T-Link organisiert SWISS Pavilion für GITEX GLOBAL

Freienbach SZ / Dubai – T-Link bietet Unternehmen bei der weltgrössten Tech- und Start-up-Messe GITEX in Dubai komplett organisierte Pakete für den SWISS Pavilion an. Er soll dem jeweiligen Messeauftritt einen optimalen Rahmen bieten und ein starkes Erscheinungsbild der Schweizer ICT-Landschaft ermöglichen.

T-Link organisiert bei der GITEX in Dubai den offiziellen SWISS Pavilion. Die globale Technologiemesse findet vom 14. bis 18. Oktober 2024 statt. Der Gemeinschaftsstand steht unter dem Dach von swisstech, einer Initiative von Präsenz Schweiz, Innosuisse, dem swissnex-Netzwerk, Allianz Digitale Sicherheit Schweiz und Switzerland Global Enterprise. Für Schweizer Unternehmen, die sich dort präsentieren möchten, bietet T-Link komplett organisierte Pakete mit Unterstützung vor, während und nach der Messe an. Auch für junge Unternehmen gibt es mehrere Möglichkeiten. Vor Ort steht ein mehrsprachiges Messeteam zur Verfügung.

Verschiedene Beispiele für die Messestände zeigt T-Link in einer Präsentation auf. Darüber hinaus bietet der SWISS Pavilion, in den sie eingebunden sind, neben der technischen Infrastruktur auch ein Bistro Suisse mit Schweizer Spezialitäten und Getränken an. Das ebenfalls beinhaltete Kontakt- und Medienmanagement umfasst Medienunterstützung ebenso wie Kampagnen in den sozialen Medien, die digitalswitzerland und T-Link übernehmen.

Mit einem Fokus auf das Netzwerken werden etwa auch hochrangige Delegationen aus Politik und Wirtschaft im SWISS Pavilion anwesend sein. Zudem werden Netzwerk-Lunches und abendliche Empfänge angeboten. Die Anmeldung ist bis zum 15. Mai 2024 möglich. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)