Trifork tritt dem professionellen Netzwerk Feats als Investor zusammen mit Vækstfonden und Crowberry bei

Schindellegi – Trifork, ein internationaler Anbieter von NextGen-IT-Diensten und -Lösungen, hat zusammen mit Vækstfonden und Crowberry insgesamt 2 Millionen Euro in Feats investiert, ein neues berufliches Netzwerk, das auf der Projekthistorie und nicht auf der Beschäftigungshistorie basiert, wodurch Feats sein Team erweitern und neue Märkte erreichen kann.

Feats hat das berufliche Netzwerk von Grund auf neu erfunden und verwendet als Organisationsprinzip nachgewiesene Rollen in Projekten und nicht die Beschäftigungsgeschichte. Dies hilft Menschen, für ihre Rollen in vergangenen Projekten anerkannt zu werden, und macht es Unternehmen und Organisationen leicht, neue, starke Teams für zukünftige Projekte aufzubauen, indem sie Mitarbeiter, Freiberufler und Agenturen über die Plattform auf der Grundlage verifizierter Rollen in Projekten einstellen.

Open-Source-Prinzip

«Feats nutzt ein von Entwicklern geliebtes Open-Source-Prinzip und wendet es auf alle Mitglieder von Produktteams an. Talentierte Menschen wollen für ihre Beiträge anerkannt werden, und wir wollen unsere Mitarbeiter für ihre Leistungen und ihren Beitrag zur Innovation anerkennen. Letztendlich glauben wir, dass dies Trifork zu einem noch besseren Arbeitsplatz macht und die Mitarbeiter weiter motiviert. Wir freuen uns, gemeinsam mit Vækstfonden und Crowberry in Feats zu investieren», so Jørn Larsen, CEO der Trifork Group.

Feats hat mehr als 4’500 Projekte auf der Plattform, was schätzungsweise 2’700 Personenjahren Arbeit von Menschen in technischen, kreativen und geschäftlichen Rollen entspricht. Über 2’000 Marken haben Projekte in Feats.

Trifork wird die Investition in Feats über Trifork Labs tätigen, das die risikofinanzierten F&E-Aktivitäten der Trifork-Gruppe leitet. Nach Abschluss der Transaktion, der für Ende Januar 2022 erwartet wird, wird Trifork Labs 5 % von Feats besitzen. (Trifork/mc/hfu)