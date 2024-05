ti&m Places mit neuem KI-Buchungsassistenten jetzt auf Microsoft AppSource und im Teams Store verfügbar

Zürich – ti&m Places ist neu mit einem KI-basierten Buchungsassistenten auf Microsoft AppSource, einem Online-Cloud-Marktplatz für massgeschneiderte Geschäftslösungen, sowie direkt über Microsoft Teams erhältlich.

Seit dem Aufkommen hybrider Arbeitsmodelle war der Bedarf an flexiblen und effizienten Lösungen zur Arbeitsplatzverwaltung noch nie so gross. Und dank dem neuen KI-Assistent von ti&m Places war die Arbeitsplatzbuchung für Mitarbeitende noch nie so einfach. Der neue, in ti&m Places integrierte KI-Assistent analysiert Buchungsmuster des Benutzers, gleicht sie mit der Verfügbarkeit der Arbeitsplätze ab und schlägt den passenden Arbeitsplatz vor. Mit ti&m Places werden Büroflächen und Schreibtische optimal genutzt, während Mitarbeitende jederzeit selbstständig ihre persönlichen Arbeitsplätze buchen können.

«Über Microsoft AppSource finden Kunden auf der ganzen Welt massgeschneiderte Geschäftslösungen von Partnern, die problemlos mit den bereits verwendeten Produkten funktionieren», sagt Giovanni Mezgec, Vice President, Modern Work + Business Applications Field & Partner Marketing, Microsoft Corp. «Wir freuen uns, ti&m Places im wachsenden AppSource-Ökosystem, das nun auch den Teams Store umfasst, willkommen zu heissen.»

Die Vorteile KI-gestützter Arbeitsplatzverwaltung

Die Nutzung und Akzeptanz von Arbeitsplatzbuchungstools sind entscheidend für die Etablierung einer funktionierenden hybriden Arbeitsplatzkultur. Die neuesten KI-basierten Funktionen wie fortschrittliche Algorithmen und personalisierte Empfehlungen machen Arbeitsplatzreservierungen mit ti&m Places noch einfacher. Das System sucht den passenden Arbeitsplatz basierend auf analytischen und menschlichen Faktoren wie die Nähe zu Kolleginnen und Kollegen, Zugang zu Ausstattung und Hardware oder bevorzugte Räumlichkeiten, was die Zusammenarbeit und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden verbessert.

Egal, ob Sie ein neues Tool suchen, um Ihre hybride Arbeitsstrategie zu starten, oder Ihr bestehendes Buchungstool durch eine smarte, KI-gestützte Lösung ersetzen möchten: ti&m Places hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihres hybriden Arbeitskonzepts. Einfach ti&m Places in Microsoft Teams aktivieren und innerhalb eines Tages loslegen. (ti&m/mc/ps)