Thomas Steiner tritt als neuer CEO der X1F an

Über X1F

Die X1F Gruppe bietet Technologie- und Transformationsberatung aus einer Hand, die Banken, Versicherungen, die Industrie und den öffentlichen Bereich im digitalen Wandel mit einem Full Service Angebot unterstützt. Unter ihrem Dach bündelt X1F spezialisierte, innovative und komplementär aufgestellte Dienstleistungen für Geschäftsprozess- und Managementberatung, Plattformintegration, Datenanalyse, künstliche Intelligenz, Security, Identity & Access Management sowie Cloud-Architektur und IT-Infrastruktur. X1F als Holding, an der Fonds der Schweizer Privatinvestorengruppe Ufenau Capital Partners die Mehrheitsbeteiligung halten, erwirtschaftet mit ihren elf Unternehmenstöchtern und über 1000 Mitarbeiter:innen einen Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro. Sie bietet IT Lösungen an 37 Standorten in Europa, USA, Kanada und Australien an.