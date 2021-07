Veraltete Einkaufsprozesse: Wie Unternehmen mit Hilfe der Digitalisierung Ressourcen sparen und Mitarbeiter entlasten

Zürich – Vor allem in Zeiten von Covid-19 ist kosteneffizientes Wirtschaften für Unternehmen essenziell. Während in den Bereichen Vertrieb oder Herstellung die Abläufe schon häufig optimiert und automatisiert wurden, erfolgt der Einkauf bei vielen Unternehmen noch manuell. Dabei sparen die Automatisierung und Digitalisierung der Einkaufsprozesse nicht nur Ressourcen, sondern reduzieren zudem Aufwände.

Für die erfolgreiche Unterstützung ihrer Kunden bei der Optimierung von Einkaufsprozessen wurde der CNT Management Consulting AG kürzlich vom Partner SAP der Pinnacle Award im Bereich »Intelligent Spend Management« verliehen.

Die stetige Bewertung und Optimierung von Prozessen sowie Abläufen zählt zu den wichtigsten Aufgaben innerhalb eines Unternehmens. Verbesserungspotenzial erkennt Wilhelm Heckmann, Managing Director bei der CNT Management Consulting AG in Zürich, vor allem noch in den Einkaufsabteilungen von Unternehmen: »In der Vergangenheit wurden bereits viele Projekte umgesetzt, die die Optimierung des Vertriebs oder der Herstellung zum Ziel hatten. Der Einkauf kam dabei häufig etwas zu kurz.« Viele Unternehmen würden Einkaufsprozesse nach wie vor sehr traditionell handhaben. Durch den starken Trend zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist es Unternehmen ein Anliegen, diese veralteten und manuellen Prozesse zu automatisieren oder gemäss ihren Richtlinien sicher abzuwickeln.

Entlastung von Ressourcen

Ein wichtiges Aufgabengebiet des SAP-Beratungshauses CNT ist die Unterstützung von Unternehmen bei der Digitalisierung und Optimierung von Einkaufsprozessen. Dies umfasst unter anderem das Management der Lieferanten, aber auch die Abwicklung von Rechnungen, der operativen Beschaffung und des Vertragsmanagements. »Aufgrund unserer jahrelangen Expertise für Best Practices im Einkaufsbereich verfügen wir über ein breitgestreutes Fachwissen über vorgefertigte Lösungen und Projektpläne«, erläutert Heckmann. Dadurch könne man Unternehmen dabei helfen, zu verstehen, wie andere arbeiten und was der beste Weg für ihre individuellen Anforderungen ist. Ziel dieser Prozessoptimierungen ist es, Aufwände zu reduzieren sowie geführte Vorgänge abzuwickeln und somit Ressourcen zu entlasten. Dadurch können die besagten Ressourcen entweder eingespart, oder aber für mehr wertschöpfende Tätigkeiten eingesetzt werden.

Zusammenarbeit mit SAP

Eine besonders enge Zusammenarbeit pflegt CNT mit der SAP: »Die Partnerschaft ist uns sehr wichtig, da wir auf allen Ebenen sehr eng miteinander zusammenarbeiten«, betont der Managing Director. Neben gemeinsamen Sales-Veranstaltungen herrscht zwischen beiden Unternehmen ein stetiger Austausch zu Verbesserungspotentialen und Entwicklungsvorschlägen. Zudem unterstützt man SAP bei der Erschliessung neuer Kunden oder bei der Problembehebung bei bereits bestehenden Kunden.

Pinnacle Award für herausragende Leistungen im Intelligent Spend Management

Dass die Zusammenarbeit auf gegenseitiger Wertschätzung beruht, durfte die CNT Management Consulting AG zuletzt durch die Auszeichnung mit dem SAP Pinnacle Award in der Kategorie »Intelligent Spend Management« erfahren. Heckmann freut sich über die Wertschätzung: »Als höchster SAP Award weltweit spricht der Pinnacle Award für unsere hervorragende Qualität in der Umsetzung von Projekten und ganz besonders in der Optimierung von Einkaufsprozessen«. Im Rahmen des jährlich vergebenen Awards werden herausragende Leistungen im Auf- und Ausbau von Kundenpotenzialen geehrt, insgesamt wurden dieses Jahr 21 SAP-Partner mit dem Pinnacle Award belohnt. Kriterien der Auszeichnung sind die erzielten Umsätze, die gewonnenen Projekte sowie das Feedback der Kunden. »Der Award bestätigt uns in unserer Arbeit und spornt dazu an, unseren Kunden auch zukünftig die idealen Lösungen aufzuzeigen«, so der Managing Director. (CNT/mc/hfu)