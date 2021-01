TeleGuard von Swisscows: Hoch verschlüsselter und anonymer Messenger

Über Swisscows

Swisscows ist ein Schweizer Technologieunternehmen für intelligente Softwareprodukte und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning. Unsere Leidenschaft ist es, Menschen vor Überwachung zu schützen. Als Swisscows-Team haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, einen geschützten Raum für Internet-Nutzer bereitzustellen. Wir haben uns vorgenommen, in allen Bereichen sichere Alternativen zu kreieren. Swisscows wurde 2014 von Andreas Wiebe gegründet. Der Unternehmenssitz ist in Egnach/Schweiz. Weitere Informationen: https://company.swisscows.ch/de



Über Teleguard

TeleGuard ist ein alternativer Messenger, der Chats nicht speichert und keine Daten weitergibt. Die Chats sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Alle Daten werden in einem 24-Stunden-Zyklus automatisch gelöscht, sodass keine Daten im System verbleiben. Keine der Nutzerdaten werden auf dem Server gespeichert. TeleGuard ist ein Produkt von Swisscows und seit Januar 2021 verfügbar. Weitere Informationen: https://teleguard.com