VMware erweitert Tanzu-Plattform zur Entwicklung von Apps für die generative KI-Wirtschaft

München – VMware hat heute neue Updates für Spring, das führende Java-Entwicklungsframework, sowie Erweiterungen für die Tanzu Application Platform, Tanzu Data Solutions und Tanzu Intelligence Services angekündigt. Diese unterstützen dabei, leistungsfähigere Anwendungen schneller, kostengünstiger und sicherer zu entwickeln, betreiben und zu optimieren.

Software-Entwicklungsteams entwickeln moderne Anwendungen, die das Wachstum von Marktanteilen und Umsätzen vorantreiben. Die Fähigkeit, Anwendungen, die Spitzentechnologien wie KI und maschinelles Lernen integrieren, schnell bereitzustellen, wird jedoch häufig dadurch erschwert, dass neue Tools und Plattformen erlernt und zusätzliche Fähigkeiten erworben werden müssen, während sich die Verantwortung für die Softwarebereitstellung immer mehr nach links verlagert. Generative KI wird weiterhin Branchen umgestalten und stellt eine große Chance für alle Unternehmen dar.

„Heutzutage ist es die Geschwindigkeit der Innovation, die Unternehmen von der Konkurrenz abhebt. Der Wert von Apps der nächsten Generation wird durch neue Funktionen wie maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sowie Skalierbarkeit in jeder Cloud beschleunigt», sagt Purnima Padmanabhan, Senior Vice President und General Manager der Modern Apps and Management Business Group, VMware.

Moderne Datenintegration und Innovation mit der Tanzu Application Platform

Die moderne Anwendungsentwicklung und -bereitstellung wird immer komplexer, was in Unternehmen zu viele Silos, Ineffizienzen und Risiken mit sich bringt. VMware Tanzu vereinfacht die zugrundeliegende Infrastruktur, die Sicherheit, das Tooling, die Content- und Datendienste sowie die Entwicklererfahrung. Dadurch können Teams besser zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertigere Anwendungen sicher und in großem Umfang in jeder Cloud und an jedem Ort bereitzustellen. VMware Tanzu hat die folgenden Verbesserungen für seine Plattformangebote eingeführt, um Entwickler und Plattformteams bei der Erstellung von Anwendungen zu unterstützen, die Geschäftsergebnisse liefern:

Tanzu Application Platform fügt DORA-Metriken mit Deployment-Häufigkeit und Vorlaufzeit für Änderungen in das Entwicklerportal ein. Dadurch können Teams ihre Softwarebereitstellungsleistung verfolgen und vergleichen, um die Softwarebereitstellungspraktiken kontinuierlich zu bewerten und zu verbessern und gleichzeitig die Transparenz gegenüber dem Management und die Rechenschaftspflicht zu verbessern.

VMware Spring Runtime ist jetzt in Tanzu Application Platform integriert, einschließlich eines kommerziellen Abonnements für Spring Framework und Tools mit erweitertem Support für eine nahtlose Erfahrung für geschäftskritische Spring-Anwendungen.

Tanzu Application Service 5.0 verbessert die Entwicklererfahrung mit einer neuen Postgres-Kachel für DBaaS und einer KI-Kachel (Beta) mit einem integrierten geschulten LLM, das für die vertraute «cf push»-Erfahrung zur Verfügung steht, senkt die Plattformkosten mit verbessertem Plattform-Tooling für Disaster-Recovery-Workflows und erweitert die Cloud-Verfügbarkeit mit Unterstützung für Oracle Cloud VMware Solution.

Spring-Verbesserungen ermöglichen Entwicklern KI und App-Sicherheit

Mit Spring, das am weitesten verbreitet Framwork für die Java Entwicklung, können Entwickler den sich ständig verändernden technologischen Veränderungen einen Schritt voraus sein, indem sie innovative neue Funktionen in die vertraute Spring-Erfahrung integrieren und so einen vereinfachten Weg zur Erstellung von Anwendungen der nächsten Generation finden.

Die heutigen Updates sind darauf ausgelegt, die Anwendungsleistung zu verbessern, die Kosten zu senken und die Sicherheit zu erhöhen, so dass es besser für moderne Betriebsmodelle wie Cloud-Container und Serverless geeignet ist, einschließlich:

Die allgemeine Verfügbarkeit von Spring Boot 3.2 und Spring Framework 6.1 ermöglicht es Entwicklern, native GraalVM-Images zu erstellen, die Spring Boot und die virtuellen Threads von Java 21 (Project Loom) nutzen, um eine bessere Skalierbarkeit der App-Laufzeit, Energieeffizienz, Startzeit und RAM-Verbrauch zu erreichen.

