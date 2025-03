Tilbago setzt mit AI-gestützter Recovery-Intelligence neue Masstäbe im rechtlichen Inkasso

Luzern – Die nächste Evolutionsstufe im rechtlichen Inkasso ist da und Tilbago beweist ihre Innovationsführerschaft. Die erste Lösung der 4. Generation setzt auf künstliche Intelligenz zur Erhöhung der Produktivität, Maximierung der Einnahmen und Reduktion der Kosten. Der Gamechanger im Forderungsmanagement.

Mit der 4. Generation von Inkassosoftware beginnt eine neue Ära im rechtlichen Inkasso. Tilbago bietet ihren Kunden als Pionierin schon heute die erste Lösung dieser Generation. David Fuss, CEO von der Tilbago AG führt dazu aus: «Im letzten Jahr haben wir mit dem Release der neuen Core-Technologie den Grundstein gelegt, um unseren einzigartigen SchKG Knowledge-Graph mit dem Data Hub, der Insight Engine und Large Language Models für zukünftige Erweiterungen mit AI-Technologie. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten sind enorm und unser Fokus der Weiterentwicklungen liegt seither auf diesem Bereich. Als FinTech-Lösung heben wir das Inkasso nun auf ein völlig neues Niveau und gestalten die Zukunft im Forderungsmanagement neu. Im Zentrum steht unsere leistungsstarke AI-Technologie, die präzise Fallanalysen und Prognosen erstellt und automatisiert in die Praxis umsetzt. Bereits seit Dezember 2024 profitieren unsere Kunden von AI-gestützter Recovery Intelligence – mit beeindruckendem Ergebnis: Über 90% der daraus generierten Empfehlungen führen zum Inkasso-Erfolg.»

Die AI-Innovation in der Tilbago-Lösung greift auf verschiedensten Ebenen: AI-Recovery-Intelligence vereint das Wissen der erfahrensten Inkasso-Experten mit der Power einer führenden AI-Technologie. Diese überragende Kombination mobilisiert nahezu unbegrenzte Ressourcen, um dieses Know-how gezielt in Inkassoerfolg zu verwandeln – mit unschlagbarer Effizienz. Der einzigartige AI-Verlustschein-Analyzer evaluiert permanent Potentiale und monetarisiert damit die Verlustscheine der Kunden mit beeindruckenden Ergebnissen. Zudem bietet Tilbago mit TiLL einen AI-gestützten Inkasso-Experten, der nicht nur die gesetzlichen Grundlagen sondern auch deren praktische Relevanz im Einzelfall perfekt beherrscht. Dadurch ist TiLL in der Lage, fallspezifische SchKG-konforme Auskünfte zu erteilen und durch die Nutzung vorausschauender, intelligenter AI-Modelle jeden Schritt im rechtlichen Inkasso zu optimieren. Die Plattform denkt aktiv mit, verarbeitet Prozesse intelligent und hebt das Forderungsmanagement auf ein völlig neues Level. Entlang vom Betreibungsprozess profitieren unsere Kunden vom AI-gestützten Legal Advisor, der die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren praktische Relevanz in jeder Situation wie kein anderer kennt und dem Decision Advisor, der den Gläubigern den erfolgversprechendsten Weg zum Geld vorschlägt.

Die integrierte Predictive-Engine hat eine präzise Vorstellung dazu, was im jeweiligen Fall als nächstes geschehen wird und ist damit in der Lage, Abweichungen sofort zu erkennen und darauf zu reagieren. Schon heute verfügt die Tilbago-Lösung damit über indirekte QS-Mechanismen, die es Gläubigern ermöglicht, sich im rechtlichen Inkasso auf höchstem Niveau zu positionieren.

Durch die integrierten AI-Mechanismen ist die Lösung in der Lage, sich als vollwertiger Mitarbeiter bei der Fallbearbeitung einzubringen, um beispielsweise Unklarheiten zu einem Fall mit dem Betreibungsamt zu klären, usw.

Als Tilbago im letzten Jahr das Upgrade der Core-Technologie unternahm, um diese Möglichkeiten zu erschliessen, wurde es mit Fragen konfrontiert, welche Anwendungsfälle das rechtliche Inkasso für AI-Technologien bietet. Heute befindet sich das Unternehmen mitten in der Erschliessung enormer, nie dagewesener Möglichkeiten und es liegt eine gigantische Pipeline vor, die Tilbago nun kontinuierlich erschliessen wird. (pd/mc)