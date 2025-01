SwissHacks 2025: Aufbauend auf dem Erfolg von 2024, soll der Anlass doppelt so gross werden

Zürich – SwissHacks, der führende Fintech- und Innovations-Hackathon der Schweiz, ist zurück und verspricht, auch 2025 wieder ein Meilenstein für Zusammenarbeit, Kreativität und aufstrebende Talente zu werden. Aufbauend auf dem Erfolg von SwissHacks 2024, an dem 100 Teilnehmer aus sechs Ländern teilnahmen, soll die diesjährige Ausgabe mit bis zu 200 Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen, die sich mit hochaktuellen Herausforderungen befassen, doppelt so gross werden.

Der vom Swiss Financial Innovation Desk (FIND) organisierte und von Tenity unterstützte SwissHacks 2025 ist ein führender, von der Schweizer Regierung initiierter Hackathon, der offiziell vom Global Finance & Technology Network (GFTN), den Organisatoren des Singapore Fintech Festival und des Point Zero Forum, unterstützt wird.

Der Hackathon bringt kreative Köpfe, Entwickler, Designer, Unternehmer und Innovatoren zusammen, um reale Herausforderungen anzugehen und Konzepte in umsetzbare Lösungen zu verwandeln, die über das Wochenende des Hackathons hinaus Bestand haben.

Offizielle Unterstützung durch das Global Finance & Technology Network

SwissHacks 2025 wird offiziell vom GFTN unterstützt. Diese Unterstützung hebt SwissHacks als wichtige Innovationsplattform hervor und festigt seinen Ruf im globalen Fintech-Ökosystem weiter. Die Zusammenarbeit mit dem GFTN sorgt für eine grosse Reichweite und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Lösungen auf der Weltbühne zu präsentieren.

„In den letzten 15 Jahren hat die technologiegetriebene Innovation die Finanzindustrie grundlegend verändert und alles, was wir zu wissen glaubten, auf den Kopf gestellt. Angesichts beispielloser Herausforderungen und bahnbrechender neuer Technologien ist es unerlässlich, dass wir weiter voranschreiten. Deshalb sind wir stolz darauf, SwissHacks 2025 zu unterstützen und sind gespannt auf die visionären Lösungen, die aus diesem Hackathon hervorgehen werden“, fügt Matthias Kröner, Head of EMEA bei GFTN, hinzu.

Herausforderungen treiben Innovationen voran

SwissHacks 2025 fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen, privaten und akademischen Einrichtungen und bietet einzigartige Möglichkeiten für Kooperationen.

In diesem Jahr wird erstmals eine von Innosuisse definierte Herausforderung vorgestellt, was einen bedeutenden Schritt zur Förderung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit für Innovationen darstellt. Darüber hinaus wird der Hackathon eine Vielzahl hochrelevanter Herausforderungen führender Partner bieten, die in Kürze bekannt gegeben werden, und den Teilnehmern vielfältige Möglichkeiten bieten, drängende Probleme der Branche anzugehen.

„Die Unterstützung der Entscheidungen und Strategien der Akteure im Schweizer Start-up-Ökosystem durch die breite Verfügbarkeit hochwertiger, konsistenter und aktueller Daten ist von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam mit Startupticker.ch die Public Sector Challenge durchzuführen. Wir freuen uns auf eine Reihe spannender Innovationen. So kann die öffentlich-private Zusammenarbeit gezielt gestärkt werden“, sagt Maria Anselmi, Leiterin der Abteilung Start-ups und Nachwuchsinnovatoren bei Innosuisse.

Für Eva Selamlar, Leiterin von FIND und Initiatorin dieses Hackathons: „SwissHacks ist eine Initiative, die perfekt zu einem der Hauptziele von FIND passt: die Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Vertretern und talentierten Einzelpersonen aus der Wissenschaft, dem Finanzsektor und dem Fintech-Bereich. Indem SwissHacks diesen Gruppen eine Plattform für Treffen bietet, dient es als Brücke und ermöglicht es, dass Innovationen gedeihen. Bei FIND sind wir als Concierge für Finanzinnovationen stolz darauf, diese Verbindungen zu ermöglichen, denn so nimmt sinnvolle Innovation Gestalt an und entfaltet Wirkung.“

Die Gewinner betreten die Bühne beim Point Zero Forum 2025

SwissHacks 2025 endet nicht mit der Abschlusszeremonie. Die Gewinner von SwissHacks 2025 erhalten die Möglichkeit:

ihre Innovationen auf der Hauptbühne des Point Zero Forum (5.-7. Mai 2025), dem globalen Treffen für Fintech- und Führungskräfte des öffentlichen Sektors in Zürich, zu präsentieren.

Nehmen Sie an einer exklusiven Investor Night-Nebenveranstaltung während des Point Zero Forums teil und treten Sie direkt mit Investoren und Branchenführern in Kontakt.

Diese Möglichkeiten unterstreichen die Mission von SwissHacks, aufstrebenden Innovatoren Sichtbarkeit und Unterstützung zu bieten.

Frühbucher-Voranmeldung jetzt möglich

Die Bewerbungen für SwissHacks 2025 sind ab dem 13. Februar 2025 offiziell möglich. Die Voranmeldung ist jedoch jetzt möglich für Frühbucher, die sich ihren Platz sichern möchten.

„SwissHacks 2025 baut auf dem unglaublichen Erfolg unserer vorherigen Ausgabe auf. Mit erweiterten Herausforderungen, stärkeren Partnerschaften und beispiellosen Möglichkeiten für die Teilnehmer, sich weltweit zu präsentieren, wird der diesjährige Hackathon wirkungsvolle Innovationen vorantreiben“, so Andreas Iten, CEO und Mitbegründer von Tenity.

Veranstaltungsdetails:

Name der Veranstaltung: SwissHacks 2025

SwissHacks 2025 Datum: 11.-13. April 2025

11.-13. April 2025 Ort: Zürich, Schweiz

Zürich, Schweiz Teilnehmer: 200 Innovatoren

200 Innovatoren Organisiert von: Swiss Financial Innovation Desk (FIND)

Swiss Financial Innovation Desk (FIND) Unterstützt von: Tenity

Tenity Bewerbungsfrist: 13. Februar 2025 (Voranmeldung jetzt möglich)

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Voranmeldung finden Sie unter www.swisshacks.com

Swiss Financial Innovation Desk (FIND)

Global Finance & Technology Network (GFTN)