Lightium, enshift und Swiss Cluster gewinnen den Swiss Economic Award

Interlaken – Die Gewinner des Swiss Economic Award 2026 stehen fest: enshift, Lightium und Swiss Cluster wurden am Swiss Economic Forum in Interlaken ausgezeichnet. Die drei Jungunternehmen überzeugten die Hauptjury mit Geschäftsmodellen, die zentrale Zukunftsthemen der Schweizer Wirtschaft adressieren: Photonik, erneuerbare Energie und industrielle Beschichtungstechnologien.

Am Swiss Economic Forum präsentierten neun Finalisten ihre Geschäftsideen vor der Hauptjury sowie vor Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Die Gewinner 2026 im Überblick:

Lightium AG | Kategorie Deeptech/Life Science

Mit Lightium wird eine Schlüsseltechnologie der Photonik breiter zugänglich. Das Unternehmen entwickelt photonische Chips auf Basis von Thin-Film Lithium Niobate und betreibt dafür eine Open-Access-Foundry. Die Technologie ermöglicht besonders schnelle und energieeffiziente optische Datenübertragung – etwa für Rechenzentren, Telekommunikation, Quantencomputing und weitere Hochleistungstechnologien. Die Jury würdigt Lightium für die technologische Tiefe und das Potenzial, eine zentrale Infrastruktur für künftige optische Systeme aufzubauen.

enshift AG | Kategorie Dienstleistung

enshift entwickelt Lösungen für die dezentrale Energieversorgung von Immobilien und Arealen. Das Unternehmen plant, finanziert, realisiert und betreibt Systeme für Photovoltaik, Ladeinfrastruktur, Batteriespeicher und Energiemanagement. Damit ermöglicht enshift Immobilienbesitzern und Unternehmen, erneuerbare Energie vor Ort zu produzieren, intelligent zu nutzen und die Energiekosten langfristig zu senken. Die Jury würdigt insbesondere den ganzheitlichen Ansatz, mit dem enshift die Energiewende im Gebäudesektor wirtschaftlich umsetzbar macht.

Swiss Cluster AG | Kategorie Produktion/Gewerbe

Swiss Cluster bringt hochspezialisierte Dünnschichtbeschichtung in ein flexibles, industrietaugliches Format. Die modularen Anlagen des Unternehmens kombinieren verschiedene Beschichtungstechnologien und lassen sich je nach Anwendung konfigurieren. Damit erhalten Forschungseinrichtungen, Labore und industrielle Entwicklungsabteilungen Zugang zu anspruchsvollen Beschichtungsprozessen, ohne starre Grossanlagen einsetzen zu müssen. Die Jury überzeugten die technische Präzision, der modulare Ansatz und der konkrete Nutzen für Materialforschung, Nanotechnologie und industrielle Entwicklung.

Über den Swiss Economic Award

Mit dem Swiss Economic Award fördern das Swiss Economic Forum und die Award-Partner Helbling, Swisscom und UBS unternehmerisches Denken sowie junge Wirtschaftstalente in der Schweiz. Seit 1999 haben Unternehmen, die das Finale des Swiss Economic Award erreicht haben, zusammen mehr als 15’000 Arbeitsplätze geschaffen. Auch in diesem Jahr war die Konkurrenz gross: Über 150 Jungunternehmen aus der gesamten Schweiz bewarben sich um den Award. Im mehrstufigen Auswahlverfahren präsentierten sie ihre Geschäftsmodelle zunächst vor Expertengremien und anschliessend vor der Hauptjury unter der Leitung von Dr. Caspar Coppetti. Die Gewinner profitieren von nationaler Sichtbarkeit, fundiertem Feedback durch Expertinnen und Experten sowie vom Zugang zum SEF.Founder-Netzwerk. Die drei Unternehmen erhalten zudem ein Preisgeld von je 25’000 Franken. (mc/pg)