Tony Blair Institute und Oracle starten „Africa Vaccine Management“ in der Cloud

Genf – Das Tony-Blair-Institut (TBI) und Oracle haben die Cloud-Technologie nach Afrika gebracht, um öffentliche Gesundheitsprogramme zu verwalten. Zunächst werden Ghana, Ruanda und Sierra Leone das neue Oracle Health Management System nutzen, um elektronische Gesundheitsakten für ihre Impfprogramme gegen Gelbfieber, HPV, Polio, Masern und COVID-19 zu erstellen, sobald der Impfstoff in Afrika verteilt wird. TBI und Oracle führen derzeit Gespräche mit mehr als dreissig weiteren Ländern in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika, die evaluieren, ob sie dasselbe Cloud-System für die Verwaltung ihrer COVID-19-Impfprogramme nutzen können.

“Seit Februar dieses Jahres haben die Afrikanische Union und die Mitgliedstaaten unermüdlich zusammengearbeitet, um die Auswirkungen von COVID-19 auf den Kontinent anzugehen”, sagte Dr. John Nkengasong, Direktor der afrikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten. “Während die COVID-19-Pandemie anhält, sind Partnerschaften wie diese mit Oracle, TBI und verschiedenen Regierungen von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der öffentlichen Gesundheitseinrichtungen der Mitgliedstaaten, um nicht nur innovative Technologien einzubeziehen, sondern auch die Erfassung und Weitergabe wichtiger Testdaten auf dem gesamten Kontinent proaktiv und dringend zu harmonisieren. “

Oracle Cloud-Technologie zur Digitalisierung und Vereinheitlichung nationaler Gesundheitsdaten

TBI hat die afrikanischen Regierungen bei der Bewältigung komplexer COVID-19-Herausforderungen politisch beraten und praktisch unterstützt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat TBI in Zusammenarbeit mit Oracle Cloud-Technologie zur Digitalisierung und Vereinheitlichung nationaler Gesundheitsdaten bereitgestellt, beginnend mit dem Management von Impfungen. Das Oracle Health Management System erstellt für jede geimpfte Person eine elektronische Gesundheitsakte in einer Cloud-Datenbank. Dieses hochsichere System kann schnell so konfiguriert werden, dass es mit der vorhandenen Technologie jedes Landes zusammenarbeitet und die strengsten Anforderungen an die Datenhoheit erfüllt. Die teilnehmenden Länder werden in den nächsten zehn Jahren kostenlos Zugang und Unterstützung für das System haben.

“Dies ist eine äusserst aufregende und möglicherweise bahnbrechende Initiative zur Aufzeichnung von Informationen über alle Impfungen und Behandlungen gegen Krankheiten in afrikanischen Ländern”, sagte er Tony Blair, Executive Chairman von TBI und ehemaliger Premierminister von Grossbritannien und Nordirland. “Obwohl Afrika mit COVID-19 gut zurechtgekommen ist, muss es immer noch Teil der internationalen Bemühungen zur Bekämpfung der Krankheit sein, auch für internationale Reisen. Dies bedeutet, dass mindestens ein erheblicher Teil der Bevölkerung geimpft wird, was ein Datensystem von höchster Qualität erfordert. Oracle kann diesem System Daten zur Verfügung stellen, die sicher gespeichert sind und deren Besitz jedem Land gehört, und ist bereit, dies im Rahmen einer globalen philanthropischen Partnerschaft zu tun.

Wir werden einige Jahre mit COVID-19 leben, und die Aufzeichnung von Daten wird für die Steuerung ihrer Auswirkungen und Verbreitung von entscheidender Bedeutung sein. Aus dieser Krise geht eines hervor: Die Anwendung neuer Technologielösungen hat Anwendungen für die Digitalisierung der gesamten Wirtschaft und ist entscheidend für die Beschleunigung der afrikanischen Entwicklung. Diese Initiative ist ein grossartiger Testfall, und mein Institut ist stolz darauf, ein Teil davon zu sein.”

“Das Oracle Health Management System wird derzeit von der US-Regierung und grossen Gesundheits- und Forschungsorganisationen verwendet, um COVID-19-Patientensymptome, Reaktionen auf Behandlungen und das Screening von Freiwilligen in klinischen Studien mit COVID-19-Impfstoffen zu überwachen“, sagte Oracle Chairman und CTO Larry Ellison.

