehrstuhl für Cybersicherheit, Universität St. Gallen

Von der Strategie zur Umsetzung: Mehrwert für Unternehmen, KMU und Behörden

Die SCSD verbinden den hochkarätigen Kongress mit der grössten EXPO zu Cyber Security in der Schweiz und reichen so von der Strategie bis zur Umsetzung. Auf der Main Stage stehen die grossen Fragen zu Wirtschaft, Gesellschaft und Sicherheit im Zentrum. Die Tech Stage bietet Raum für neue Technologien und Forschung. Auf den zwei Best Practice Stages berichten Unternehmen, wie sie Sicherheitsstrategien in der Praxis umsetzen – und was andere daraus lernen können.

Ergänzend zum Kongress macht die EXPO den Wandel greifbar. Rund 90 Ausstellende präsentieren ihre Lösungen und Dienstleistungen und zeigen, wie sich Unternehmen vor aktuellen Cyberbedrohungen schützen können. In der KMU Zone erhalten kleine und mittlere Unternehmen praxisnahe, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen und Denkanstösse – auch ohne eigene Security-Abteilung.

Die Hochschule Luzern (HSLU) und der Verein ITSec4KMU gestalten gemeinsam das Programm der KMU Lounge und bringen aktuelle Erkenntnisse, spannende Perspektiven und konkrete Erfahrungen aus Forschung und Wirtschaft zusammen. Unter den drei Schwerpunkten Human, Technology und Governance erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges Programm mit aktuellen Themen: von KI-Agenten und Social Engineering über Informationssicherheitskultur und Cyberkriminalität bis hin zu Governance und dem Umgang mit Cybervorfällen in KMU.

Die SCSD 2027 sind damit Weckruf und Plattform zugleich: Sie zeigen, warum Cybersicherheit heute über die Handlungsfähigkeit von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft entscheidet – und welche Antworten Forschung, Politik und Praxis darauf geben.

Swiss Cyber Security Days (SCSD)

Die SCSD ist die führende Plattform der Schweiz für Dialog und Know-how im Bereich Cybersicherheit. Sie bietet Politik, Verwaltung, Fachleuten und Anwendern Einblicke in aktuelle und zukünftige Bedrohungen sowie innovative Lösungen. Nationale und internationale Akteure nutzen die Plattform für Austausch, Inspiration und Treffen mit führenden Sicherheitsexpertinnen und -experten. Swiss Cyber Security Days ist ein Joint-Venture-Projekt von BERNEXPO und Swiss Cyber AG. Präsident der SCSD ist Nationalrat Nik Gugger.