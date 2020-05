Veeam setzt jährliches Wachstum weiter fort und gewinnt Marktanteile

Baar – Veeam Software, Anbieter von Backup-Lösungen für Cloud-Datenmanagement, gibt heute bekannt, dass der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) im 1. Quartal 2020 um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert wurde. Mit nunmehr 375’000 Kunden und einem Buchungsplus von 97 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet Veeam grosse Erfolge bei der Markteinführung seiner einzigartigen Abonnement-Angebote, einschliesslich der Veeam Universal License (VUL).

Darüber hinaus verzeichnet Veeam im jüngsten IDC Report („Semi-Annual Software Tracker for Data Replication & Protection 2H’19“) [1] das schnellste Umsatzwachstum, sowohl fortlaufend (9,8 Prozent) als auch im Jahresvergleich (20,5 Prozent) zum 2. Halbjahr 2019, gemessen anhand der Top 5 Anbieter und dem Durchschnitt des Gesamtmarktes.

Weiteres Wachstum auch in schwierigen Zeiten

„Veeam führte bereits in der Vergangenheit den Markt mit Innovationen und Benutzerfreundlichkeit an. Diese Entwicklung geht im Jahr 2020 weiter, basierend auf dem umfassendsten und erfolgreichsten Software-Release in der Unternehmensgeschichte (Veeam Availability Suite v10), zusätzlichen neuen Produktversionen, dem Unternehmenswachstum und dem anhaltenden Personalaufbau“, sagte Bill Largent, Chief Executive Officer (CEO) von Veeam. „Die ersten Monate dieses Jahres waren jedoch für uns alle ungewöhnlich, um es vorsichtig auszudrücken. Wir müssen unser Business auf eine andere Art und Weise führen, um die Sicherheit der Veeam-Community, bestehend aus Mitarbeitern, Partnern und Kunden, zu gewährleisten. Ich bin sehr stolz auf unsere 4’300 Mitarbeiter, denn wir sind in dieser herausfordernden Zeit weiter gewachsen, ohne dabei den Kunden-Support aus den Augen zu verlieren. Dies bestätigt nicht nur den Bedarf an Software für Business Continuity und Datenschutz, sondern auch die hohe Nachfrage nach der marktführenden Lösung von Veeam.“

Datenmanagement und Datensicherung in Hybrid Cloud-Umgebungen

Ausschlaggebend für den Erfolg im letzten Quartal war die kürzlich gelaunchte Veeam Availability Suite v10, die branchenweit stabilste Software-Lösung für umfassendes Datenmanagement und Datensicherung in Hybrid Cloud-Umgebungen. Mit mehr als 150 neuen Funktionen und Verbesserungen – einschliesslich moderner NAS-Unterstützung, Multi-VM Instant Recovery und erhöhtem Ransomware-Schutz – erzielte die Veeam Availability Suite v10 seit ihrer allgemeinen Verfügbarkeit über 175.000 Downloads in nur zwei Monaten.

„Zusätzlich zu v10 werden Veeam Backup for Amazon Web Services (AWS), Veeam Backup for Microsoft Azure und Veeam Backup for Microsoft Office 365 unser Wachstum vorantreiben“, sagt Danny Allan, Chief Technology Officer (CTO) und Senior Vice President (SVP) für Produktstrategie bei Veeam. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auf Basis unserer derzeitigen Position zusätzliche Marktanteile gewinnen und unsere Wahrnehmung mit weiteren Produkteinführungen stärken können. Unsere jüngsten Auszeichnungen von Top-Branchenanalysten stützen die marktführende Entwicklung im Bereich des Cloud-Datenmanagements.“

„Der Markt für Datenreplikation und Datenschutz bleibt nach wie vor sehr dynamisch, wobei das Wachstum durch die Bereitstellung von Hybrid Cloud-Umgebungen und komplexeren Workloads angetrieben wird. Die Unterstützung von AWS und Microsoft Office 365 Backup/Recovery ermöglicht Veeam weiterhin ein beeindruckendes Wachstum in diesen Kernbereichen“, so Phil Goodwin, Research Director bei IDC. „Veeam hat sein Wachstum durch die agile Erschliessung neuer Marktsegmente gesteigert und wird im Jahr 2020 weiter Gelegenheit haben, dies fortzuführen“.

Stimmen von Kunden und Partnern

„Wir freuen uns sehr auf v10, denn diese Version wird das Bestehende weiter verbessern. Das Hauptmerkmal ist meiner Ansicht nach die vereinfachte Sicherung der NAS-Dateisysteme. Derzeit lösen wir das im Workaround-Modus, da wir unsere NAS-VMs direkt sichern.“ – Pascal Garcia, Head of Infrastructure Systems, Toulouse Satellite Operations Center, Airbus Defense and Space.

„Einige der wichtigsten Daten, die wir bei GNC erfassen, sind die Erfolge unserer Werbekampagnen sowie die Kundentreue. Diese Datenbestände werden von Veeam gesichert und geschützt. 40 Prozent unserer zusätzlichen Verkäufe basieren auf den von Veeam gesicherten Daten unseres Kundenbindungsprogramms. Vor unserem Eintritt in eine Geschäftsbeziehung mit Veeam haben wir im Rahmen einer umfassenden ROI-Berechnung einen Return on Investment über drei Jahre im fast sechsstelligen Bereich ermittelt und das bestätigte Veeam als langfristigen Partner von GNC.“ – Scott Saeger, CTO, GNC.

„Veeam Cloud-Datenmanagement spielt bei TechnipFMC eine zentrale Rolle, da die Lösung den IT-Betrieb optimiert und unsere Daten sowie IT-Umgebungen schützt. Die Ergebnisse sind deutlich reduzierte Kosten und die Möglichkeit, die Remote Offices-Funktion (ROBO) zu nutzen. In Zusammenarbeit mit TechnipFMC hat das technische Team von Veeam das Support-Modell für unseren Geschäftsbereich überarbeitet und vereinfacht und damit ein wesentliches Differenzierungsmerkmal für uns geschaffen, das unsere Kundenstrategie unterstützt.“ – Graham Crisp, Vice President IT Operations und Service Delivery IDS, TechnipFMC.

„Bei Veeam sind es sowohl die Lösungen als auch der Support, die die Kundenzufriedenheit steigern. Das Team leistet einen 24/7-Support bei Vorfällen, wann immer dieser benötigt wird. Wenn wir den lokalen Service von Veeam bewerten müssten, würden wir in den meisten Fällen fünf Sterne vergeben. Unser erklärtes Ziel ist es, in Zukunft noch besser mit dem Team von Veeam zusammenzuarbeiten, um gemeinsam weitere Erfolge zu verbuchen.“ – Ayman Mansour, IT Infrastructure Department Manager, Issam Khairy Kabbani Group of Companies. (Veeam/mc/hfu)

[1] Quelle: IDC, Semi-Annual Software Tracker, 2019H2, Worldwide Data