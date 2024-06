Bern / Zürich – Swisscom und Salesforce bündeln ihre Kräfte, um gemeinsam das Kundenerlebnis für Unternehmen positiv zu verändern. Ein Interview mit Patrick Minder, Head of Platform & Applications bei Swisscom Business Customers, über eine bedeutende Partnerschaft zur Verbesserung der digitalen Landschaft für Unternehmen in der Schweiz.

Patrick, herzlichen Glückwunsch zur Unterzeichnung der Partnerschaft mit Salesforce. Was waren die Gründe für diesen Schritt?

Swisscom ist eines der führenden ICT-Unternehmen der Schweiz und Salesforce die Nummer Eins der KI-CRM-Plattformen. Ich freue mich sehr, dass wir auf dem Schweizer Markt nun mit einem derart bedeutenden Player zusammenspannen. Durch die Kombination der CX-Expertise von Swisscom mit den Spitzentechnologien von Salesforce wollen wir das Kundenbindung bei unseren eigenen Kunden verbessern und innovative Lösungen anbieten.

Inwiefern verbessert die Partnerschaft das Kundenerlebnis?

Dank der Partnerschaft entstehen gemeinsame Initiativen im Bereich CRM, unter anderem zu den Themen künstliche Intelligenz, Vertriebs­automatisierung, Kundenservice, E-Commerce und digitales Marketing, um die Digitalisierungs­bestrebungen von Unternehmen jeder Grösse in der Schweiz zu unterstützen. Swisscom wird als Beratungs- und Integrationspartner von Salesforce über alle Branchen hinweg agieren. Die Umsetzung der Aktivitäten, die im Rahmen der Partnerschaft entstehen, wird OWT koordinieren – eine Tochter­gesellschaft von Swisscom und führende Marke für Digitalisierungs-Expertise.

Welche neuen Angebote wird es für Schweizer Unternehmen dank der Partnerschaft geben?

Swisscom wird alle Lösungen bei Kunden integrieren, die Teil der Plattform von Salesforce sind, wie Data Cloud, Sales Cloud, Service Cloud und weitere. Darüber hinaus wird Swisscom Benutzer schulen, Services auf der Plattform erbringen und mögliches Neugeschäft identifizieren. Ein Beispiel: Einstein 1 von Salesforce bringt die Nummer eins CRM-Apps mit sicherer, vertrauenswürdiger KI und Daten auf einer einzigen integrierten Plattform zusammen, sodass Unternehmen effizient Beziehungen, Produktivität und Profite verbessern können – unabhängig von der Grösse des Unternehmens. Mit den genannten Services ergänzen wir unser bestehendes Swisscom Portfolio.

Wieso sollten sich Unternehmen für Swisscom entscheiden, um ihre Customer Experience zu verbessern?

Swisscom begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Welt und bietet in Zusammenarbeit mit ihren Tochtergesellschaften, wie z.B. OWT, ein umfassendes Portfolio an integrierten Kommunikations- und IT Lösungen für Grosskunden und KMU an. Dank der starken Präsenz des Swisscom Netzes in der Schweiz und unserer Agilität, sowohl lokale als auch globale Projektchancen zu nutzen, stellen wir sicher, dass der Wert, den wir unseren Kunden bieten, nicht nur deren Erstinvestition rechtfertigt, sondern auch langfristig wächst. Vom ersten Tag an begleiten wir Unternehmen als vielseitiger Multi-Cloud-Partner mit zukunftsweisenden Ansätzen zu Data-First & KI und unterstützen Salesforce bei ihrem Streben nach Exzellenz bei branchenspezifischen Lösungen. In Zusammenarbeit mit Salesforce werden wir Schweizer Unternehmen helfen, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen, das Kundenengagement zu verbessern und innovative Lösungen zu bieten. Wir freuen uns darauf. (Swisscom/mc/ps)

Über OWT (Swisscom Digital Technoloy SA)

OWT, ein Unternehmen der Swisscom Gruppe, ist ein Unternehmen für Technologie- und Strategieberatung in der Schweiz. Wir helfen unseren Kunden, neue Software- und Hardware-Technologien zu nutzen, um Unternehmen neu auszurichten, neue Produkte zu entwickeln und ihre Organisationen zu transformieren. Von Strategien bis zur Durchführung komplexer Softwareentwicklungsprojekte – wir haben uns ein umfassendes Know-how aufgebaut, um die Digitalisierung von Schweizer Konzernen und KMU in den Bereichen Gesundheit, Fertigung, Luxusgüter, Immobilien, Finanzen und Finanzdienstleistungen, öffentliche Verwaltung, Energie, Gastgewerbe und vielen weiteren Branchen voranzutreiben. Wir sind über 200 Branchenexperten, Technologiespezialisten und kreative Innovatoren. OWT ist ein Markenname der Swisscom Digital Technology SA und seit 2016 Teil von Swisscom.