Unbegrenzte OCI-Rechenleistung dank Oracle Compute Cloud@Customer

Zürich – Oracle präsentiert heute Oracle Compute Cloud@Customer, eine Cloud-Infrastruktur im Rack-Massstab, mit der Organisationen die Rechenleistung der Oracle Cloud Infrastructure von überall aus nutzen können. Mit Compute Cloud@Customer können Kunden zudem Workloads mit dem gleichen Software-Stack wie OCI entwickeln, bereitstellen, sichern und verwalten, und das sogar in Deployments, die nur ein Einzel-Rack umfassen.

Oracle Compute Cloud@Customer ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen und Middleware mit flexiblen Ausprägungen virtueller Maschinen in ihren Rechenzentren auf OCI Rechen-, Speicher- und Netzwerkservices auszuführen. In Kombination mit Oracle Exadata Cloud@Customer ist das die ideale Plattform für Workloads, die stark in Oracle Datenbanken integriert sind. Unternehmen können nun die gleichen OCI-Services in ihren Rechenzentren und in ihren Oracle Cloud Regions nutzen, während Entwickler und IT-Manager Zugriff auf die gleichen APIs und Managementtools erhalten, um überall eine einheitliche Benutzererfahrung bereitzustellen. Darüber hinaus werden Unternehmen nun in der Lage sein, vorhandene Workloads zu konsolidieren und neue cloudnative Anwendungen auf einer vollständig verwalteten Cloud-Plattform in ihrem Rechenzentrum bereitzustellen. So profitieren sie vom kostengünstigen Nutzungsmodell von OCI, um die Betriebsabläufe zu optimieren und Kosten zu senken.

«Die Benutzer wünschen sich eine einheitliche Erfahrung, unabhängig davon, wo die Services ausgeführt werden. Deshalb investieren wir mit der Einführung von Compute Cloud@Customer weiterhin in unsere Distributed Cloud-Strategie», so Edward Screven, Chief Corporate Architect bei Oracle. «Oracle bietet eine Auswahl an OCI Public Cloud-Regionen, dedizierten Regionen und Cloud@Customer-Plattformen, die Kunden kombinieren können, um eine globale Distributed Cloud-Lösung zu schaffen. Diese Option erleichtert es den Kunden, ihre strategischen Cloud-Geschäftsziele zu erreichen, während sie gleichzeitig die Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen und mit Hochleistungsverbindungen auf bestehende Rechenzentren und latenzempfindliche Anwendungen zugreifen können.»

Compute Cloud@Customer ist auf Hochleistung ausgelegt und kann ganz einfach erweitert werden, um die Anforderungen sowohl kleiner als auch grosser Unternehmen zu erfüllen, die jeweils ein anderes Szenario für die Distributed Cloud-Bereitstellung haben. Ausgehend von 552 Prozessorkernen und 150 TB nutzbarem Speicher (Block-, Datei- bzw. Objektspeicher) kann Compute Cloud@Customer selbstständig auf mehr als 6.000 Prozessorkerne und 3,4 PB Speicherkapazität skalieren.

Im Gegensatz zu On-Premises-Angeboten von anderen Public Cloud-Anbietern, die aus Komponenten von Drittanbietern zusammengesetzt sind oder nur über sehr eingeschränkte Funktionen verfügen, ist Oracle Compute Cloud@Customer eine vollständig integrierte CloudPlattform, die von Oracle erstellt, installiert, betrieben und verwaltet wird. Sie ist gänzlich mit den OCI Public Cloud-Regionen und der OCI Dedicated Region kompatibel und bietet die gleichen zentralen OCI-Cloud-Services zu den gleichen günstigen Preisen. Dadurch verringert sich der Aufwand für Wartung und Upgrades für die Kunden, während sie gleichzeitig in der Lage sind, cloudnative Anwendungen überall zu entwickeln und auszuführen.

«Für Unternehmen, die Cloud-Services On-Premises bereitstellen möchten, lautet die Botschaft entweder ganz oder gar nicht», so Ron Westfall, Research Director der Futurum Group. «So viele lokale Cloud-Services sind entweder überholte Hardware-Kisten, die mit FinanzEngineering-Tools verpackt sind, oder sie bieten nur ein Zehntel der Funktionen ihrer PublicCloud-Gegenstücke. Das neueste Compute Cloud@Customer-Angebot von Oracle stemmt sich eindeutig gegen diesen Trend und bietet dieselben Rechen-, Speicher-, Netzwerk-, API- und Steuerungsfunktionen sowie immer mehr Dienste, die auch in OCI verfügbar sind. Es ist Teil der Distributed Cloud-Strategie des Unternehmens und als solches ein vollwertiges Cloud-Erlebnis vor Ort und kein ‹Prüfstein›, wie es andere Cloud-Anbieter propagieren.»

Wie bei allen OCI-Services werden Daten auf Compute Cloud@Customer immer verschlüsselt, um mehr Sicherheit zu gewährleisten, während die OCI-Konsole Unternehmen ermöglicht, Datenlokalität, -replikation und -backups vollständig zu kontrollieren. Auf diese Weise können Unternehmen die hohen Anforderungen an die Datenresidenz und den Datenschutz erfüllen. Darüber hinaus können Unternehmen, die eine OCI-basierte Autorisierung und Authentifizierung nutzen, Compute Cloud@Customer als Ressource einer OCI-Tenancy hinzufügen und so eine einzige, einheitliche Umgebung schaffen, die sowohl On-Premises- als auch OCI Region-Rechenzentren umfasst.

Die Distributed Cloud-Strategie von OCI bringt Services dorthin, wo Kunden sie benötigen

Oracle Compute Cloud@Customer ist die neueste Ergänzung des Distributed Cloud-Angebots von Oracle, darunter Oracle Alloy, OCI Public Cloud-Regionen, Oracle E.U. Sovereign Cloud, Oracle Database Service for Microsoft Azure, OCI Dedicated Region und Oracle Exadata Cloud@Customer. Die Bereitstellungsoptionen von OCI umfassen die Funktionalität aller über 100 OCI-Services bzw. eine Teilmenge davon, wobei Standort, Leistung, Sicherheit, Compliance und Betriebsmodelle vom Kunden festgelegt werden können. Unternehmen nutzen die Standardservices, das Management und die Benutzererfahrung der Distributed Cloud von Oracle, um dieselbe Software überall dort einzusetzen, wo sie ausgeführt werden soll.

Weitere Ressourcen

(Oracle/mc/ps)