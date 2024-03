Yokoy holt Caroline Mogford als CMO

Zürich – Bei Yokoy, Anbieter einer KI-gesteuerten Ausgabenmanagement-Plattform für mittelständische und grosse Unternehmen, hat Caroline Mogford am 1. März 2024 ihre Tätigkeit als Chief Marketing Officer (CMO) aufgenommen. Mit ihrer Erfahrung stärkt die Topmanagerin das Führungsteam von Yokoy und wird das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase unterstützen, schreibt Yokoy in einer Mitteilung.

Caroline Mogford blickt in den letzten 15 Jahren auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Technologiebranche zurück: Zuletzt war sie eineinhalb Jahre lang als CMO bei Veriff tätig. Zuvor verbrachte sie über fünf Jahre als Senior Vice President of Marketing bei Qualtrics, wo sie die Marketing- und Vertriebsentwicklungsaktivitäten in der EMEA-Region sowie im globalen Partnermarketing steuerte.

Während ihrer neunjährigen Tätigkeit bei Google verantwortete sie zuletzt das internationale Marketing für die Produktlinie „Google for Education“. Ausserdem verfügt sie über fundierte Finanzkenntnisse, die sie während ihrer fast vierjährigen Tätigkeit als Projektmanagerin zu Beginn ihrer Berufslaufbahn bei der Bank of England erwarb.

Mogford hat ihr Studium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Cambridge mit Auszeichnung abgeschlossen und besitzt einen Master in Wirtschaftswissenschaften von der London School of Economics. (Yokoy/mc)