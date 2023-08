Tata Consultancy Services geht Partnerschaft mit Versicherer Standard Life ein

Zürich / Mumbai – Das indische IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services (TCS) ist eine strategische Partnerschaft mit Standard Life International DAC (SLIDAC), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Phoenix Group, eingegangen. Ziel der Zusammenarbeit ist die digitale Modernisierung des Betriebs, um so das Nutzererlebnis der deutschen und österreichischen Versicherungsnehmer nachhaltig zu verbessern.

In Grossbritannien verbindet TCS mit der Phoenix Group, dem führenden Unternehmen für langfristige Spar- und Altersvorsorgeprodukte in Grossbritannien, bereits eine langjährige und erfolgreiche Partnerschaft: Nach erfolgreicher digitaler Transformation verwaltet die britische TCS-Tochtergesellschaft Diligenta heute mehr als 10 Millionen Policen für die Phoenix Group. Beide Partner möchten das erfolgreiche britische Modell nun auf den europäischen Markt übertragen. Die Partnerschaft wird zunächst in Deutschland und Österreich starten und soll dann auf andere europäische Märkte ausgedehnt werden.

TCS richtet dazu ein Customer Operations Center in Deutschland ein und stellt eine zukunftsfähige digitale Plattform für die Lebens- und Rentenversicherung in Deutschland und Österreich bereit. Die TCS Digital Platform for Life and Pensions, die auf dem Software-System TCS BaNCSTM basiert, bildet hierfür das Fundament. In einem ersten Schritt wird TCS mehr als 400.000 Policen aus dem deutschen und österreichischen Lebens- und Rentenversicherungsbestand von SLIDAC auf die neue Plattform transformieren und migrieren sowie umfassende digitale Omnichannel-Erlebnisse für Versicherungsnehmer und Berater schaffen.

Die Konfigurierbarkeit und die umfangreichen Funktionen der neuen Plattform werden es SLIDAC ermöglichen, innovative Produkte schneller auf den Markt zu bringen und das Risikomanagement und Kontrollen zu verbessern. Auf strategischer Ebene ermöglicht dieser Schritt SLIDAC und der Phoenix Group, schnell auf Veränderungen in den europäischen Märkten zu reagieren und neue Wachstumschancen zu ergreifen.

Nigel Dunne, CEO bei Standard Life International DAC, sagt: „Wir überprüfen unser Geschäftsmodell fortlaufend, um sicherzustellen, dass es den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden auf ihrem Weg in und durch den Ruhestand gerecht wird. Die strategische Beziehung zu TCS wird unsere Wachstumsstrategie in Europa unterstützen und sowohl unseren Kunden als auch unseren Beratern Vorteile bringen. Dies ist eine grossartige Möglichkeit, um unsere Innovationsfähigkeit zu steigern und unser Kundenangebot in Zukunft effizient weiterzuentwickeln.“

„Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit der Phoenix Group auf die Versicherungsnehmer von SLIDAC in Europa auszuweiten. Wir werden ihnen dieselben digitalen Omnichannel-Erfahrungen bieten, die uns zum Marktführer im Vereinigten Königreich werden liessen. Mit der TCS Digital Platform for Life and Pensions auf der Basis von TCS BaNCSTM wird Standard Life International DAC über einen zukunftsfähigen digitalen Kern verfügen, der die Flexibilität steigert und die Wachstumsziele in Europa unterstützt“, erklärt R. Vivekanand, President, BFSI Products & Platforms, TCS. TCS BFSI Products and Platforms ist ein digitales End-to-End-Ecosystem, das die Prozesse von Lebens-, Renten-, Sach- und Krankenversicherungsanbietern optimiert. Die SaaS-basierte Plattform vereinfacht die Geschäftsabläufe von Unternehmen, stellt ein hervorragendes Omnichannel-Kundenerlebnis bereit und unterstützt bei der digitalen Transformation. (TCS/mc/ps)