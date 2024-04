Rekordzahl neuer Aufträge und robuste Margen für IT-Konzern TCS

Zürich/Mumbai – Das indische IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services (TCS) hat seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekanntgegeben. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf währungsbereinigter Basis um 3,4 Prozent auf 29,08 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis belief sich auf 5,62 Milliarden US-Dollar.

K Krithivasan, Chief Executive Officer und Managing Director, sagte bei der Pressekonferenz: „Wir freuen uns sehr, dass wir das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 mit dem höchsten Auftragsbestand aller Zeiten und einer operativen Marge von 26 Prozent abschliessen konnten. Die Ergebnisse bestätigen die Robustheit unseres Geschäftsmodells und unsere hervorragende Leistung. In einem Umfeld globaler makroökonomischer Unsicherheit bleiben wir nah an unseren Kunden und unterstützen sie mit unserem Portfolio, unserer Innovationskraft und unserer Vordenkerrolle bei der Umsetzung ihrer Kernprioritäten.“

Samir Seksaria, Chief Financial Officer, ergänzte: „Im Geschäftsjahr 2024 konnten wir unsere branchenführenden Margen dank Disziplin im Operativen ausbauen. In einem schwierigen Umfeld haben wir zudem unsere langfristigen Investitionen in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter sowie in Forschung und Innovation fortgesetzt. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, um Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig profitabel zu wirtschaften.»

Dienstleistungen: Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld priorisieren Kunden Initiativen zur Kostensenkung, geschäftlichen Agilität sowie rund um Sicherheit und Widerstandsfähigkeit. Im vierten Quartal führten daher die Bereiche AI.Cloud, Enterprise Solutions, IOT & Digital Engineering und Cyber Security das Wachstum an. Im wichtigsten Bereich AI.Cloud verzeichnete TCS branchenübergreifend eine erhebliche Nachfrage nach Cloud-Lösungen, Datenplattformen und Generative KI. Kunden haben ihre Experimente mit Gen AI weiter ausgebaut und eine wachsende Zahl von Use Cases gestartet. 2024 wurde das Responsible AI Framework im Azure Marketplace eingeführt. Darüber hinaus ist TCS ein Launch-Partner für die neu angekündigte AWS Generative AI Competency.

Geschäftsbereiche: Im Geschäftsjahr 2024 wurde das Wachstum von den Regionalen Märkten (+19,8%) angeführt. Zu den wachstumsstarken Branchen zählten der Sektor Energie, Ressourcen und Versorgung (+12,6%), Fertigung (+7,3%) sowie Life Sciences & Healthcare (+4,8%).

Regionen: Unter den Märkten war im Geschäftsjahr 2024 Indien mit einem Wachstum von 20,2 Prozent führend. Auf das Heimatland von TCS folgten die Region Mittlerer Osten und Afrika mit 14,4 Prozent und Lateinamerika mit 12,4 Prozent. Als wachstumsstärkster Markt in Europa entwickelte sich UK mit 10,1 Prozent.

Mitarbeiter: TCS beschäftigt 601.546 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2024), der Frauenanteil liegt bei 35,6%. Die vielfältige Belegschaft umfasst mittlerweile 152 Nationalitäten. Ein Fokus liegt weiterhin auf der Talententwicklung: Die TCS-Mitarbeiter absolvierten 51 Millionen Lernstunden. Die Fluktuation bei den IT-Services war im vergangenen Jahr rückläufig und lag bei 12,5% (vgl. Geschäftsjahr 2023: 20,1%.)

Patente: Bis zum 31. März 2024 hat das Unternehmen 8.040 Patente angemeldet und 3.919 Patente erteilt bekommen. Im vergangenen Quartal wurden davon 188 Patente angemeldet und 461 erteilt.

Aufträge: TCS hat im vergangenen Geschäftsjahr weitere Grosskunden gewonnen und bedient 62 Kunden mit Umsätzen über 100 Millionen US-Dollar (+2 gegenüber dem Vorjahr) und 139 Kunden über 50 Millionen US-Dollar (+6 gegenüber dem Vorjahr). In Europa hat TCS unter anderem folgende neue Kunden in sein Portfolio aufgenommen: