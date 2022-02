Über tausend globale Organisationen migrieren mit Oracle Cloud Lift Services zu Oracle Cloud Infrastructure

Austin, Texas – Mehr als 1.000 globale Organisationen nutzen Oracle Cloud Lift Services, um die Migration geschäftskritischer Workloads zu Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu beschleunigen. Weltweit verlagern Kunden und Partner, darunter die Volvo Group, und Syntax, weiterhin Unternehmensanwendungen, komplexe Integrationen und Anwendungen von On-Premises und anderen Clouds zu OCI. Um die wachsende Nachfrage zu unterstützen und mehr Organisationen dabei zu helfen, die Vorteile von OCI zu nutzen, erweitert Oracle das Serviceangebot um neue Funktionen, mit denen Kunden ihre Data Lakehouse- und KI-fähigen Anwendungsumgebungen leichter konzipieren und auf OCI migrieren können.

Die Oracle Cloud Lift Services bieten Unternehmen eine zentrale Anlaufstelle für die technische End-to-End-Bereitstellung, beseitigen kritische Kompetenzbarrieren bei der Einführung von OCI-Services, verkürzen die Amortisierungszeit und schaffen schneller Innovationsmöglichkeiten. Im Rahmen des Angebots erhalten Unternehmen ohne zusätzliche Kosten eine fachkundige Anleitung von erfahrenen Cloud-Ingenieuren zu Planung, Architektur, Prototyping und Verwaltung von Cloud-Migrationen. Dadurch können Kunden kritische Workloads in Wochen oder sogar Tagen statt in Monaten verlagern. Zusätzlich arbeitet Oracle mit Kunden zusammen, bis ihre Workloads in der Produktion sind, und bietet Schulungen zu Best Practices an, damit Kunden ihre Umgebung unabhängig und fachkundig betreiben oder mit einem „Day 2“-Servicevermittler zusammenarbeiten können.

„Immer mehr Unternehmen wollen ihre wichtigsten Unternehmens-Workloads in die Cloud verlagern und haben festgestellt, dass sie praktische Unterstützung benötigen, um die Migration so schnell und nahtlos wie möglich durchzuführen“, sagte Vinay Kumar, Senior Vice President, North Amerika Cloud Solutions Engineering, Oracle. „Mit Oracle Cloud Lift Services können Kunden auf Experten von Oracle zurückgreifen, die ihre Migrationen begleiten und sie dabei unterstützen, ihre kritischen Workloads erfolgreich auf OCI zu transferieren. Hier sprechen wir vom selben technischen Team, das vielen der weltweit größten Unternehmen dabei geholfen hat, einige der komplexesten Migrationen zu bewältigen.“

„Bei der Cloud-Migration sind nicht alle Migrationen gleich, und Cloud-Anbieter müssen flexible Services anbieten, die den Anforderungen des Kunden entsprechen“, sagte Dave McCarthy, Research Vice President, Cloud and Edge Infrasructure Services, IDC. „Um die besten Ergebnisse zu erzielen, bedarf es mehr als nur ein einfaches „Lift-and-Shift“-Verfahren. Cloud-Anbieter müssen bereit sein, an jedem Punkt zu unterstützen, von der Planung bis zum Go-Live. Nur so können sie sicherstellen, dass ihre Kunden rechtzeitig und gründlich migrieren, und eine kontinuierliche Betriebszeit gewährleisten.“

Die neuesten Features für Oracle Cloud Lift Services umfassen Funktionen, mit denen Kunden Data Lakehouse- und KI-fähige Anwendungsumgebungen konzipieren und migrieren können. Um Big Data-Migrationen zu beschleunigen, wird eine neue Partnerschaft mit WANdisco, einem führenden Unternehmen im Bereich „verteiltes Rechnen“, Organisationen mit umfangreichen Produktionsdatensätzen den Zugriff auf WANdisco LiveData Migrator ermöglichen. WANdisco LiveData Migrator ist eine vollautomatische Cloud-Migrationslösung, die HDFS-Daten und Hive-Metadaten in die Cloud verlagert, ohne die Daten offline zu nehmen. Der LiveData Migrator liefert große Datensätze 38-mal schneller in die Cloud als manuelle Migrationsmethoden. So können Kunden Zeit, Geld und Ressourcen einsparen.

„Auf der ganzen Welt versuchen Organisationen herauszufinden, wie sie ihre großen On-Premises-Data Lakes in KI-fähigen Cloud-Umgebungen aktivieren können, um die Zeit bis zum Erhalt von Geschäftseinblicken zu verkürzen, und die Betriebseffizienz zu verbessern“, sagte David Richards, Gründer und CEO von WANdisco. „Durch die Kopplung mit dem Angebot der Cloud Lift Services von Oracle haben Kunden jetzt Zugriff auf unseren LiveData Migrator, mit dem sie auf einzigartige Weise die vollständige und kontinuierliche Migration ihrer großen geschäftskritischen Data Lakes zu OCI in Rekordzeit automatisieren können, ohne Betriebsunterbrechungen oder Ausfallzeiten zu riskieren.“

Oracle Cloud Lift Services beschleunigen Migrationen für globale Marken

Weltweit nutzen Kunden und Partner aus verschiedenen Branchen, darunter Automobilindustrie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen, Oracle Cloud Lift Services für erfolgreiche Migrationen in die Cloud.

Die Volvo Group

Die Volvo Group mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden, treibt Mobilität durch Transport- und Infrastrukturlösungen voran und bietet Lkw, Busse, Baumaschinen, Antriebslösungen für Schiffs- und Industrieanwendungen, Finanzierungen und Dienstleistungen, die die Betriebszeit und Produktivität ihrer Kunden steigern.

„Das aus erfahrenen Ingenieuren bestehende Team für Oracle Cloud Lift Services hat maßgeblich dazu beigetragen, dass unsere Cloud-Integration schnell und sicher erfolgte“, sagte Martin Ahl, Director Transport Automation and Blockchain bei Volvo Group. „Es war ein echter Vorteil, sich auf ihr praktisches Wissen verlassen zu können, während wir uns auf die strategischen und innovativen Möglichkeiten konzentrierten.“

Partner loben Oracle Cloud Lift Services

Das Angebot an Oracle Cloud Lift Services bietet für professionelle Servicepartner, wie Accenture, Cognizant, Infosys und Syntax, die ihren Kunden eine Cloud-Infrastruktur der nächsten Generation bieten möchten, eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung. OCI ist für die Ausführung jeder Anwendung konzipiert – von Unternehmensdatenbeständen bis hin zu Data Lakes – mit besserer Performance, SLAs und minimalen Änderungen. Infolgedessen können Workloads wie geplant auf OCI ausgeführt werden, wodurch die Migrationszeit auf Tage oder Wochen statt auf Monate und Quartale reduziert wird.

Dank einer einfachen Migration zu OCI bieten Oracle Cloud Lift Services Partnern die Möglichkeit, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen und die Steigerung des Mehrwerts zu konzentrieren. Dieser Wert steigt, sobald die Migration abgeschlossen ist, da Partner die migrierten Workloads und Daten erweitern, und in neue Anwendungen und neue Analyseumgebungen integrieren können oder sogar andere Möglichkeiten haben, von denen ihre Kunden profitieren. Für die wiederum führt das Angebot zu sofortigen Kosteneinsparungen und einen reibungslosen Übergang, bei dem das gesamte Budget intakt bleibt.

„Accenture und Oracle arbeiten schon lange zusammen daran, Kunden beim Modernisieren ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen“, erklärte Phillip Hazen, Global Lead, Accenture Oracle Business Group. „Die Cloud Lift Services von Oracle unterstützen unsere Zusammenarbeit und tragen dazu bei, erfolgreiche Migrationen der Kunden sicherzustellen. Sie sorgen für einen reibungsloseren Wechsel zur Cloud.“

„Cognizant ist ein führender Anbieter für Beratung und Implementierung sowie Servicevermittler für Oracle Cloud Infrastructure und hat weltweit mehr als 40 OCI-Projekte erfolgreich abgeschlossen“, sagte Suraj Jacob, Global Oracle Practice Head, Cognizant. „Das Full-Service-Cloud-Lift-Angebot von Oracle in Verbindung mit unserem Multi-Pillar-Cloud-Implementierungsangebot ermöglicht es Unternehmen, ihre Backoffice-Prozesse durch ein einheitliches System zu modernisieren, das ihnen Zeit, Geld und Ressourcen spart.“

„In Kombination mit den Cloud-Angeboten von Infosys Cobalt helfen Oracle Cloud Lift Services unseren Kunden, ergebnisorientierte Cloud-Transformationsprogramme zu beschleunigen“, sagte Dinesh Rao, EVP und Global Head, Enterprise Application Services, Infosys. „Kunden profitieren von einem schnellen Wechsel in die Cloud mit minimalen Auswirkungen auf das Geschäft und begrenzten Ausfallzeiten während der Produktionsumstellung.“

„Die Cloud Lift Services von Oracle sind die perfekte Ergänzung zu den End-to-End-Angeboten von Syntax für EBS, ERP und Managed Services“, sagte Marc Caruso, Chefarchitekt von Syntax. „Über das Angebot an Cloud-Lift-Services verwaltet Oracle das Workload-Design und die Migration. Anschliessend betreiben und verbessern wir die Umgebung des Kunden, um kontinuierliche Verfügbarkeit und fortlaufenden Support für seine geschäftskritischen Anwendungen sicherzustellen. Die Kombination unserer beiden Services ermöglicht es Organisationen, reibungslos in die Cloud zu migrieren – ohne Unterbrechungen, Ausfallzeiten oder engagierte Mitarbeiter.“ (Oracle/mc/ps)