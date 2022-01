ti&m breakfast news – Die Zukunft der Arbeitsplätze

Online Event – Der hybride Arbeitsplatz ist auf dem Vormarsch. War der feste Büroarbeitsplatz früher fast wie eine zweite Heimat, haben sich heute viele Mitarbeitende einen funktionalen Arbeitsplatz zuhause eingerichtet. Ins Büro geht man nur noch für Meetings und ausgewählte Projekttage.

Gerade im hybriden Arbeitsplatzmodell ist es wichtig, den Mitarbeitenden die Sicherheit zu geben, im Voraus einen Arbeitsplatz reservieren zu können. Denn Studien zeigen, dass es nicht der feste Arbeitsplatz an sich ist, der ein Gefühl von Sicherheit gibt, sondern die Möglichkeit, dass der Mitarbeitende selber bestimmen kann, wo und wann er arbeiten kann. Ein intelligentes Workplace-Management-System wie ti&m places bietet die Flexibilität, die Büronutzung und -kapazität im gesamten Unternehmen zu verwalten und je nach Bedarf zu vergrössern oder zu verkleinern.

Einfacher Wechsel zu einer hybriden Arbeitsplatzlösung

Das ti&m System zum Arbeitsplatzmanagement ist komplett in Microsoft Teams integriert und bietet Mitarbeitenden und Administratoren eine intuitive und frei zugängliche Möglichkeit für die Verwaltung von Büroarbeitsplätzen. Über die MS Teams-App können Mitarbeitende ihre Arbeitsplätze schnell und einfach reservieren, einchecken und viele weitere Funktionen nutzen. Administratoren können verfügbare Plätze verwalten, Kapazitäten planen und die Büronutzung überwachen. ti&m places ist nahtlos in M365 eingebunden und bietet somit die Möglichkeit, in der gesamten Organisation schnell und einfach zu einer hybriden Arbeitsplatzlösung zu wechseln.

Im Rahmen der Veranstaltung bekommen Sie eine Übersicht zu den Funktionen des neuen Produktes ti&m places. Die Gäste-Speaker runden die Veranstaltung mit einem Einblick zur Anwendung des neuen Arbeitsplatzbuchungssystems und einem Ausblick zu Trends in New Work ab.

Agenda

09:00 Uhr Begrüssung und Einführung. Michael Rombach , Executive Sales Banking ti&m

, Executive Sales Banking ti&m 09:10 Uhr ti&m places – Modernes Arbeitsplatzmanagement in Microsoft Teams. Christian Waha , Product Manager ti&m

, Product Manager ti&m 09:30 Uhr Integration und Anwendung von ti&m places. Silvan Schälchli , Business IT Expert Swisscom

, Business IT Expert Swisscom 09:50 Uhr Zukunft der Arbeit: Aufkommende Trends in der Arbeitswelt. Dr. Sandra Breuer , Geschäftsführende Gesellschafterin combine Consulting GmbH

, Geschäftsführende Gesellschafterin combine Consulting GmbH 10:10 Uhr Fragerunde / Abschluss

10:30 Uhr Ende ti&m breakfast news

Moderation: Michael Rombach, Executive Sales Banking ti&m

Weitere Informationen und Anmeldung…