Cloud-Technologie für elektronische Patientenakten nach Afrika bringen

Ghana verwendet das System jetzt zur Verwaltung seines Gelbfieber-Impfprogramms und wird mit COVID-19 folgen, sobald dieser Impfstoff in Afrika verteilt ist. Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo sagte: “Wir haben aus dieser Pandemie viele Lehren gezogen. Das offensichtlichste ist, dass wir unsere öffentlichen Gesundheitssysteme dringend stärken müssen. Diese strategische Partnerschaft mit Oracle und TBI ist ein Beweis für unser Bestreben, die Gesundheitssysteme Ghanas zum Nutzen unserer Bevölkerung zu digitalisieren.“

„Durch den Übergang von Ghanas aktuellen Aufzeichnungen zu Impfkampagnen auf Papierbasis zur Verwaltung digitaler Daten mithilfe der Oracle-Plattform können autorisierte Personen leicht auf unsere Daten zugreifen. Die Daten werden sicherer sein und es wird keine Sorge um verlorene Karten geben, wenn die Menschen reisen“, fügte Dr. Kwame Amponsa-Achiano, Erweitertes Immunisierungsprogramm, Ghana Health Service, hinzu.

Ruanda hat sein System darauf vorbereitet, die Verabreichung von HPV-Impfstoffen zu unterstützen, sobald die Oberschulen wieder geöffnet sind, und es ist geplant, COVID-19-Impfungen und einen Immunitätspass für die Bürger in Zukunft zu unterstützen.

Paul Kagame, Präsident von Ruanda, forderte ein widerstandsfähiges Gesundheitssystem als beste Verteidigung gegen zukünftige Pandemien: “Ein COVID-19-Impfstoff wird ein entscheidendes Instrument sein, und Afrika muss in der Lage sein, auf seinen angemessenen Anteil an einem Impfstoff zuzugreifen, sobald dieser verfügbar ist. Diese Partnerschaft wird ein innovatives elektronisches Impfstoff-E-Register liefern, das die Bereitschaft des Kontinents signalisiert, den Impfstoff einzusetzen und unsere Volkswirtschaften sicher wieder für Handel und Tourismus zu öffnen. ”

Sierra Leone bereitet sich darauf vor, das System zur Erstellung digitaler Impfprotokolle zu verwenden, wenn die nächste routinemässige EPI-Kampagne (Expanded Program on Immunization) beginnt. EPI ist eine globale Initiative zur Impfung gegen Polio, Diphtherie, Tuberkulose, Pertussis, Masern und Tetanus. Es wird geschätzt, dass jedes Jahr weltweit zwei bis drei Millionen Todesfälle bei Kindern durch diese Krankheiten verhindert werden. Sierra Leone Das EPI-Programm deckt Berichten zufolge 95% der berechtigten Kinder in diesem Land ab.

David Moinina Sengeh, Chief Innovation Officer und Bildungsminister von Sierra Leone, merkte an: “Die Regierung von Sierra Leone engagiert sich für die Nutzung von Technologie und Innovation – die Digitalisierung von Diensten, um die Bereitstellung von Diensten für seine Bürger zu verbessern. Mit unseren Erfahrungen aus Ebola konnten wir einen robusten nationalen COVID-19-Reaktionsplan erstellen, der Technologie, Daten und Innovation als zentrale Faktoren enthält. Diese Zusammenarbeit mit Oracle und TBI ist nicht nur für die Bewältigung von COVID-19 und allgemeineren Gesundheitsbedürfnissen wie EPI-Impfungen von Bedeutung, sondern wird auch ein wichtiger Schritt in der Mission unseres Landes zur Digitalisierung für alle sein. ”

Wenn Länder beginnen, Menschen gegen COVID-19 zu impfen, kann das Oracle Health Management System verwendet werden, um automatisch eine elektronische Gesundheitsakte für jede geimpfte Person zu erstellen. Sobald der COVID-19-Impfstoff verfügbar ist, verfolgt das Oracle Health Management System die Impfungen und stellt den Empfängern einen QR-Code (Digital Quick Response) zur Verfügung. Diese QR-Codes helfen Afrika zur Wiedereröffnung seiner Grenzen und Volkswirtschaften durch Bereitstellung des Impfnachweises für die Bürger, die erforderlich sind, um sich für Arbeit und Reisen frei bewegen zu können. (Oracle/mc)

Tony Blair Institute for Global Change