Vier neue Schweizer Bankpartner für Anivo360 und Servicehub AG

Steinhausen – Immer mehr Schweizer Banken springen aktuell auf den Bancassurance-Zug zur Schaffung digitaler Ökosysteme auf und nutzen dafür das Angebot von Anivo360 und Servicehub AG: Eine All-in-One-Lösung bestehend aus End-2-End Software-Technologie, Versicherungsberatung-as-a-Service und exklusiver Versicherungsprodukte. Mit nicht weniger als vier Schweizer Banken wurden jüngst Pilotprojekte vereinbart. Die Zeitpläne sind straff. Alle Vorbereitungen sind im Plan – die ersten Kundenberatungstermine im Februar sind bereits terminiert.

Die Implementierung im Rahmen eines Pilotprojektes erfolgt plug-and-play und ist innerhalb von zwei bis drei Monaten umsetzbar. Nach erfolgreicher Pilotphase erfolgt die fliessende Einbettung ins Tagesgeschäft. Insgesamt sind pro Jahr mehrere tausend Versicherungsberatungsgespräche geplant. Die Beratungen finden zunächst auf den Bankfilialen statt. Die Anivo360 Versicherungsgexpert|innen werden per Video hinzugeschaltet. In einer Ausbaustufe wird zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, Bankkunden, Bankberatende und Versicherungsberatende in Dreier-Videokonferenzen zu verbinden.

Addierte Bilanzsumme aller Bankpartner mehr als CHF 130 Milliarden

Die Bilanzsummen der vier neuen Bankpartner addieren sich auf mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken. Bei einer Bank handelt es sich um eine national agierende Bank. Zwei Banken sind grössere Kantonalbanken, die zusammen eine Bilanzsumme von mehr als 40 Milliarden CHF ausweisen. Zusammengerechnet kommen die Partnerbanken von Anivo360 und Servicehub somit mittlerweile auf eine Bilanzsumme von ca. 130 Milliarden Schweizer Franken.

Exklusive Versicherungsprodukte von Baloise, AXA Arag und Concordia

Angeboten werden die mit Kooperationspartner Servicehub AG gemeinsam entwickelten exklusiven Versicherungsprodukte der Versicherungspartner Baloise, AXA Arag und Concordia: Gebäudeschutz, Familienschutz, Todesfallschutz, Rechtsschutz und Einkommensschutz. Das Produktangebot wird laufend optimiert und ausgebaut. (Anivo/mc)

