Vom Schaufensterbummel zur Online-Bestellung: Wie E-Commerce die Shoppingwelt auf den Kopf gestellt hat

Olpe – Eine Shopping-Tour war noch nie einfacher als in unserer digitalen Welt. Mit der Einführung von E-Commerce und den ständig weiterentwickelten Technologien wurde das Einkaufserlebnis immer weiter revolutioniert. Statt an langen Schlangen vor den Geschäften anzustehen, können Konsumenten jetzt ihre Lieblingsprodukte mit nur wenigen Mausklicks zu sich nach Hause liefern lassen.

In diesem Artikel gibt es einen kurzen Einblick in die Entwicklung des E-Commerce. Außerdem wird wir aufgezeigt, wie sich das Konsumverhalten auf den Erfolg des Onlinehandels auswirkt.

Von der Vergangenheit zur Zukunft – ein grober Überblick

Eigentlich geht die Geburtsstunde des E-Commerce bis ins Jahr 1979 zurück, als der Brite Michael Aldrich ein modifiziertes TV-Gerät unter dem Namen „Online Transaction Processing“ auf den Markt gebracht hat. Für den Konsumenten hingegen war das E-Commerce hingegen ein Shopping-Erlebnis, was gerne übersehen wurde – schließlich ging man viel lieber zum stationären Einzelhandel und genoss dessen persönliche Beratung.

Abgesehen davon fehlte es zur damaligen Zeit im Vergleich zu heute auch an geeigneten Werbemitteln – von effektiven Werbemaßnahmen wie dem Amazon PPC Modell, von dem Unternehmen heutzutage gerne Gebrauch machen, war zu dieser Zeit keine Spur.

Anfang der 2000er hat diese Entwicklung aber schrittweise eine Wende eingeschlagen, immer mehr Menschen tätigen ihre Einkäufe im Internet. Der richtige Boom wurde laut Statista Analysten im Jahr 2017 eingeleitet. Der weltweite Umsatz konnte von 1.227.120,1 (2017) innerhalb von fünf Jahren auf 2.512.840,8 Millionen Euro (2022) angehoben werden. Und auch die Prognosen sehen rosig aus, es ist davon auszugehen, dass beispielsweise durch den gezielten Einsatz von Fullservice Amazon Agenturen die Umsätze bis zum Jahr 2025 auf 2.936.086,2 Millionen Euro ansteigen werden!

Konsumentenverhalten: Warum ist der Onlinehandel so erfolgreich?

Im Jahr 2020 haben 2,54 Milliarden Menschen weltweit ihre Shopping-Tour in das World Wide Web verlegt. Schenken wir den aktuellen Berechnungen der Digital Market Outlook glauben, wird die Zahl bis 2025 auf bis zu 3,69 Milliarden ansteigen. Wenn wir bedenken, dass zum jetzigen Zeitpunkt circa 8,02 Milliarden Menschen unseren Planeten bewohnen, ist dies eine beachtliche Entwicklung.

Doch warum ist der Onlinehandel so erfolgreich? Das liegt vor allem am veränderten Konsumentenverhalten. Früher war das Einkaufen ein Erlebnis, man ging in die Stadt und bummelte durch die Geschäfte. Doch heutzutage wird unsere Welt immer schneller und stressiger. Der Spruch «Zeit ist Geld» hat eine immense Bedeutung in unserem Alltag eingenommen, somit möchten Konsumenten ihre Einkäufe schnell und bequem erledigen.

Konsumenten sind zeitlich und örtlich ungebunden

E-Commerce Unternehmen haben diese Entwicklung aufmerksam beobachtet und zur richtigen Zeit die passende Lösung parat gehabt. Zunächst einmal können Konsumenten von der Bequemlichkeit des Einkaufens von zu Hause aus profitieren – sie müssen sich nicht abhetzen und können rund um die Uhr shoppen gehen.

Überdies bietet der Onlinehandel eine breite Palette an Produkten zu günstigeren Preisen als der stationäre Einzelhandel an. Durch den Vergleich verschiedener Anbieter und Verkäufer können Verbraucher leicht herausfinden, wo sich das beste Schnäppchen für sie versteckt. Mittlerweile gibt es entsprechende Online-Vergleichsplattformen wie Idealo oder Preisvergleich24, welche dem Konsumenten dabei helfen, den bestmöglichen Deal zu finden.

Ein weiterer Grund für den Erfolg und das Wachstum des Onlinehandels ist die Tatsache, dass viele Menschen heutzutage mehr Zeit mit dem Surfen im Internet verbringen. Auch wenn manche Verbraucher den persönlichen Kontakt mit Verkaufspersonal beim Einkaufen schätzen, haben andere oft keine Wahl: Oft haben sie keine Zeit oder nicht die Möglichkeit, in einen Laden zu gehen und Produkte direkt vor Ort anzuprobieren. Für diese Leute ist der Kauf online sehr praktisch: Man kann alles Mögliche finden – von Mode über Elektronik hin zu Haushaltswaren – ohne das Haus verlassen zu müssen.Zusammenfassend: Der Erfolg von E-Commerce liegt an der Bequemlichkeit des Shoppings, von überall aus der breiten Angebotspalette sowie der ansprechenden Preisgestaltung auszuwählen. All dies macht es für Konsumenten attraktiv, ihre Einkäufe online anstatt bei einem Stadtbummel zu tätigen. (Dype/mc/hfu)