Spring AI ist ein neues Projekt, das die Entwicklung von KI-Anwendungen vereinfachen und rationalisieren soll, indem es Entwicklern ermöglicht, das vertraute Spring-Framework mit vereinfachten Befehlen zu verwenden, um KI-Funktionen zu ihrem Anwendungsentwicklungsprozess hinzuzufügen.

VMware Tanzu Spring Vulnerability Assessment Tool hilft Unternehmen, die Abhängigkeiten und Sicherheitsprobleme ihres Spring-Anwendungsportfolios zu verstehen. So können Unternehmen Probleme effektiv beheben, die Software-Compliance verbessern und Risiken minimieren.

Tanzu Data Services integriert ML- und KI-Funktionen und vereinfacht Datenflottenmanagement

Integraler Bestandteil moderner Anwendungsarchitekturen sind Datenservices, einschliesslich Messaging, Caching, Verarbeitung und Datenbanken, um Workloads der nächsten Generation in jeder Cloud zu betreiben. Die Erweiterungen von Tanzu Data Services fügen neue ML/AI-Funktionen hinzu, verbessern und optimieren die Leistung und vereinfachen das Management, einschließlich:

Tanzu Greenplums automatisierter Agent für maschinelles Lernen (Beta) zur Vereinfachung und Rationalisierung des Setups und der Aufgaben für maschinelles Lernen; VMware Tanzu GemFire Vector DB Extension zur Bereitstellung von Abfragen mit niedriger Latenz für Anwendungsfälle der nächsten Generation, wie generative KI und natürliche Sprachverarbeitung; VMware Tanzu RabbitMQ 1.6 für Daten-Messaging mit hohem Durchsatz für ressourcenbeschränkte Umgebungen, einschließlich Internet of Things (IoT) und Edge-Anwendungen.

Ein vereinfachtes Bündel aller Datenangebote sowie ein neuer VMware Tanzu Data Hub (Tech Preview), der das Flottenmanagement von VMware Tanzu und Ökosystem-Datendienst über mehrere Clouds und Kubernetes-Umgebungen hinweg vereinheitlicht und optimiert.

Tanzu Intelligence Services ermöglicht proaktive Governance und kontinuierliche Optimierung

Die Tanzu Intelligence Services, unterstützen Unternehmen dabei, Einblicke in die Kosten, die Leistung und die Sicherheit ihrer Anwendungen und Clouds zu gewinnen, diese kontinuierlich zu verbessern und proaktiv zu steuern. Dies geschieht durch Richtlinien, die nahezu in Echtzeit, an die sich ändernden Geschäftsanforderungen angepasst werden. Zu den neuen Funktionen gehören:

VMware Tanzu CloudHealth unterstützt Unternehmen bei der Erreichung von Cloud-Nachhaltigkeitszielen mit GreenOps-Unterstützung (Beta-Version), indem es Einblicke in den Stromverbrauch und die Kohlenstoffemissionen mit Empfehlungen für die Anpassung der Cloud-Umgebungen bietet.

Tanzu Guardrails verbessert die proaktive Governance und kontinuierliche Compliance mit Berichten, die wichtige Erkenntnisse wie Konfigurationsabweichungen, Richtlinienverstöße und Schwachstellen in mehreren Cloud-Umgebungen aufzeigen.

VMware Tanzu Application Catalog verbessert die Sicherheit von Open-Source-Inhalten durch eine neue Anpassung von Open-Source-Artefakten an das Basis-Betriebssystem-Image und den Formfaktor, die an Unternehmensstandards ausgerichtet sind, sowie durch die Möglichkeit, den Bestand an Open-Source-Software-Stücklisten (SBOMs) zentral anzuzeigen und zu durchsuchen.

Die Funktionen der Tanzu-Plattform werden weiterhin in eine gemeinsame Steuerungsebene, VMware Tanzu Hub, integriert. Die Erweiterungen für Tanzu Hub beinhalten u.a. eine überarbeitete Benutzeroberfläche und Navigation, eine integrierte Observability-Lösung von Tanzu Insights und Migrationsplanung und -bewertungen von VMware Tanzu Transformer. Des Weiteren Kostenberichte von Tanzu CloudHealth einschließlich Cloud Smart Summary, Kostenverlauf, Rightsizing und Anomalieerkennung sowie Erweiterungen von Intelligent Assist in Tanzu, um neben dem Umgebungsinventar auch externe Quellen wie die Dokumentation von Drittanbietern zu durchsuchen. Damit können Probleme in verschiedenen Umgebungen besser diagnostiziert und behoben werden. (VMWare/mc/hfu)